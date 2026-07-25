توقعات ببقاء النفط قرب 100 دولار حتى نهاية 2026 مع استمرار الحرب

يهدد انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ببقاء سعر خام برنت عند مستوى 100 دولار للبرميل لفترة طويلة بعد يوليو/تموز وحتى نهاية العام، وفقاً لتوقعات مجموعة رابيدان للطاقة.

ورفعت المجموعة، تقديراتها لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الرابع من 2026 إلى نحو 100 دولار للبرميل، مقابل تقدير سابق بلغ 85 دولاراً، نتيجة استمرار اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وحذرت من أن سعر الخام قد يصعد إلى منتصف نطاق 100 دولار خلال الأشهر المقبلة، إذا تلاشت التوقعات المتبقية بشأن التوصل إلى اتفاق سلام، وبدأت الأسواق في احتساب أثر شح الإمدادات بصورة أكبر.

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وقال محللو المجموعة في مذكرة صدرت الجمعة إنّ "انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران غيّر توقعاتنا بصورة جوهرية"، مشيرين إلى أن مسار الأسعار سيتوقف على طبيعة المواجهة خلال الفترة المقبلة ومدى امتدادها إلى منشآت مدنية وحيوية، خاصة مرافق الكهرباء وتحلية المياه.

وتستند التقديرات الجديدة إلى افتراض أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لن تستعيد مستوياتها الطبيعية بصورة كاملة خلال الفترة القريبة. وتتوقع المجموعة ارتفاع عمليات العبور إلى نحو 35% من مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ثم إلى نحو 65% خلال 2027.

ويمثل ذلك تحولاً عن تقديراتها السابقة التي افترضت عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بالكامل في بداية 2027. وتشير التوقعات المحدثة إلى أن التعافي الجزئي قد يمتد حتى نهاية العام المقبل، مما يبقي كميات كبيرة من صادرات النفط معرضة للتأخير أو التعطل.

وتسبّب انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في تجدد الاضطرابات بأسواق الطاقة، بالتزامن مع هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر. وأدت المخاطر المحيطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ودفع بعض السفن إلى تغيير مساراتها واللجوء إلى رحلات أطول.

ورفعت مؤسسات مالية أخرى تقديراتها للأسعار مع استمرار المواجهة. وحذر محللو غولدمان ساكس خلال الأسبوع الجاري من أن استمرار الاضطرابات قد يدفع خام برنت إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل. وأغلق الخام أمس الخميس عند 100.69 دولار، متجاوزاً 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 مايو/أيار، عقب الهجمات على ناقلتَي نفط سعوديتَين في البحر الأحمر، وفقاً لوكالة رويترز.

وتتوقع مجموعة رابيدان للطاقة استمرار العجز في سوق النفط العالمية لمدة عام إضافي على الأقل، في ظل تعافي محدود للصادرات عبر هرمز وتراجع قدرة الأسواق على تعويض الإمدادات المتوقفة بسرعة.

وقد يخفف ضعف الطلب الصيني جزءاً من الضغوط على الأسعار. وتتوقع المجموعة أن تواصل الصين سحب أقل من 500 ألف برميل يومياً من مخزوناتها حتى نهاية 2026، إذا تراوح سعر برنت بين 90 و100 دولار، على أن تستأنف تكوين المخزونات في بداية 2027.

مسار الأسعار بعد الحرب

وتكشف بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن تحول حاد في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط. وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.89 دولاراً للبرميل خلال فبراير/شباط، قبل أن يقفز إلى 103.13 دولارات في مارس/آذار مع اضطراب الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وواصل متوسط السعر ارتفاعه إلى 117.29 دولاراً للبرميل خلال إبريل/نيسان، وهو أعلى متوسط شهري منذ بداية الحرب، ثم تراجع إلى 107.14 دولارات في مايو/أيار. وتسارع الانخفاض خلال يونيو/حزيران، عندما هبط المتوسط إلى 85.40 دولاراً للبرميل مع ظهور مؤشرات على تحسن تدفقات النفط وتراجع المخاوف من نقص الإمدادات.

توقعات أسعار خام برنت أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وسجل خام برنت متوسطاً قدره 76.77 دولاراً للبرميل خلال الفترة الممتدة من بداية يوليو/تموز إلى 20 من الشهر نفسه. وعادت الأسعار إلى الارتفاع مع انهيار وقف إطلاق النار وتجدد المواجهة والهجمات على السفن في البحر الأحمر، ليغلق برنت عند 100.69 دولارأمس الخميس، قبل أن يتراجع إلى 91.68 دولاراً في جلسة اليوم الجمعة.