توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد مصادرة واشنطن ناقلة فنزويلية ثانية

نددت فنزويلا الأحد بقيام القوات الأميركية، في بيان، بـ"سرقة وخطف ناقلة نفط ثانية"، وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط جراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فجر اليوم، أنها احتجزت السبت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على كاراكاس بفرض حصار نفطي. وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تمر هذه الأعمال دون عقاب"، مضيفاً أن "المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية".

وقالت كاراكاس إنه سيُبلَّغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى متعددة الأطراف والحكومات بهذه الأفعال. وأعلنت فنزويلا السبت، أن إيران عرضت تعاونها "في جميع المجالات" خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين. وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على "التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي".

كذلك أعربت الصين وروسيا، وهما حليفتان أخريان لفنزويلا، عن تضامنهما مع الرئيس مادورو في مواجهة الانتشار العسكري الأميركي. من جهته، أبدى وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز تحدياً في تصريحات أدلى بها خلال فعالية عامة في كاراكاس، بُثت السبت على التلفزيون الرسمي، رغم أنه لم يشر إلى السفينة المحتجزة. وقال لوبيز: "إننا نخوض معركة ضد الأكاذيب والتلاعب والتدخل والتهديدات العسكرية والحرب النفسية"، مضيفاً: "لن يُرهبنا ذلك". وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها "قرصنة بحرية". بينما قالت رودريغيز الأربعاء الماضي، إن "عمليات تصدير الخام والمشتقات الفنزويلي مستمرة رغم محاولة الحصار غير المشروع وغير الشرعي، من خلال مخططات آمنة وضمانات كاملة"، مؤكدة أن "فنزويلا ستمارس حقوقها في مجال التجارة والملاحة الحرة، وفقاً للقانون الدولي، في تطوير سيادتها وممارستها".

توقعات بارتفاع أسعار النفط

ومنذ استيلاء قوات أميركية على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي، فرض حظر فعلي على النفط، إذ بقيت السفن المحملة بملايين البراميل في المياه الفنزويلية بدلاً من المخاطرة بالمصادرة. ووفقاً لوكالة رويترز اليوم الأحد، فإنه منذ عملية المصادرة الأولى، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية انخفاضاً حاداً. ويشهد سوق النفط حالياً وفرة في المعروض، إذ توجد ملايين البراميل من النفط على متن ناقلات قبالة سواحل الصين بانتظار تفريغها. وإذا استمر الحظر لفترة، فمن المرجح أن يؤدي فقدان ما يقارب مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الخام.

ومنذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا عام 2019، لجأ التجار ومصافي النفط الذين يشترون النفط الفنزويلي إلى استخدام "أسطول الظل" من ناقلات النفط التي تخفي مواقعها، بالإضافة إلى سفن خاضعة للعقوبات لنقلها النفط الإيراني أو الروسي. وأفاد محللون في قطاع الشحن بأن الأسطول غير الرسمي أو ما يعرف بأسطول الظل معرض لإجراءات عقابية محتملة من الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع تانكرز تراكرز دوت كوم أنه حتى هذا الأسبوع، من بين أكثر من 70 ناقلة نفط في المياه الفنزويلية تشكل جزءاً من أسطول الظل، تخضع حوالى 38 ناقلة لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية. وأضاف الموقع أن 15 ناقلة على الأقل من هذه الناقلات محملة بالنفط الخام والوقود.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى (آي.جي) أول من أمس الجمعة، إن حالة الضبابية المحيطة بكيفية تطبيق الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا ومغادرتها خففت من علاوات المخاطر المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية وأثرت سلباً بأسعار النفط. وذكر مصدران مطلعان على عمليات تصدير النفط الفنزويلي أن فنزويلا، التي تنتج نحو واحد بالمائة من إمدادات النفط العالمي، سمحت أول من أمس الخميس لناقلتي نفط خام كبيرتين لا تشملهما عقوبات بالإبحار إلى الصين.

أميركا تقر باحتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة إكس مساء السبت: "في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح اليوم 20 ديسمبر/ كانون الأول، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا". وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات والذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم". وقالت أنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الناقلة تحمل نفطاً خاضع للعقوبات. من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وقد غادرت فنزويلا أخيراً، وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعة لعقوبات أميركية. وتواصلت وكالة فرانس برس مع خفر السواحل والبنتاغون، لكنهما رفضا التعليق على التقارير، وأحالا الاستفسارات إلى البيت الأبيض الذي لم يرد على الفور. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع "حصاراً شاملاً" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شنّ حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن بلاده عازمة على تغيير الوضع في فنزويلا، مبيناً أن الحالة الراهنة لـ"النظام الفنزويلي" غير مقبولة لدى واشنطن. وتتهم الولايات المتحدة نيكولاس مادورو بتزعم شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه، مؤكداً أن الولايات المتحدة تطمع بثروات بلاده النفطية، وقد ضاعفت إدارة ترامب الإجراءات الاقتصادية والعسكرية للضغط على كاراكاس.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ومقربين منهما، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على الرئيس الفنزويلي. كذلك نشرت واشنطن قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، ونفذت سلسلة من الضربات استهدفت قوارب تشتبه في أنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها لمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلاً بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.

