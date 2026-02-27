- تشير التوقعات الاقتصادية في بريطانيا إلى انخفاض مبيعات السندات الحكومية لأول مرة منذ أربع سنوات، بفضل سياسات وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في تقليل الاقتراض ورفع الضرائب، مما يخفف الضغوط على الأسواق المالية. - رغم بقاء مبيعات السندات مرتفعة تاريخياً، أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بسبب تقليص الحكومة لاحتياجات الاقتراض وزيادة الفائض المالي، حيث انخفض الاقتراض الحكومي إلى 112.1 مليار جنيه إسترليني بين أبريل ويناير. - يمثل صافي الدين العام في المملكة المتحدة حوالي 2.7 تريليون جنيه إسترليني، ما يعادل 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة بسبب تكاليف خدمة الدين.

تشير توقعات الاقتصاديين في بريطانيا تراجع حجم مبيعات السندات الحكومية في بريطانيا للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وهو ما يُعد نجاحاً لسياسات وزيرة الخزانة راتشيل ريفز الهادفة إلى إبقاء الاقتراض تحت السيطرة وتخفيف ضغوط الأسواق المالية على السندات البريطانية. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، أن بنوك استثمار كبرى تتوقع أن تبلغ مبيعات السندات الحكومية 247 مليار جنيه إسترليني (حوالي 333 مليار دولار) للسنة المنتهية في مارس/آذار 2027، انخفاضاً من 304 مليارات جنيه إسترليني، حجم الدين الذي ستجمعه الحكومة البريطانية من الأسواق مع نهاية السنة المالية الحالية في مارس المقبل.

ويعزى الانخفاض المتوقع في الإصدارات، بالتزامن مع توقعات الربيع للأوضاع المالية العامة الأسبوع المقبل، والتي ستكون الأولى منذ السنة المالية 2023، جزئياً إلى انخفاض تكلفة إعادة تمويل الديون المستحقة في 2026-2027. كما تعزّز هذا التراجع بانخفاض احتياجات الحكومة من الاقتراض بعد ارتفاع واسع في الضرائب. وقد كشفت أرقام صادرة عن مكتب التدقيق الوطني عن أن مدفوعات الضرائب التي حصلت عليها هيئة الإيرادات والجمارك الملكية قد ارتفعت بمقدار 16 مليار إسترليني خلال العام المالي الذي يوشك على الانتهاء.

ورغم أن مبيعات السندات لا تزال مرتفعة وفق المعايير التاريخية، فقد أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق العرض والطلب على السندات البريطانية، في وقت توسّع فيه اقتصادات كبرى أخرى مثل ألمانيا واليابان إصداراتها. ويأمل المسؤولون أن يُسهم انحسار موجة عرض الدين الحكومي في كبح تكاليف الاقتراض، التي ارتفعت العام الماضي إلى أعلى مستوى لها في 16 عاماً متجاوزة 4.9 %. ومنذ ذلك الحين تراجعت إلى ما يزيد قليلاً على 4.3 %، بعدما عزّزت موازنة نوفمبر التي رفعت الضرائب انتعاش السندات.

وبعد أن أثارت خطط الإنفاق قلق الأسواق في البداية، ضاعفت حكومة حزب العمال هامشها المتاح ضمن حدود الاقتراض إلى 22 مليار جنيه إسترليني في الموازنة. كما تحسّن الوضع بفضل الفائض القياسي البالغ 30 مليار جنيه إسترليني الذي حققته الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبلغ الاقتراض الحكومي 112.1 مليار جنيه إسترليني بين إبريل ويناير، أي أقل بـ14.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة. كما جاء الرقم دون توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 120.4 مليار جنيه إسترليني للفترة ذاتها.

وتراجع أحد مؤشرات قلق السوق من فائض عرض الدين — وهو الفارق بين أسعار السندات الحكومية وأسعار مقايضات أسعار الفائدة للفترة الزمنية نفسها — إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال في أكتوبر 2024. وتزيد عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.14 نقطة مئوية عن معدلات المقايضات المماثلة، مقارنة بأكثر من 0.3 نقطة مئوية كان المستثمرون يطالبون بها خلال موجات بيع السندات العام الماضي. كما خفّضت المملكة المتحدة حصة الديون طويلة الأجل التي تصدرها، مما ساعد على كبح تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

ومن المرجح أن تمنح عوائد السندات المنخفضة دفعة متواضعة للهامش المتاح أمام وزارة الخزانة ضمن قاعدتها المالية الأساسية، التي تُلزمها بإلغاء الاقتراض، لتمويل أي احتياجات باستثناء الاستثمار، بحلول نهاية الدورة البرلمانية. ونقلت فاينانشال تايمز عن روث غريغوري، الخبيرة الاقتصادية البريطانية في كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض عوائد السندات قد يضيف 1.5 مليار جنيه إسترليني إلى الهامش المتاح أمام ريفز مقارنة بما كان متوقعاً في موازنة نوفمبر.

ويبلغ صافي الدين العام في المملكة المتحدة حالياً، حوالي 2.7 تريليون جنيه إسترليني أي نحو 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان أقل من 40٪ قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وقد تسارع تراكم الدين نتيجة ثلاث صدمات رئيسية تتمثل في الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا ثم أزمة الطاقة وارتفاع التضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد جعل هذا الارتفاع بريطانيا أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة مقارنة بالعقد الماضي.

وتمثل تكاليف خدمة هذا الدين بنداً كبيراً في الموازنة البريطانية. فمدفوعات الفوائد السنوية ارتفعت بقوة مع صعود العوائد في سوق السندات، وفي بعض السنوات الأخيرة تجاوزت 100 مليار جنيه إسترليني، ما جعلها من أكبر بنود الإنفاق الحكومي، وأحياناً تفوق موازنات وزارات رئيسية. وكلما ارتفعت عوائد السندات، زادت تكلفة إعادة تمويل الديون المستحقة، ما يضغط على وزيرة الخزانة لتخصيص موارد أكبر لسداد الفوائد بدلاً من الإنفاق على الخدمات العامة أو الاستثمار.