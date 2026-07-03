توقعات بتراجع النفط إلى 60 دولاراً للبرميل قبل نهاية العام

- توقعت الدوائر المالية تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل نتيجة لرفع الإغلاق عن مضيق هرمز وتراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين، مما يعزز تدفق النفط للأسواق. - أشار بنك سيتي غروب إلى أن انخفاض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها سيؤديان إلى تراجع أسعار النفط، مع ضعف السوق العالمية وارتفاع المخزونات. - توقعت بنوك مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" فائضاً في المعروض النفطي، محذرة من تخمة محتملة، مع احتمالية تحول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن إلى اتفاق دائم.

توقعت دوائر مالية اليوم الجمعة تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولارا للبرميل من خام مزيج برنت مع استمرار تدفق عشرات الملايين من البراميل إلى الأسواق بعد رفع الإغلاق عن مضيق هرمز في الوقت الذي يسجل فيه الطلب العالمي، وخاصة من الصين، أكبر مشتر للنفط في العالم تراجعا ملحوظا.

فقد غادرت عشرات من ناقلات النفط الخليج العربي منذ أن وقّعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً في 17 يونيو/حزيران الماضي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان قد أُغلق فعلياً لأكثر من 100 يوم. ومن المتوقع الآن أن يتعافى إنتاج النفط في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الإمدادات ستتجاوز الطلب بفارق كبير في العام المقبل.

وقال بنك سيتي غروب، إن سعر خام برنت قد يمتد في انخفاضه ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، مع تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في إضافة إلى سلسلة من التوقعات السلبية لسوق النفط العالمي.

وقال محللون في البنك في مذكرة اطلعت عليها بلومبيرغ اليوم الجمعة إن عددا من العوامل سيحكم أسعار النفط الخام في الشهور المقبلة منها عودة حركة الشحن إلى طبيعتها، وغياب المشترين الصينيين عن الأسواق، وضعف السوق العالمية للنفط، إضافة إلى ارتفاع مستويات المخزونات النفطية بأقل من المتوقع.

وأشار المحللون إلى أن أسواق الطاقة العالمية تعود بسرعة إلى وضعها الطبيعي مع استئناف التدفقات عبر هرمز، ما يضيف مزيداً من الإمدادات إلى المصافي بعدما كانت قد لجأت إلى بدائل أخرى. ونتيجة لذلك، شهدت الأسعار تراجعاً سريعاً، إذ هبط خام القياس العالمي برنت، بنسبة 30% في الربع الثاني، متخلياً عن كل المكاسب التي حققها خلال فترة النزاع.

كما قال المحللون إن المرحلة الأولى بعد الأزمة من المتوقع أن تكون "متقلبة" مع عودة استقرار مسارات الشحن، وتعديل أسواق التأمين، ومعالجة الاختناقات اللوجستية المتبقية. وأضافت مذكرة سيتي غروب إن "عودة أنماط الملاحة المنظمة وارتفاع حجم الحركة يشيران إلى أن المشغلين التجاريين باتوا ينظرون بشكل متزايد إلى بيئة المخاطر باعتبارها قابلة للإدارة وليست مانعة".

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وفي السياق نفسه، قالت بنوك أخرى إن سوق النفط العالمي يتجه نحو فائض في المعروض مع تلاشي تأثير حرب إيران واستعادة حركة المرور عبر هرمز. فقد قال بنك "غولدمان ساكس"، إن السوق العالمية ستعود إلى حالة فائض في المعروض، بينما خفّض بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لأسعار النفط مرتين أخيراً، محذراً من احتمال حدوث تخمة في المعروض.

وبلغ سعر خام برنت يوم الجمعة 71.92 دولاراً للبرميل، وكان آخر تداول له دون مستوى 60 دولاراً في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال محللو سيتي غروب: "نواصل التوصية ببيع أي ارتفاعات موسمية خلال الصيف، ونتوقع وصول برنت إلى نطاق 60–65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام".

وقد توصلت طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم لوقف الأعمال القتالية مؤقتاً، فيما يسعى الطرفان إلى اتفاق دائم. وقال "سيتي غروب" إن هذه المذكرة مرجح أن تصمد وتتحول إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيح أن دوافع خفض التصعيد ستتغلب على البدائل الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة وإيران ومعظم دول الشرق الأوسط.