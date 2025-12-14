توقعات ببروز ممرات اقتصادية بين الهند وأوروبا عبر المنطقة

- ركز المنتدى على التحولات في ديناميات الطاقة والاقتصاد في المشرق العربي، مع تسليط الضوء على النفوذ الخليجي المتزايد والربط الطاقي بين الخليج وبلاد الشام، في ظل سعي دول مجلس التعاون لتنويع مصادر الدخل وتوسيع الاستثمارات في الطاقة. - تناولت الأوراق البحثية تأثير الأزمات السياسية والأمنية على مراكز النقل والطاقة، مع التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، وأهمية تنويع مسارات العبور وتقوية البنية التحتية اللوجستية. - ناقش الباحثون كيفية تحويل النفوذ الخليجي إلى نفوذ مستدام عبر مشروع تكاملي إقليمي، مع مواجهة التحديات الجيوسياسية وتعزيز أمن المشرق العربي واستقراره.

خصص منتدى الخليج والجزيرة العربية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في مقره في الدوحة، في يومه الثاني جلسة بعنوان "تحولات المشرق العربي في ديناميات الطاقة والاقتصاد"، سلطت الضوء على تعقيدات النفوذ الخليجي في المشرق، والتحولات العميقة في خرائط الطاقة والمعابر الاقتصادية، وآفاق الربط الطاقي بين الخليج وبلاد الشام، في سياق إقليمي ودولي تتسارع فيه المنافسة الجيو‑اقتصادية وتشتد فيه رهانات أمن الطاقة والاستدامة.

وتأتي هذه النقاشات في لحظة مفصلية تشهد فيها دول مجلس التعاون الخليجي تحولات جوهرية في نماذجها الاقتصادية، مدفوعة برؤى وطنية طموحة، وتوجه استراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل، وتوسيع الاستثمارات في البنى التحتية للطاقة التقليدية والمتجددة، والغاز الطبيعي المسال، والربط الكهربائي، واللوجستيات العابرة للحدود. وباتت هذه الدول فاعلاً مركزياً في رسم ديناميات الطاقة العالمية، ليس فقط باعتبارها من أكبر منتجي النفط والغاز، بل أيضاً بوصفها مستثمراً رئيساً في مسارات العبور البديلة، وأسواق الطاقة الإقليمية، والمشروعات العابرة للحدود التي تعيد تشكيل اقتصاد المشرق العربي وموقعه في خريطة الاقتصاد العالمي.

ممرات اقتصادية جديدة

وتناول أستاذ كرسي قطر لدراسة المنطقة الإسلامية في جامعة واسيدا بطوكيو، عبد الله باعبود، في ورقته أثر تحولات المشرق العربي في خريطة الطاقة والمعابر الاقتصادية في المنطقة، مسلطاً الضوء على تفاعل البعد السياسي‑الأمني مع الاقتصاد والطاقة في سياق إقليمي مضطرب. واستعرض باعبود كيف أدت الأزمات السياسية والأمنية المتكررة في المشرق العربي، وتغير أولويات القوى الكبرى، إلى إعادة تشكيل مراكز النقل والطاقة، والانتقال تدريجياً من الاعتماد المطلق على الممرات البحرية التقليدية إلى شبكة أكثر تعقيداً من الممرات البديلة.

وتشمل هذه الشبكة خطوط أنابيب النفط والغاز العابرة للحدود، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتوسيع قدرات تسييل الغاز وتخزينه، إلى جانب الصعود المتدرج لدور الطاقات المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون في مزيج الطاقة المستقبلي. وأشار إلى أن المخاطر الأمنية التي تتهدد المضايق الحيوية، مثل هرمز وباب المندب وقناة السويس، دفعت الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، إلى تنويع مسارات العبور، وتقوية بنيتها التحتية اللوجستية، وتقليل هشاشة سلاسل التوريد.

وفي السياق نفسه، أعادت شركات الطاقة الدولية والإقليمية هيكلة محافظها الإنتاجية والاستثمارية بما يقلص المخاطر الجيوسياسية، عبر توزيع الإنتاج، وتنويع نقاط التصدير، والتوسع في مرافق الغاز المسال والمخازن الاستراتيجية. وبيّنت الورقة أن المشرق العربي برز في السنوات الأخيرة بوصفه محوراً بين الخليج وشرق المتوسط، عبر مشروعات الربط الكهربائي، وتجارة الغاز، وتأسيس أسواق طاقة إقليمية قيد التشكل.

