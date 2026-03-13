توقعات ببطء تعافي الاقتصاد الألماني بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب

- تأثير الحرب على الاقتصاد الأوروبي: الحرب على إيران والأزمة الطاقوية تؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات الأوروبية، خاصة ألمانيا، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يمثل تحدياً جديداً بعد أزمة الطاقة في 2022. - تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 50%، مما يهدد الصناعة الألمانية. دراسة تتوقع انخفاض الإنتاج في ألمانيا مع نمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي. - استراتيجيات التكيف والتحديات المستقبلية: تسعى أوروبا لخفض تكاليف الطاقة ومواجهة المنافسة الصينية. تدرس المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي أو وضع سقف لأسعار الغاز، بينما تحاول ألمانيا تنويع مورديها.

تحذر تقارير اقتصادية من أن تداعيات الحرب على إيران وما خلقته من أزمة طاقة عالمية ستؤدي إلى إبطاء الاقتصادات الأوروبية، خاصة الاقتصاد الألماني، الأكبر من حيث الحجم في منطقة اليورو.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً ليمثل ضربة جديدة لهذه الدول التي لم تتجاوز صناعاتها حتى الآن الأثار السلبية لأزمة مماثلة تعرضت لها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 وتوقف الاعتماد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية الرخيصة.

لكن الصناعة الألمانية ومثيلاتها في الاتحاد الأوروبي تتعرض لتهديد دائم من أسعار الطاقة حتى من دون هذه الأزمات، مقارنة بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة والصين.

ومنذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في نهاية الشهر الماضي وردّت إيران باستهداف دول الخليج، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 50%، ما كشف مجدداً هشاشة المنطقة. كما ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 30 دولاراً مقارنة بنهاية الشهر الماضي.

وقد حذرت دراسة لمعهد إيفو الألماني نُشرت يوم أمس من أنه إذا تصاعدت الحرب، فإن الإنتاج في ألمانيا سينخفض بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2026 وبالمقدار نفسه في 2027 مقارنةً بالسيناريو الذي لا يشمل النزاع. كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط هذا العام و0.8% العام المقبل. وأضاف المعهد أنه حتى في حال انتهاء الحرب سريعاً، سيظل الإنتاج أقل، وإن كان التأثير سيكون أقل حدة.

لكن الدراسة أشارت إلى أن صدمة الطاقة الحالية ستكون على الأرجح أقل حدة من تلك التي سببها غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، عندما قلّصت موسكو إمدادات الغاز الحيوية لألمانيا. وأكد المعهد أن "نقص الإمدادات الفوري" غير متوقع، إذ تحصل ألمانيا على نسبة صغيرة فقط من إمداداتها من الشرق الأوسط.

ويأتي الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة في وقت تحاول فيه أوروبا إعادة بناء قاعدتها الصناعية ومواجهة المنافسة من الصادرات الصينية الأرخص. وفي محاولة لجعل شركاتهم أكثر قدرة على المنافسة، يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى خفض تكاليف الطاقة والتكاليف المرتبطة بها، حتى لو تطلب الأمر تخفيف بعض القواعد البيئية الصارمة في المنطقة.

وتُعد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وموطن جزء كبير من قاعدتها الصناعية، وفي العام الماضي، حقق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً بعد عامين من الركود. كما فقد القطاع الصناعي 160 ألف وظيفة في عام 2025، وارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها. وتعاني البلاد من بعض أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا، كما تحاول، بنجاح متفاوت ، تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الذي يُستورد معظمه بتكلفة مرتفعة.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، يوم الأربعاء، إلى حاجة الأسر والشركات إلى تخفيف عبء تكاليف الطاقة المرتفعة. وأضافت أن المفوضية "تدرس حتى إمكانية تقديم دعم مالي أو وضع سقف لأسعار الغاز"، مع حث الدول على خفض الضرائب على الكهرباء.

وحتى الآن يختلف الوضع عن عام 2022، حين واجهت بعض المصانع الألمانية صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز الطبيعي بأسعار معقولة واضطرت إلى تعليق الإنتاج. أما هذه المرة، فالمسؤولون التنفيذيون أقل قلقاً من نقص الوقود، لأن ألمانيا نجحت في تنويع مورديها بدرجة كبيرة بعد التوجه إلى شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة والنرويج.

ويخشى محللون من أن انخفاض مستويات تخزين الغاز في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بعد فصل الشتاء البارد قد يؤدي إلى صعوبة وارتفاع تكلفة إعادة ملء المخزونات إذا استمرت الحرب مدة طويلة.