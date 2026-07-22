توسعات غاز قطر في اختبار العواصف الجيوسياسية

- توسعة حقل الشمال تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنوياً، مما يعزز دور قطر في سوق الطاقة العالمي وسط تزايد الطلب على الغاز كوقود انتقالي. - تواجه قطر تحديات أمنية في سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد على مضيق هرمز، حيث تزيد التوترات الإقليمية من هشاشة هذا الممر الحيوي، مما يستدعي تعزيز أمن الإمدادات لضمان التنافسية. - تلعب الدبلوماسية القطرية دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال الوساطة وبناء الثقة، لضمان بيئة مستقرة للاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

في وقت تتزايد فيه هشاشة أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، يتجدد الحديث حول واحدة من أضخم استراتيجيات التوسع في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمي، عبر مشروع حقل الشمال في قطر، الذي لا يمثل مجرد زيادة في الطاقة الإنتاجية، بل إعادة صياغة لدور الدوحة في معادلة أمن الطاقة العالمي. وبينما تستهدف قطر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من نحو 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، مع استهداف الوصول إلى قرابة 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد، فإن خطط التوسع تتزامن مع بيئة إقليمية مضطربة.

استثمارات ضخمة

تقدر توسعة حقل الشمال، بعشرات المليارات من الدولارات، وتأتي في سياق تحولات عميقة يشهدها سوق الطاقة العالمي، سواء من حيث إعادة تشكيل خريطة الطلب بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أو تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.

غير أن العامل الأكثر تأثيراً حالياً يتمثل في التوترات الأمنية في الخليج، لا سيما مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من تهديدات مباشرة للبنية التحتية للطاقة وحركة الملاحة.

وقد أظهرت الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تعطل مؤقت في الإنتاج نتيجة حادث تقني في رأس لفان، واستهداف ناقلات في مضيق هرمز، أن سلاسل الإمداد باتت أكثر عرضة للاضطراب، ما يعيد تعريف مفهوم "الأمن الطاقي" ليشمل إضافة إلى الإنتاج، سلامة النقل واستقرار الممرات البحرية.

ثلاثية الحسم في سوق الغاز

في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، لـ"العربي الجديد" أن توسعة حقل الشمال تمثل ركيزة استراتيجية، لكنها لا تكفي بمفردها لضمان التفوق في سوق الغاز العالمي. ويوضح أن التنافس بات قائماً على ثلاثة عناصر مترابطة: القدرة الإنتاجية، والطاقة التسييلية، وأمن سلاسل النقل والإمداد.

اقتصاد عربي تراجع طفيف لتداول عقارات قطر في يونيو

وتمتلك قطر تفوقاً واضحاً في العنصرين الأولين؛ إذ تُعد من بين أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، بأكثر من 24 تريليون متر مكعب، كما تدير واحدة من أضخم منظومات تسييل الغاز في العالم، ما يمنحها قدرة عالية على تلبية الطلب العالمي بسرعة ومرونة. إلا أن العنصر الثالث، المتعلق بأمن النقل، يظل الأكثر هشاشة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على مضيق هرمز كممر رئيسي للصادرات، حسب الخبير الاقتصادي.

ويشير الكريم إلى أن التوترات الأخيرة كشفت بوضوح أن امتلاك الموارد والتكنولوجيا لم يعد كافياً، إذ أصبح أمن الإمدادات عاملاً حاسماً في تحديد القدرة التنافسية للدول المصدّرة، خاصة في ظل بيئة دولية تتزايد فيها المخاطر.

مرونة إنتاجية في مواجهة الصدمات

على الرغم من التحديات، تمنح توسعة حقل الشمال قطر بعد تنفيذها أدوات مهمة لتعزيز مرونة منظومتها الغازية. فزيادة عدد خطوط الإنتاج والتسييل، وتوسيع قدرات المعالجة، يتيحان للدوحة تقليل أثر أي توقف جزئي في منشأة معينة، سواء بسبب عطل تقني أو حادث أمني.، وفق مراقبين

كما تعزز هذه التوسعة قدرة قطر على الالتزام بعقودها طويلة الأجل، التي تشكل العمود الفقري لصادراتها، خاصة مع دول آسيا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى أوروبا التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسال منذ تراجع الإمدادات الروسية.

