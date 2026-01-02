- تسعى الهند لتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وسط ضغوط دولية، حيث تطلب من شركات التكرير تقديم بيانات عن مشتريات النفط من روسيا والولايات المتحدة، مع توقعات بانخفاض واردات النفط الروسي. - أصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي بأسعار مخفضة منذ الحرب على أوكرانيا، مما أثار قلق الدول الغربية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات النفط الروسية، مما دفع الهند للبحث عن إمدادات بديلة. - تلتزم شركة النفط الهندية بالعقوبات الدولية وتسعى لشراء 24 مليون برميل من الأميركيتين لتعويض الإمدادات الروسية، مع زيادة مشترياتها من النفط الأميركي استجابة لضغوط واشنطن.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة اليوم أن الهند تطلب من شركات التكرير تقديم بيانات أسبوعية عن مشتريات النفط من روسيا والولايات المتحدة، وسط توقعات بانخفاض واردات الخام الروسي إلى أقل من مليون برميل يومياً مع سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وقد أصبحت الهند أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحراً الذي يباع بأسعار مخفضة منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا عام 2022. لكن هذه المشتريات أثارت حفيظة الدول الغربية التي تفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي بهدف حرمان موسكو من عائدات النفط التي تساعدها على تمويل المجهود الحربي.

وقررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية لتصبح 50%، في خطوة عقابية على نيودلهي لإجبارها على وقف شرائها للنفط الروسي بكميات كبيرة. ويتفاوض البلدان حالياً على اتفاق تجاري محتمل رغم التوتر الذي يشوب المحادثات بين حين وآخر.

وقالت مصادر في قطاع النفط والحكومة الهندية لرويترز إن خلية التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة النفط تطلب من شركات التكرير تقديم بيانات أسبوعية عن وارداتها من روسيا والولايات المتحدة، وتقول إن هذه المعلومات مطلوبة من مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتقول نشرة "أويل برايس" لأسعار النفط إن مشتريات الهند من الخام الروسي قد تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وإن الضغوط الأميركية تثير قلق شركات التكرير الهندية وتدفعها إلى الإسراع في البحث عن إمدادات روسية غير خاضعة للعقوبات. وكانت الهند قد اشترت نحو 1.184 برميل يومياً من النفط الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعني أن مشتريات الهند من نفط روسيا قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منتجي النفط ومُصدّريه في روسيا، روسنفت ولوك أويل، مع تحديد مهلة لإنهاء التعاملات بنهاية نوفمبر. وأدت أحدث العقوبات الأميركية — وهي الأولى التي تفرضها إدارة ترامب على روسيا — إلى إرباك تدفقات النفط الخام إلى الهند، ثاني أكبر زبائن النفط الروسي بعد الصين.

وأوقفت شركات التكرير الهندية استيراد الخام من الكيانات التي شملتها العقوبات، واتجهت إلى إمدادات روسية غير خاضعة للعقوبات، إضافة إلى شحنات بديلة من الشرق الأوسط والأميركيتين، وبدرجة أقل من غرب أفريقيا، كلما سمحت فرص المراجعة السعرية.

وأكدت شركة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة في الهند، أنها ستلتزم التزاماً كاملاً بالعقوبات الدولية المتعلقة باستيراد النفط الخام من روسيا. كما تسعى الشركة إلى شراء 24 مليون برميل من النفط الخام من الأميركيتين خلال الربع الأول من العام الجاري لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة.

وقالت مصادر مطلعة على عمليات الشراء لوكالة بلومبيرغ إن جميع شركات التكرير الهندية باستثناء شركتين امتنعت عن تقديم طلبات لشراء الخام الروسي لشهر ديسمبر، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسنفت ولوك أويل، منذ نوفمبر.

وتعد الهند من أكبر مستوردي النفط والغاز عالمياً، وقد دافعت بداية عن موقفها من النفط الروسي مؤكدة أن العقوبات الأميركية يتم تطبيقها بمعايير مزدوجة على مشتري النفط الروسي، لكنها اتجهت في الآونة الأخيرة لشراء المزيد من النفط الأميركي استجابة لضغوط واشنطن.