وقد انتهجت دول الخليج نهجاً تكاملياً يقوم على تعزيز قدراتها في مجالات الغاز المسال والتخزين، وتطوير شبكات الأنابيب، وربط الشبكات الكهربائية مع العراق والأردن ومصر، وتوسيع شراكاتها مع آسيا وأوروبا، بما يجعلهـا لاعباً حاسماً في تحديد مسارات الطاقة بين الشرق والغرب. وفي المقابل، لفت باعبود إلى أن شرق البحر الأبيض المتوسط يبقى ساحة واعدة لأمن الطاقة الإقليمي، شرط التوصل إلى تسويات للنزاعات البحرية القائمة. غير أن دول المشرق العربي، رغم ما تمتلكه من موقع جغرافي حيوي، لا تزال تواجه تحديات عميقة مرتبطة بإعادة الإعمار، وضبط الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين بيئات الأعمال، بما يحد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من هذه التحولات.

وتوقفت الورقة عند بروز ممرات اقتصادية جديدة، مثل "الممر الاقتصادي" الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، ومشروع "طريق التنمية" عبر العراق وتركيا، بوصفها مؤشرات على تحول المشرق إلى مركز عبور عالمي ومسرح تنافس جيو‑اقتصادي متشابك. وخلصت إلى أن هذه التحولات تحمل فرصاً وتحديات متداخلة، وتفرض على دول المنطقة اعتماد سياسات تعاون إقليمي أكثر نضجاً من أجل استثمار موجة التغير هذه، وتجاوز العقبات والتوترات، وتحويل هشاشة الجغرافيا السياسية إلى فرصة لبناء أمن طاقة وتنمية أكثر استدامة للمشرق والمنطقة ككل، مع إبراز الدور المحوري الذي تستطيع دول الخليج أن تضطلع به بحكم قدراتها المالية والطاقوية واللوجستية.

وخلص باعبود إلى أن تحولات المشرق العربي أعادت رسم خريطة الطاقة والمعابر الاقتصادية بطريقة عميقة وغير مسبوقة، وأن المشرق العربي لم يعد مجرد منطقة عبور، بل أصبح اليوم فاعلاً أساسياً في تحديد مستقبل الطاقة والتجارة العالمية.

إعادة تعريف النفوذ الخليجي في المشرق

في مداخلته، قدّم الكاتب والباحث السعودي بدر الإبراهيم ورقة بعنوان "تحدي الاستدامة: إعادة تعريف النفوذ الخليجي في المشرق العربي"، تناول فيها واقع النفوذ الخليجي في المشرق وآفاق تحويله إلى نفوذ مستدام، مستنداً إلى نظرية "الاعتماد المتبادل غير المتماثل" التي تتيح تفعيل الأفضلية الاقتصادية لدول الخليج في علاقتها مع بلدان المشرق العربي. وأوضح الإبراهيم أن هذه النظرية تكشف بدقة مكامن القوة والضعف في بنية النفوذ الخليجي، إذ تنطلق من أن دول الخليج تمتلك أوراقاً اقتصادية ومالية واستثمارية ضخمة، لكنها لا تُستثمر بالقدر الكافي ضمن إطار سياسي‑اقتصادي إقليمي متماسك.

وبيّن أن المناقشة الجدية لمستقبل النفوذ الخليجي تستدعي التركيز على ثلاثة محاور أساسية: طبيعة المشروع السياسي والاقتصادي الذي يمكن لدول الخليج تبنيه على مستوى الإقليم، وطبيعة الأدوات المستخدمة في التأثير، وكيفية التعامل مع وجود منافسين آخرين في المشرق، ولا سيما إسرائيل التي تسعى إلى تكريس هيمنة إقليمية، إلى جانب إيران وتركيا. وأشار إلى أن غياب تصور إقليمي متكامل، وافتقار دول الخليج إلى مشروع سياسي عابر للحدود، إضافة إلى استخدام أدوات التأثير بشكل تكتيكي وغير منهجي، ساهمت جميعها في إضعاف النفوذ الخليجي مقارنة بنفوذ قوى إقليمية أخرى، مثل إيران وتركيا، اللتين تتحركان وفق تصورات سياسية أيديولوجية متماسكة وأدوات تأثير متعددة المستويات.

وخلص الإبراهيم إلى أن تحويل النفوذ الخليجي في المشرق إلى حالة أكثر استدامة وفعالية، يتطلب الانتقال من المقاربة التجزيئية قصيرة الأمد إلى مشروع تكاملي إقليمي، يقوم على إعادة تشكيل اقتصاد المشرق العربي اعتماداً على القدرات الاقتصادية الخليجية، وبما ينعكس مباشرة على الشرائح الاجتماعية العربية، من خلال الاستثمار في البنى التحتية، وفرص العمل، وشبكات الطاقة والربط التجاري.

كذلك دعا إلى مقاربة أكثر صرامة في مواجهة "العنجهية الإسرائيلية" ومحاولات فرض الهيمنة الإقليمية، عبر تفعيل أدوات الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، واستخدام ثقل دول الخليج في المنظمات الدولية، وفي أسواق الطاقة والتمويل، بما يخدم أمن المشرق العربي واستقراره، ويعيد تعريف دور الخليج بوصفه رافعة للاستقرار والتنمية، لا مجرد فاعل اقتصادي معزول عن ديناميات الصراع والتسويات في المنطقة.

