توقعات بارتفاع بيتكوين إلى 140 ألف دولار

- سجلت بيتكوين مستوى قياسياً جديداً بارتفاع 2.8% لتصل إلى 126,251 دولاراً، مما دفع المتداولين لزيادة رهاناتهم على وصولها إلى 140 ألف دولار، مع تزايد الطلب على خيارات الشراء والبيع للحماية من التراجع. - تزامن ارتفاع بيتكوين مع إغلاق الحكومة الأميركية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة، حيث ضخ المستثمرون 3.2 مليارات دولار في صناديق بيتكوين المتداولة، وبلغت الفائدة المفتوحة على صندوق iShares Bitcoin Trust ETF مستوى قياسياً. - شهدت العقود الآجلة الدائمة والمحددة الأجل لبيتكوين ارتفاعاً ملحوظاً، مع إغلاق العديد من المتداولين لمراكز البيع على المكشوف، وسط توقعات بمزيد من الصعود.

سجلت عملة بيتكوين مستوى قياسياً جديداً، الاثنين، مرتفعة بنسبة 2.8% لتصل إلى 126251 دولاراً، وقد تضاعفت الآن أكثر من الضعف خلال العام الماضي، مما دفع بمتداولي الخيارات إلى زيادة رهاناتهم على ارتفاع أكبر عملة رقمية في العالم إلى 140 ألف دولار.

وشهدت عقود خيارات بيتكوين قصيرة الأجل، التي تُغلق قرب نهاية العام، تجمعاً للفائدة المفتوحة حول سعر التنفيذ لخيارات الشراء، وفقاً لبيانات من منصة تداول مشتقات العملات الرقمية "ديريبت" التابعة لشركة "كوين بيس"، كما شهد الطلب على خيارات البيع زيادة معتدلة، حيث يسعى المتداولون إلى الحماية من التراجع بعد الارتفاع.

وقال غريغ ماغاديني، مدير المشتقات في "أمبرداتا" لبلومبيرغ: "نشهد حالياً أكبر فائدة مفتوحة افتراضية على الإطلاق لعقود بيتكوين الآجلة والعقود الدائمة. لقد فاجأ ارتفاع السوق الجميع، ولم نصل إلى القمة بعد، خاصة أن العديد من المتداولين قاموا بالبيع على المكشوف في هذا السوق". بينما قال جان ديفيد بيكينوت، الرئيس التجاري لـ"ديربيت" (البورصة العالمية للمشتقات المشفرة): "المتفائلون يركزون على تجاوز 130 ألف دولار أميركي، وقد يجد المتشائمون فرصاً في حالات الشراء المفرط".

وتزامن ارتفاع بيتكوين مع إغلاق الحكومة الأميركية الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وساهم في تعزيز الطلب على الأصول التي تُعتبر ملاذاً آمناً. وقد أعاق الإغلاق النشر المخطط له للبيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية.

وأفاد متداولون لبلومبيرغ أن الطلب المتزايد في السوق الفورية كان المحرك الرئيسي مؤخراً، إذ ضخ المستثمرون 3.2 مليارات دولار في مجموعة من 12 صندوقاً أميركياً متداولاً في البورصة لعملة بيتكوين الأسبوع الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة منذ إطلاقها في عام 2024. في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الفائدة المفتوحة الاسمية على صندوق iShares Bitcoin Trust ETF التابع لشركة بلاك روك إلى مستوى قياسي بلغ 49.8 مليار دولار يوم الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.

وشهدت العقود الآجلة الدائمة لبيتكوين والعقود المحددة الأجل، والتي تُعد من أكثر طرق زيادة الرافعة المالية شيوعاً، ارتفاعاً في أحدث موجة صعود، وأغلق عدد كبير من المتداولين مراكز البيع على المكشوف مع بدء ارتفاع العملة.