وفي هذا الإطار، يشدد الخبير الاقتصادي على أن موثوقية الإمدادات أصبحت معياراً أساسياً في اختيار الموردين، ما يمنح قطر ميزة تنافسية إضافية، خصوصاً في ظل قدرتها على الجمع بين الإنتاج الضخم والاستقرار النسبي في السياسات التعاقدية.

ورغم تسارع التحول نحو الطاقة المتجددة، لا يزال الغاز الطبيعي يحتفظ بمكانة محورية بوصفه وقوداً انتقالياً أقل تلويثاً.

وتشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز مرشح للنمو بنحو 10 إلى 15% بحلول عام 2040، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك في آسيا، والحاجة الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة.

في هذا السياق، تتيح توسعة حقل الشمال لقطر الاستفادة من هذه النافذة الزمنية، عبر زيادة صادراتها وتعزيز حصتها السوقية، كما تمنحها قدرة تفاوضية أكبر مع المشترين، سواء من حيث الأسعار أو شروط التعاقد، في ظل قدرتها على تلبية احتياجات أسواق متعددة.

مضيق هرمز نقطة اختناق

يبقى التحدي الأكبر أمام الطموحات القطرية متمثلاً في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأي اضطراب في هذا الممر ينعكس فوراً على الأسواق العالمية، سواء من حيث الأسعار أو توافر الإمدادات.

وقد أبرزت التطورات الأخيرة، بما في ذلك استهداف ناقلات وتهديد خطوط الملاحة، هشاشة هذا الشريان الحيوي، ورغم أن قطر لم تتعرض لانقطاع طويل الأمد في صادراتها، فإن أي تصعيد مستقبلي قد يفرض تحديات أكبر، خاصة في ظل غياب بدائل بحرية مباشرة.

اقتصاد عربي تراجع أصول مصرف قطر المركزي إلى 84 مليار دولار في يونيو

وينبه الكريم إلى أن قطر أصبحت جزءاً من معادلة أمنية جديدة، إذ لم تعد بمنأى عن تداعيات التوترات الإقليمية، في ظل أهمية قطاع الغاز الذي أصبح هدفاً محتملاً للضغط في أوقات الأزمات، كما ظهر من خلال التهديدات التي طالت أمن منشآت الطاقة وحركة ناقلاتها، وهذا الواقع يجعل مفهوم "الدولة الآمنة بالكامل" أكثر صعوبة، رغم سياسة قطر القائمة على الحياد النسبي، والوساطة، وتجنب الانخراط في صراعات مباشرة.

ومن هنا، تكتسب توسعة حقل الشمال أهمية إضافية، ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل من زاوية تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين أيضاً، وفق الخبير الاقتصادي.

الدبلوماسية أداة لحماية الطاقة

في هذا الإطار، يبرز الدور الدبلوماسي القطري عنصراً مكمّلاً للاستراتيجية الاقتصادية، وهذا ما يؤكده أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد الدولي، رائد المصري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بقوله إن الدوحة لا تتحرك باعتبارها وسيطاً سياسياً فقط، بل هي فاعل يسعى إلى "هندسة الاستقرار" في المنطقة، انطلاقاً من إدراكها العميق لارتباط أمن الطاقة بالاستقرار الجيوسياسي.

ويشير المصري إلى أن أمن مضيق هرمز يمثل أولوية استراتيجية لقطر، حيث إن أي تهديد لحركة الملاحة ينعكس مباشرة على قدرتها التصديرية. ومن هنا، تأتي أهمية التحرك الدبلوماسي النشط، الذي يهدف إلى احتواء التوترات وبناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة.

كما يلفت إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الغاز تتطلب بيئة مستقرة، حيث تُعد حالة عدم اليقين أكبر عائق أمام تدفق الاستثمارات واستدامة المشاريع طويلة الأجل.

وتكشف التطورات الأخيرة أن قطر لم تعد بمنأى عن تداعيات الصراعات الإقليمية، لكنه يلفت إلى سياسة قطر القائمة على الحياد النسبي، والانفتاح، والوساطة، تمنحها هامشاً للمناورة، وتسهم في تقليل المخاطر، وإن لم تلغها بالكامل.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو توسعة حقل الشمال خطوة استراتيجية تمنح قطر فرصة قوية لقيادة سوق الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، فزيادة الإنتاج، إلى جانب نمو الطلب العالمي، ومرونة البنية التحتية، كلها عوامل تدعم هذا التوجه، حسب المصري.