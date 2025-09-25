توريد لحوم أردنية إلى إسرائيل يثير جدلاً واسعاً

- تفاعلت قضية شركة حجازي وغوشة الأردنية بعد ادعاءات إسرائيلية بوجود علاقات تجارية طويلة الأمد معها، وظهرت تفاصيل القضية عندما طالب محامٍ أردني الشركة بتسديد ديون بقيمة 300 ألف دولار، مدعياً إنشاءها شركة في إسرائيل. - نفت الشركة الأردنية هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لم تتورط في أي خصومة قضائية، وأن الأخبار المتداولة تهدف لتشويه سمعتها، مشيرة إلى توقف تجارتها في الأراضي الفلسطينية منذ حرب غزة. - أكدت الشركة حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة، موضحة أن الإنذار العدلي ليس مصدراً موثوقاً، وأن الكاتب العدل لا يتحقق من صحة الادعاءات.

تفاعلت في الشارع الأردني قضية الشركة الأردنية (شركة حجازي وغوشة - أكبر شركة تجارة لحوم في الأردن ومن أكبرها في المنطقة)، التي تدّعي جهات إسرائيلية أنها تقيم علاقات تجارية معها لتوريد اللحوم إلى إسرائيل منذ سنوات طويلة، وأن خلافاً مالياً نشأ بينهما أخيراً يتعلق بمطالبات مالية تصل إلى أكثر من 300 ألف دولار.

وتكشّفت خيوط القضية عندما وجّه محامٍ أردني إنذاراً عدلياً نهائياً إلى الشركة ومالكيها، مطالباً إياها بتسديد ديون تبلغ نحو 300 ألف دولار فوراً، بصفته وكيلاً عن شركة إسرائيلية كلفته متابعة القضية. وقال المحامي الأردني، في الإنذار العدلي الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن شركة اللحوم الأردنية الكبرى جنت أرباحاً طائلة من توريد اللحوم والمواشي إلى إسرائيل، وإن عليها أن تسدد الالتزامات المالية فوراً. وأوضح أن الإنذار موجّه إلى المدينين في منطقة تلاع العلي غربي عمّان.

وبيّن المحامي في إنذاره شديد اللهجة أن شركة اللحوم الأردنية أنشأت شركة في إسرائيل تحت اسم "رفت بعرافا المحدودة". وتتعلق القضية بدعوى رفعتها مستعمرة إيلوت شمالي منطقة أم الرشراش المحتلة (إيلات)، وتطالب الشركة الأردنية بـ300 ألف دولار. وأضاف المحامي أن الشركة الأردنية حاولت إخفاء نشاطها التجاري في إسرائيل، مؤكداً أنه يمتلك عشرات الوثائق ولديه شهود يثبتون أن شركة "رفت بعرافا المحدودة" هي ذراع للشركة الأردنية، وأنهم زاروا حظائرها.

بيان الشركة الأردنية

في المقابل، أصدرت الشركة الأردنية المعنية بياناً يوم أمس، قالت فيه إنها واحدة من أعرق الشركات العائلية في الأردن، ولطالما ارتبط اسمها بتجارة اللحوم والمواشي منذ عقود طويلة. وأشارت إلى أن هذه المهنة ليست حكراً عليها بوصفها شركة عائلية في الأردن، بل اشتهر بها عدد كبير من أفراد هذه العائلات، خصوصاً المقيمين في الأراضي الفلسطينية، حيث إن تجارة اللحوم والمواشي لم تكن يوماً مقتصرة عليها.

وأضافت الشركة أنه في ما يتعلق بالادعاءات الكاذبة التي جرى نشرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما تضمنته الإنذارات العدلية، فإنها كانت قد نأت بنفسها عن الرد، لعلمها بعدم وجود أي أحكام قضائية أو حتى خصومة قضائية معها. لكنها، بعد تداول هذا الخبر المضلل على نطاق واسع، تؤكد عدم صحته. وشددت على أنه لم يصدر بحقها أي حكم مزعوم، ولا صحة لما ورد في الإنذار العدلي، معتبرة أنه اختلاق مضلل وادعاء كاذب بوجود خصومة قضائية وحكم ضد شركة حجازي وغوشة ومالكيها، في محاولة للنيل من سمعة الشركة.

وأوضحت الشركة أن تجارة اللحوم والمواشي من قبل شركات مملوكة لأفراد من العائلة داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة أمر يعزز الصمود، مشيرة إلى أن تلك الشركات كانت تورد المواشي واللحوم عبر المنافذ البحرية والبرية المتاحة، لكنها توقفت عن التوريد تماماً منذ حرب غزة وإغلاق القطاع وحصاره، رغم الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم هناك.

وأكدت الشركة حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من نشر وتداول هذه الأخبار، بما فيها الإنذار بما يحمله من مضمون كاذب. وأوضحت أن وجود إنذار عدلي لا يعدّ بحد ذاته مصدراً لأي معلومة، ولا يعني صحة ما ورد فيه، إذ يقتصر دور الكاتب العدل على التصديق على التوقيع والتثبت من صفة مُوجِّه الإنذار، من دون التحقق من صحة صدور حكم قضائي بحق الشركة أو من ملكيتها لتلك الشركة المزعومة، مشددة على أن مرسل الإنذار يتحمل المسؤولية القانونية عما ورد فيه، وكذلك كل من نشره وتداول مضمونه.