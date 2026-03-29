توقعات بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية مع ارتفاع أسعار الوقود

- ارتفاع أسعار الوقود بسبب الأزمات الجيوسياسية أدى إلى زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والهجينة، حيث ارتفع البحث عنها بنسبة 23.8% وفقاً لاستطلاع إدموندز. - تكاليف الوقود السنوية للسيارات الكهربائية أقل بكثير من تلك التي تعمل بالبنزين، مما يعزز الدوافع الاقتصادية للتحول إلى السيارات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين. - استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يغير سلوك المستهلكين، مما يزيد الطلب على السيارات الكهربائية ويضعف الطلب على سيارات الدفع الرباعي والشاحنات ذات الربح المرتفع.

أدى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب الحرب المستمرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار. ووفقاً لاستطلاع أجرته منصة إدموندز "Edmunds.com" المتخصصة ونشره موقع ياهو فاينانس "yahoo finance" مساء السبت، فإن اهتمام المتسوقين بالسيارات الكهربائية والهجينة ارتفع 23.8% من إجمالي أنشطة البحث عن السيارات بزيادة عن 22.4% في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى أسبوعي مسجل حتى الآن في عام 2026.

وقالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم التحليلات في إدموندز، في التقرير وفقاً لموقع ياهو فاينانس إن "ارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، ضربة قوية لمشتري السيارات"، مضيفةً أن "المؤشرات الأولية لنشاط الموقع تُظهر زيادة طفيفة في عدد المتسوقين الذين يبحثون عن بدائل للسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين. كما أفادت شركة "Cox Automotive" المتخصصة أن مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في الولايات المتحدة بلغت 30,879 وحدة في فبراير/شباط، بزيادة قدرها 28.8% على أساس سنوي و4.2% على أساس شهري، ما يشير إلى تزايد إقبال المستهلكين على السيارات الكهربائية.

وأشار أندرو بيركوكو، المحلل في مورغان ستانلي، إلى أن متوسط التكاليف السنوية للوقود لسيارة تعمل بالبنزين عند سعر 4 دولارات للغالون، يبلغ حوالي 1700 دولار، مقارنةً بـ 700 دولار فقط للسيارة الكهربائية. وهو يؤكد الدوافع الاقتصادية لدى المستهلكين للتحول إلى السيارات الكهربائية. وكتب بيركوكو وفقاً لموقع ياهو فاينانس أن "كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر البنزين للغالون الواحد تؤدي إلى زيادة قدرها 450 دولارًا سنويًّا في تكلفة الوقود لسيارات محركات الاحتراق الداخلي، بافتراض استهلاك 27 ميلًا للغالون الواحد وقطع مسافة 12000 ميل سنويًّا.

وأضاف أنه عند سعر 4 دولارات للغالون، نُقدّر أن تكاليف شحن السيارات الكهربائية أرخص بنسبة 60% من تكاليف الوقود السنوية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي". وأكد بيركوكو أن "ارتفاع أسعار الوقود لأكثر من ستة أشهر قد يضعف الطلب على سيارات الدفع الرباعي والشاحنات ذات هامش الربح المرتفع، ويزيد الطلب على السيارات الكهربائية". وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان، آر جيه سكارنج، لياهو فاينانس،إنه يعتقد أن ارتفاع أسعار البنزين لفترة طويلة سيُغير سلوك المستهلكين في نهاية المطاف.

وأضاف رئيس الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية: "أعتقد أنه إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة، فسيبدأ ذلك بالتأثير على سلوك المستهلكين. فبعد أن يمر الناس بفترات يشهدون فيها أسعار البنزين عند 4 أو 5 دولارات للغالون، أعتقد أنه سيبدأ بالتأكيد في إحداث تأثير".