توقعات بارتفاع الطلب على الغاز المسال وقوة النفط

- يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال انتعاشًا مع دخول إمدادات جديدة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة الطلب، خاصة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، مع توقع انخفاض الأسعار إلى ما دون سبعة أو ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. - الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بحلول 2027، بينما تسعى الولايات المتحدة وقطر وكندا ونيجيريا لزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، المتوقع أن ينمو بنسبة 32% بحلول 2050. - رغم العقوبات على روسيا، يظل النفط والغاز مهمين في مزيج الطاقة العالمي، مع انخفاض أسعار النفط مؤخرًا وتقييم المستثمرين لأثر العقوبات وإنتاج أوبك+.

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجارة اليوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في طريقه للانتعاش مع دخول إمدادات جديدة إلى السوق، في الوقت الذي أكدت فيه شركة أرامكو السعودية قوة الطلب على النفط.

وخلال مؤتمر أسواق الغاز في آسيا، توقع المسؤولون أن تدفع هذه الإمدادات الأسعار للانخفاض، مما يزيد اهتمام المشترين الذين تلعب الأسعار دورا في قراراتهم للشراء. وقال رئيس وحدة الغاز الطبيعي المسال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى يونيبر محمد عارف، إن الطلب سينمو تدريجيا مع انخفاض الأسعار إلى ما دون سبعة أو ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو المستوى المطلوب لتحفيز الطلب. وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية بآسيا نحو 11.20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال مدير شؤون تنسيق محفظة التجارة لدى شينير، بنجامين كومنينوس، إن أسواقا مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا لديها مقومات كبيرة لانتعاش الطلب، مشيرا إلى أن الصين والهند ربما تضاعفان وارداتهما خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأضاف أن أوروبا، التي فقد الطلب فيها نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، يمكن أن تشهد عودة جزئية لاستخدام الغاز للأغراض الصناعية مع انخفاض الأسعار.

وأشار المسؤولون التنفيذيون أيضا إلى زيادة السيولة والمرونة والتحسين في سوق الغاز الطبيعي المسال. وقال مدير وحدة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال لدى إكسون موبيل آسيا المحيط الهادئ سيد بامباوالا إن زيادة السيولة من محركات السوق على طول الخط، إذ تستمر أنشطة المشترين والبائعين بغض النظر عن مستويات الأسعار.

ووافق الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا تحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2027، أي قبل عام مما كان مقررا. ورغم أن الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الطاقة الروسية بنسبة 90% منذ 2022، فقد استورد ما تجاوزت قيمته 11 مليار يورو من الطاقة الروسية منذ بداية العام.

وعانت الاقتصادات الأوروبية من ارتفاع حاد في أسعار الغاز بين 2022 و2023 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن العالم شهد منذ ذلك الحين طفرة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، والتي يتوقع المحللون أن تؤدي إلى فائض عالمي في إمدادات الغاز في وقت لاحق من هذا العقد. وتشير بيانات المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال إلى أن روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بنحو 21 مليون طن سنويا، منها 15.5 مليونا بموجب عقود طويلة الأجل.

وتفيد تقديرات رابوبنك الهولندي بأن هذا الرقم ضئيل مقارنة بالقفزة المتوقعة في طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمية بواقع 161 مليون طن سنويا بحلول 2027. وذكرت شركة إنرجي أسبكتس أن ​​الولايات المتحدة تزود الاتحاد الأوروبي بالفعل بأكثر من 50% من احتياجاته من الغاز الطبيعي المُسال، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 70%. ومن المتوقع أن تضيف قطر نحو 31 مليون طن سنويا، بفضل توسعة حقل الشمال، بينما ستطلق كندا ونيجيريا مشروعات جديدة أيضا.

ومن المتوقع أن تضيف روسيا ما يقرب من 20 مليون طن سنويا من مشروعها "أركتيك إل.إن.جي 2" إلى طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة نحو 33 مليون طن سنويا. وأشارت توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة الخميس الماضي، إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32% بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 إلى 26%.

أرامكو تؤكد قوة الطلب على النفط

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الثلاثاء إن الطلب على النفط قوي حتى قبل فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين. وردا على سؤال عن أسعار النفط خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (دافوس الصحراء)، أجاب الناصر قائلا: "علينا الآن أن ننتظر ونرى ما ستسفر عنه العقوبات". وأضاف: "لكننا نعلم يقينا أن الطلب قوي حتى قبل فرض هذه العقوبات على روسنفت ولوك أويل".

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على شركتي النفط الروسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا. واستهدفت بريطانيا قبل ذلك بأسبوع الشركتين، إلى جانب 44 ناقلة نفط تابعة لما يسمى أسطول الظل الروسي، فيما وصفته بأنه مسعى جديد لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي للحد من الإيرادات التي تصل إلى الكرملين. وتنتج لوك أويل، ومقرها موسكو، نحو اثنين بالمائة من النفط العالمي.

وشدد الناصر على أن قطاع النفط والغاز سيظل لاعبا مهما في مزيج الطاقة لعقود مقبلة، وأن التحولات السياسية في بعض أنحاء العالم أقرت بأهمية الهيدروكربونات. وقال: "مررنا بفترة كان الجميع يتحدث فيها عن مصادر الطاقة المتجددة والبدائل والاستغناء عن النفط والغاز، (لكننا) كثيرا ما نشهد الآن تراجعا وتحولا (عن هذا التوجه)".

وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمائة اليوم الثلاثاء، في تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، مع تقييم المستثمرين أثر العقوبات الأميركية على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، إلى جانب احتمالات عزم تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.7% إلى 64.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12.53 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1.8% إلى 60.24 دولارا.

(رويترز، العربي الجديد)