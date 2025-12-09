توقعات بارتفاع إمدادات النفط السعودي إلى الصين في يناير

- ارتفعت صادرات النفط السعودي إلى الصين إلى 49.5 مليون برميل في يناير، مدفوعة بتخفيض أسعار البيع الرسمية لآسيا، مما حفز زيادة الطلب الصيني، خاصة من مصافي التكرير المستقلة. - خفضت أرامكو سعر خام النفط العربي الخفيف لآسيا إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، مما جعل الأسعار مغرية وزاد الطلب، حيث تؤثر الأسعار السعودية على أسعار النفط الإيراني والكويتي والعراقي. - تعكس تخفيضات الأسعار استراتيجية سعودية لتعزيز تنافسية النفط في ظل زيادة الإمدادات العالمية، مع توقع استقرار السوق وانتعاش الطلب الآسيوي في الربع الأول من 2026.

قالت مصادر لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن صادرات النفط السعودي إلى الصين سترتفع إلى نحو 49.5 مليون برميل في يناير/كانون الثاني، بعد أن خفضت المملكة أسعار البيع الرسمية لآسيا. ويحفز انخفاض الأسعار مشتريات صينية إضافية، إذ استلمت المصافي المستقلة الدفعة الأولى من حصص الاستيراد لعام 2026. وأظهر إحصاء كميات النفط المخصصة لمصافي التكرير الصينية أن شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو ستصدر نحو 49.5 مليون برميل إلى الصين الشهر المقبل، أي ما يقارب 1.60 مليون برميل يومياً.

ويمثل حجم التخصيص قفزة عن الشهرين السابقين، حين ظل دون 40 مليون برميل، وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول وفق سجلات رويترز. وأفادت المصادر بأن الشركات التي تخطط لزيادة شحنات النفط السعودي الشهر المُقبل تشمل بتروتشاينا ورونغشنغ بتروكيميكال وشنغهونغ بتروكيميكال. ولم تعلق أرامكو بعد على الكميات التي ستخصصها للصين في يناير/كانون الثاني.

وأصدرت الشركة الأسبوع الماضي أسعار البيع الرسمية لشهر يناير/كانون الثاني، مخفضة سعر خام النفط العربي الخفيف الرائد لآسيا 60 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار عُمان/دبي، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات. وأفاد مصدران بأن انخفاض السعر جعله مغرياً، في حين أن نزول أسعار البيع الرسمية عن أسعار العقود الفورية حفز الطلب أيضاً. وعادة ما تحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه أسعار النفط الإيراني والكويتي والعراقي، مما يؤثر على حوالي تسعة ملايين برميل يومياً من الخام المتجه إلى آسيا. وأظهرت بيانات رويترز أن هذا هو ثاني انخفاض شهري، وهو أقل مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2021. وكانت علاوة ديسمبر كانون الأول دولاراً واحداً للبرميل.

ومع أن خفض الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات على المدى القصير للسعودية أكبر مصدر نفط في العالم، فإن الخطوة تعكس استراتيجية سعودية تقوم على المرونة في مواجهة دورة الطلب العالمية، وإعادة تنشيط السوق من خلال تعزيز تنافسية النفط السعودي أمام الإمدادات الأرخص. ويُتوقع أن تساهم هذه السياسة في استقرار السوق خلال الربع الأول من عام 2026، مع انتعاش متوقع في الطلب الآسيوي وتحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

وتأتي تخفيضات الأسعار في ظل ارتفاع الإمدادات في السوق، بعد أن رفع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، الإنتاج. وأوقف ثمانية أعضاء في أوبك+ زيادات إنتاج النفط للربع الأول من عام 2026 بعد زيادة أهداف إنتاجهم بنحو 2.9 مليون برميل يومياً منذ إبريل/نيسان 2025. ويزيد منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة والبرازيل، من إمداداتهم، مما يزيد المخاوف من وفرة المعروض.

وفي أحدث توقعاتها الشهرية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، عدلت أوبك توقعاتها للإمدادات إلى فائض قدره 20 ألف برميل يومياً فقط العام المقبل، مقابل توقعاتها السابقة بعجز كبير. وخفضت أوبك توقعاتها للطلب على خام أوبك+ لعام 2026 بمقدار 100 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.