الروابط الطاقوية بين الخليج وبلاد الشام

وفي ورقته المعنونة "روابط الطاقة بين الخليج والمشرق: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية"، تناول الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة، المدير التنفيذي لشركة "بيتروليب" اللبنانية ناجي أبي عاد، مختلف أبعاد الترابط الطاقوي بين منطقة الخليج وبلاد الشام، مستعرضاً تاريخ هذه الروابط، وواقعها الحالي، وآفاق تطويرها في ضوء المتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. واستهل أبي عاد عرضه بتقييم واقع الترابطات الحالية في مجال النفط والغاز بين المنطقتين، متطرقاً إلى أبرز نجاحات مشروعات الربط القائمة، وإخفاقاتها وأسباب تعثرها، سواء نتيجة الصراعات المسلحة، أو العقوبات، أو الخلافات السياسية، أو قصور الأطر التشريعية والتنظيمية.

وشملت الورقة قراءة تاريخية لأهم خطوط أنابيب النفط والغاز الدولية في الشرق الأوسط، ووضعها الراهن، إضافة إلى شبكات الربط الكهربائي الإقليمية، ولا سيما تلك التي تصل الخليج ببلاد الشام، وما تختزنه من إمكانات غير مستثمرة بالكامل. وحللت الورقة منهجياً أهمية الممرات المائية الرئيسة في المنطقة، والدور المحوري الذي تضطلع به في وصل الخليج ببلاد الشام، سواء عبر النفط والغاز، أو عبر التجارة البحرية واللوجستيات. وبيّن هذا التحليل كيف يمكن لفهم أعمق لدور هذه الممرات أن يؤسس لتمرين استشرافي مهم في دراسة مشروعات الطاقة المستقبلية، الهادفة إلى ربط المنطقتين في إطار رؤية أشمل لأمن الطاقة والتنمية الإقليمية.

وانطلقت الورقة من التطورات الجيوسياسية الإيجابية نسبياً في المنطقتين، وفي الشرق الأوسط عموماً، بما في ذلك بوادر آفاق السلام الداخلي في لبنان وسورية، والتطورات المحتملة في غزة، ومحاولات تهدئة علاقات إيران الخارجية، إلى جانب التقدم المتردد في مسار تسوية سلمية شاملة للصراع العربي‑الإسرائيلي، لتعرض بصورة معمقة مشروعات النفط والغاز والكهرباء الجاري بحثها حالياً لربط الخليج ببلاد الشام.

وحللت الورقة الأهداف الرئيسة الكامنة وراء هذه المشروعات، من تنويع مسارات التصدير والاستيراد، إلى خلق أسواق إقليمية مترابطة، وتوفير أمن إمدادات أكثر موثوقية، ودرست فرص تحقق هذه المشروعات فعلياً، في ضوء التعقيدات السياسية والاقتصادية القائمة. وفي ختام العرض، قدّم أبي عاد مجموعة من المقترحات الطموحة لتعزيز الربط الطاقوي بين الخليج وبلاد الشام، ضمن "سيناريو سلام" شامل للشرق الأوسط، يتطلع إلى منطقة أكثر ترابطاً في شبكات الطاقة، وأكثر استقراراً سياسياً، وأكثر اندماجاً اقتصادياً.

ويضع هذا السيناريو دول الخليج في موقع شريك رئيس في إعادة بناء البنى التحتية للطاقة في المشرق، وربطها بالأسواق العالمية، مستفيدة من ديناميات التحول في الاقتصاد الخليجي نفسه، حيث تتكامل الاستثمارات في النفط والغاز والغاز المسال، مع توسع مدروس في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومع مشاريع لوجستية عابرة للحدود، تعيد صياغة علاقة الخليج بمحيطه المشرقي على أسس أكثر استدامة وتكاملاً.

وفي رده على أسئلة الحضور، عبر أبي عاد عن تفاؤله بوجود فرص للسلام، رغم عدم تفاؤله الكامل بسبب تجاربه في لبنان. ولفت إلى أهمية مشاريع مثل إعادة إحياء خط كركوك-حيفا لكونه ضرورة لإمدادات النفط، مشيراً إلى حاجة إسرائيل للنفط ووجود ضغط أميركي لتكامل الغاز بين إسرائيل ومصر، مبيناً أن تصدير النفط الإسرائيلي لمصر قد يكون خياراً اقتصادياً أكثر جدوى.

وتختتم مساء اليوم الأحد، أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتنتظم في مسارين: أحدهما يناقش "دول الخليج العربية وتحولات المشرق العربي"، ويناقش الآخر "وسائط التواصل الاجتماعي في سياقها الخليجي: الأداة وبناء المجالين السياسي والمدني"، ويقدم فيهما باحثون خليجيون وعرب وأجانب، نحو 40 ورقة بحثية موزعة على 16 جلسة.