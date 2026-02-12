توقعات بارتفاع صادرات النفط السعودي إلى الصين لأعلى مستوى منذ أعوام

- صادرات السعودية من النفط الخام إلى الصين مرشحة للارتفاع في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مدفوعة بخفض أسعار البيع الرسمية للشهر الرابع على التوالي، مما يعزز الطلب. - من المتوقع أن ترسل أرامكو السعودية 53 مليون برميل من النفط الخام إلى الصين، بزيادة ملحوظة مقارنة بالشهرين السابقين، وسط تنافس حاد بين كبار المنتجين في الأسواق الآسيوية. - تسعى السعودية لتعزيز موقعها كمورد رئيسي في آسيا عبر سياسة تسعير مرنة، في ظل المنافسة مع الإمدادات الروسية، مع مؤشرات على تعافي الطلب داخل الصين.

تشير مصادر تجارية إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام إلى الصين مرشحة للارتفاع خلال شهر مارس/آذار المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مدفوعة بخفض أسعار البيع الرسمية الموجهة إلى الأسواق الآسيوية للشهر الرابع على التوالي، ما ساهم في تعزيز الطلب.

وبحسب إحصاء لتخصيص الحصص للمصافي الصينية استناداً إلى بيانات مصادر تجارية، من المتوقع أن ترسل شركة أرامكو السعودية ما لا يقل عن 53 مليون برميل من النفط الخام إلى الصين خلال الشهر المقبل، بما يعادل نحو 1.71 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا الحجم زيادة ملحوظة مقارنة بالشهرين السابقين، حين بقيت الشحنات دون مستوى 50 مليون برميل، كما يعد أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2023، وفق سجلات وكالة رويترز.

وأظهر الإحصاء، بحسب "رويترز"، أن شركات تخطط لزيادة وارداتها من الخام السعودي خلال الشهر المقبل، من بينها شركة بتروتشاينا وشركة رونغشنغ للبتروكيماويات. ولم تصدر أرامكو السعودية أو شركات التكرير الصينية أي تعليقات رسمية رداً على طلبات الاستفسار حتى الآن. وفي ما يتعلق بالتسعير، حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر مارس/آذار عند مستوى يعادل متوسط خامي عُمان/دبي، وذلك بعد أن كان يُباع بعلاوة قدرها 0.30 دولار للبرميل خلال فبراير/شباط، مسجلاً بذلك رابع خفض متتالٍ في الأسعار. وتشير بيانات رويترز إلى أن سعر البيع الرسمي لشهر مارس يعد الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، رغم أن مقدار الخفض البالغ 30 سنتاً جاء أقل من توقعات السوق.

وتأتي زيادة شحنات النفط السعودي إلى الصين في سياق تنافس حاد بين كبار المنتجين للحفاظ على حصصهم داخل الأسواق الآسيوية، التي تعد المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الطاقة. وتمثل الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إذ تعتمد بشكل أساسي على الواردات لتلبية احتياجات قطاعي الصناعة والنقل، ما يجعل قراراتها الشرائية مؤثرة في توازنات السوق وأسعار النفط عالمياً.

في المقابل، تسعى السعودية إلى تعزيز موقعها مورداً رئيسياً للخام في آسيا عبر سياسة تسعير مرنة، خاصة في ظل المنافسة مع الإمدادات الروسية التي دخلت بقوة إلى الأسواق الآسيوية منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو. وتستخدم المملكة تخفيض أسعار البيع الرسمية أداةً للحفاظ على حصتها السوقية وضمان استقرار مستويات الطلب على خامها، بالتوازي مع التزاماتها ضمن تحالف "أوبك+" لضبط الإنتاج ودعم الأسعار.

كما تتزامن هذه التطورات مع مؤشرات على تعافي الطلب داخل الصين، مدفوعاً بارتفاع معدلات التشغيل في المصافي وتحسن النشاط الصناعي تدريجياً، إضافة إلى مساعي بكين لتعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من النفط. ويمنح هذا الاتجاه المصافي الصينية فرصة للاستفادة من انخفاض الأسعار لتعزيز هوامش الربحية وزيادة الإنتاج، ما يعكس استمرار أهمية السوق الصينية في رسم ملامح تجارة الطاقة العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)