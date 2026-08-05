توقعات بنمو الاقتصاد السعودي في 2027 رغم الاضطرابات

- يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5% في 2027 بعد تباطؤ في 2026 بسبب صدمات النقل البحري والصراعات الإقليمية، معتمدًا على تدفقات النفط عبر ميناء ينبع وتنويع الدخل وفق رؤية 2030. - تعتمد التوقعات على انحسار الصراع العسكري واستعادة الحركة البحرية بحلول 2027، مما يعزز تعافي الملاحة الدولية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، مانحًا الاقتصاد السعودي زخماً للنمو. - النمو المتوقع يعتمد على انتهاء خفض إنتاج النفط وزيادة الإنتاج، وتحقيق الانفراج الجيوسياسي، وجني ثمار الاستثمارات غير النفطية، مما يعزز الدعم الاجتماعي ويخلق فرص عمل جديدة.

يتوقع صندوق النقد الدولي قفزة حيوية في نمو الاقتصاد السعودي لعام 2027 لتصل إلى 5.5%، وذلك بعد تباطؤ مؤقت في عام 2026 عند 1.7% نتيجة صدمات النقل البحري وتداعيات تجدد الصراع العسكري الإقليمي، ما سلط الضوء على الفرضية التي استند إليها هذا التوقع ومدى انعكاسها المستقبلي على المملكة في ظل التطورات المرتبطة بتصاعد الحرب في المنطقة. وأشار صندوق النقد إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي حتى 6% خلال العقد القادم، في تقرير صدر يوم 29 يوليو/ تموز الماضي.

وتبرز السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، طرفاً أكثر مرونة في مواجهة أزمات سلاسل التوريد مقارنة ببعض جيرانها في الخليج الذين يواجهون انكماشات حادة، وذلك بفضل تنوع طرق التصدير والاعتماد المتزايد على البنية اللوجستية البرية، حسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد".

وتتمتع السعودية بآليات مؤسسية قادرة على تحويل عوائد النمو المستقبلي إلى حماية فورية للأسر المستحقة، وهو ما يظهر في امتصاص الآثار المباشرة لإصلاح كفاءة الطاقة، وقد أشاد تقرير صندوق النقد بهذه التدابير، مشيراً إلى أن "تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، مثل زيادة أسعار الديزل بنسبة 53% في يناير/ كانون الثاني 2024، بالفئات الأكثر ضعفاً قد خُفِّف من خلال برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحالية (مثل حساب المواطن)"، حسب البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

توقعات مشروطة

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5% لعام 2027 تستند إلى مجموعة من المعطيات الهيكلية واللوجستية، أبرزها قدرة المملكة على الحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية رغم الاضطرابات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وذلك من خلال الاعتماد على المنفذ البحري البديل في ميناء ينبع الذي يصدر عبره ما يقارب 60% إلى 65% من إجمالي الصادرات النفطية، وهو مخرج حيوي لم يتأثر بالأحداث العسكرية التي أغلقت مضيق هرمز.

ورغم أن المملكة لم تصدر الكميات الكاملة التي كانت تمر عبر مضيق هرمز في أوقات الاستقرار، إلا أن المعادلة الاقتصادية ظلت محفوظة بفضل ارتفاع أسعار النفط الناتج من شح المعروض العالمي، حسب الناير، ما عوض الفارق في الكميات المصدرة وحافظ على الإيرادات، فضلاً عن تنوع مصادر الدخل وفقاً لرؤية السعودية 2030 الذي ساهم في زيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

غير أن التوقعات الدولية استندت بالأساس إلى افتراض انحسار الصراع العسكري وزوال التعقيدات في الممرات الملاحية البحرية مثل مضيق هرمز وباب المندب بحلول عام 2027، واستعادة انسياب الحركة البحرية والنفطية بصورة كبيرة، نظراً لأهمية هذه الممرات التي يمر عبرها ما بين 20% إلى 25% من حجم تجارة النفط العالمية ونحو 30% من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني مشروطية عودة الأحوال إلى طبيعتها وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار التجاري، حسبما يوضح الناير.

ويخلص الناير إلى أن تقدير معدل النمو المرتفع للاقتصاد السعودي عند 5.5% للعام القادم يأتي بناءً على المزيج السابق من العوامل، حيث يجتمع تعافي حركة الملاحة الدولية مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، ما يمنح الاقتصاد السعودي زخماً قوياً للتعافي والنمو بعد فترة الاضطرابات.

عوامل واقعية

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ"العربي الجديد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5% لعام 2027، مقارنة بتوقعات أكثر تحفظاً لعام 2026 عند حدود 1.7%، تعتمد على مجموعة من العوامل الواقعية والجيوسياسية المدروسة، وليس على مجرد تفاؤل غير مدعم، أولها انتهاء المهلة النهائية للخفض الطوعي لإنتاج النفط، ما سيسمح بزيادة الإنتاج، وبالتالي تحقيق مداخيل أعلى للدولة.

ويتزامن العامل الثاني، حسب عجاقة، مع سيناريو تحقيق الانفراج الجيوسياسي بعد انقضاء الحرب وتراجع حدة التوترات الإقليمية بحلول عام 2027، وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى تحرير "الطلب المؤجل" وتنشيط الأسواق خلال فترة التوتر، ما يخلق زخماً إضافياً للنشاط الاقتصادي.

أما العامل الثالث والأهم، وفق رؤية عجاقة، فيتمثل ببدء جني ثمار الاستثمارات الضخمة التي ضختها السعودية لأكثر من 3 سنوات في أنشطة غير نفطية ضمن رؤية 2030، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع في عام 2027 بتحقيق عوائد مالية ملموسة ودفع عجلة النمو الحقيقي، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية التقليدية.

وعلى صعيد الأسر ذات الدخل المحدود، يرى عجاقة أن تحقيق هذا النمو الاقتصادي سينعكس إيجاباً عبر آليتين رئيسيتين: الأولى ارتفاع إيرادات الحكومة السعودية، ما يمكّنها من تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين شبكة الأمان للمواطنين، والثانية خلق فرص عمل جديدة خاصة في القطاع غير النفطي، ما يساهم في رفع دخول الأفراد وتحسين مستويات المعيشة بشكل مباشر ومستدام.

كذلك يساهم تنويع الاستثمارات المحلية في مجالات مثل الزراعة والصناعة في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يخفف من حدة التضخم المستورد ويضع سقفاً للأسعار، ورغم الضغوط التضخمية الحالية الناتجة من اتساع رقعة الحرب الإقليمية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، إلا أن التوقعات المشروطة بعودة الاستقرار تشير إلى نقطة تحول هيكلية إيجابية في 2027 تمتص هذه الآثار السلبية، كما يؤكد عجاقة.