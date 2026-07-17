توقع تأجيل زيادة الفائدة الأوروبية حتى سبتمبر

- يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة حتى سبتمبر، مع رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 2.5%، وسط توقعات بتوقف تشديد السياسة النقدية بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. - التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران تؤثر على استقرار السياسة النقدية، حيث قد تؤدي الاضطرابات المستمرة إلى جولة ثانية من التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف مراقبة وتحرك محتمل. - رفع أسعار الفائدة الأوروبية قد يعزز مكانة البنك المركزي الأوروبي كأكثر البنوك تشدداً بين مجموعة السبع، في ظل تأثيرات صدمة العرض النفطي على الاقتصاد.

يرجح محللون اقتصاديون إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القائمة حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ليرفعها لآخر مرة خلال العام الحالي.

وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبيرغ للأنباء، يتوقع جميع المشاركين تثبيت سعر الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، ثم رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل لتصل إلى 2.5%، عندما سيصدر صناع السياسات توقعاتهم الفصلية الجديدة.

كما يتوقع معظم الخبراء توقف البنك المركزي الأوروبي عن تشديد السياسة النقدية عند هذا المستوى، بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وإلى أسوأ موجة تضخم تشهدها منطقة اليورو منذ عام 2023.

في الوقت نفسه، فإن الإشارات الصادرة عن البنك المركزي نفسه لا تخلق حالة من اليقين لدى المحللين، نظرا إلى تقلبات الأحداث في الشرق الأوسط التي شهدت تحولات خلال الشهر الماضي، من وقف إطلاق نار هش إلى تجدد الأعمال العدائية.

وفي السياق، يقول المحاضر في كلية الإدارة الدولية بجامعة برلين التقنية دينيس شين: "السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت التوترات الأميركية الإيرانية المتجددة ستكون مؤقتة"، مضيفاً أنه من شأن حدوث أزمة محدودة أن يدعم تثبيت أسعار الفائدة، لكن المزيد من الاضطرابات قد يؤدي إلى جولة ثانية من التضخم.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه في ضوء السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر/أيلول إلى ترسيخ مكانة البنك المركزي الأوروبي بوصفه أكثر بنوك مجموعة الدول السبع الكبرى تشدداً في السياسة النقدية. وفي الشهر الماضي، أصبح المركزي الأوروبي أول بنك من هذه المجموعة يرفع أسعار الفائدة في أعقاب الحرب الأميركية الإيرانية.

ويتوقع كريستيان تودتمان، الخبير الاقتصادي في بنك ديكا، أن يتركز الاهتمام على أي رسائل يحملها بيان البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع يوم الخميس. وقال: "إن صدمة العرض تؤثر على الاقتصاد، وسيوضح البنك المركزي الأوروبي أنه يراقب الوضع، وأنه في وضع جيد، ومستعد للتحرك إذا لزم الأمر."

يأتي هذا التوقع في سياق تصعيد جيوسياسي أثر بشكل مباشر على السياسة النقدية الأوروبية، إذ دفعت الحرب الإيرانية أسعار النفط إلى الارتفاع، ما أدى إلى تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ عام 2023.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد بادر الشهر الماضي إلى رفع أسعار الفائدة، ليصبح بذلك أول بنك مركزي بين مجموعة الدول السبع الكبرى يتخذ هذه الخطوة عقب اندلاع التوترات الأميركية الإيرانية، في مؤشر على جدية المخاوف من تأثيرات صدمة العرض النفطي على الأسعار.

ومنذ ذلك الحين، تحولت الأوضاع في المنطقة بشكل متكرر، إذ شهد الشهر الماضي وحده انتقالاً من وقف إطلاق نار هش إلى تجدد الأعمال العدائية، ما يجعل مسار التضخم وتوقعات السياسة النقدية أكثر عرضة لتقلبات مفاجئة مرتبطة بمدى استمرار هذه التوترات أو تصاعدها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)