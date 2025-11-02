توجه أميركي لاعتماد الدولار على نطاق أوسع في العالم

- تناقش إدارة ترامب تعزيز هيمنة الدولار عالميًا وسط محاولات الصين لتقويضها، مع قلق من تقليل الأسواق الناشئة لاستخدام الدولار. التقى مسؤولون مع الخبير ستيف هانكي لمناقشة تعزيز استخدام الدولار. - بدأت المناقشات في أغسطس مع تمديد خطة إنقاذ للأرجنتين، التي تُعتبر مرشحة للدولرة بسبب فقدان الثقة في البيزو. تشمل الدول المرشحة الأخرى لبنان وباكستان وتركيا. - لم تتخذ الإدارة قرارًا رسميًا بشأن الدولرة، رغم التزام ترامب بقوة الدولار. يحذر صندوق النقد الدولي من تأثير الدولرة على النمو في الأرجنتين.

يناقش مسؤولو إدارة ترامب سبل تشجيع الدول الأخرى على اعتماد الدولار عملةً رئيسيةً لمواجهة "الحملة التي تقودها الصين لتقويض هيمنة الدولار العالمي"، وعبّر مسؤولو الإدارة عن قلقهم من الدفع الذي تقوده بكين للأسواق الناشئة لاستخدام الدولار على نحوٍ أقل في المعاملات عبر الحدود. وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إنّ موظفين من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الخزانة والبيت الأبيض التقوا مع ستيف هانكي، الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز والخبير الرائد في الدولرة، خلال الصيف الماضي لمناقشة كيفية ترويج الإدارة لهذه السياسة.

وقال هانكي للصحيفة إنّ "هذه السياسة يأخذونها على محمل الجد، لكنها قيد التنفيذ، ولم يجرِ اتخاذ أي قرارات نهائية بعد"، وكشف عن وجود شخصية وصفها بـ"السياسية" ذات صلة بالبيت الأبيض عبرت عن هذه المخاوف في اجتماعٍ عُقد أواخر أغسطس/آب الماضي، وأضاف: "أوضحت هذه الشخصية ما كان واضحاً لي بالفعل: هناك مجموعة رفيعة المستوى داخل الإدارة مهتمة ​​بتعزيز الدور الدولي للدولار"، مضيفاً أن الاهتمام بالدولرة "يناسب مساعي الإدارة لتوسيع نطاق استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار".

أبرز المرشحين

ونقلت فايننشال تايمز أن المناقشات بدأت في أغسطس/آب، وسبقت تمديد وزارة الخزانة الأمريكية لخطة إنقاذ مالي بقيمة 20 مليار دولار للأرجنتين، وأعلم هانكي المسؤولين بأبرز المرشحين لهذه السياسة وذكر فضلاً عن الأرجنتين كل من لبنان وباكستان وغانا وتركيا ومصر وفنزويلا وزيمبابوي.

ويأتي الحديث عن الدولرة وسط تدخل الولايات المتحدة في محاولة لتهدئة أزمة السوق في الأرجنتين، إذ يرى بعض صانعي السياسات والاقتصاديين أن اقتصاد أمريكا اللاتينية مرشح رئيسي للدولرة بسبب فقدان الثقة المتكرّر في البيزو، في وقت قالت فيه كل من الولايات المتحدة والأرجنتين إنه ليس قيد الدراسة النشطة، رغم أن الأرجنتين حافظت على ربط عملتها بالدولار من عام 1991 إلى عام 2002، لكنه انهار بعد تخلفها الكارثي عن سداد ديونها عام 2001.

وعُقد اجتماعا هانكي الشخصيان في منتصف وأواخر أغسطس الماضي، وحضر الاجتماعين مسؤولون كبار من مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، والمجلس الاقتصادي الوطني، ومجلس الأمن القومي، وشارك في الاجتماع الثاني أيضاً مسؤول من وزارة الخزانة الأميركية وشخصية سياسية بارزة في البيت الأبيض. ويظل هانكي، الذي أمضى جزءاً كبيراً من مسيرته المهنية في تقديم المشورة بشأن الدولرة، على اتصال منتظم بمسؤولي الإدارة، لكنه يقول إن "الأزمة الأرجنتينية الأخيرة لم تُثر تكثيفاً للمناقشات".

رغبة ترامب

من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن مسؤولين التقوا فعلاً بهانكي، لكنه شدد على أن "الإدارة لم تتوصل بعد إلى أي قرار رسمي بشأن تشجيع الدولرة"، وقال كوش ديساي: أن "ترامب أكد مراراً وتكراراً التزامه بالحفاظ على قوة الدولار وسلطته"، وأشار إلى أن الإدارة تسعى بانتظام إلى الحصول على رؤى من خبراء خارجيين حول هذه الأولوية الرئاسية كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى ذات الأهمية الوطنية، وأضاف: "مع ذلك، لا ينبغي اعتبار هذه المناقشات وجلسات الاستماع انعكاساً للمواقف السياسية الرسمية أو لنهج الإدارة في صنع السياسات".

دول الدولار

وتستخدم اقتصادات أميركا اللاتينية الأصغر حجماً، مثل الإكوادور والسلفادور، الدولار بالفعل. ومع ذلك، يعتقد صندوق النقد الدولي أن الدولرة ستُحكم على الأرجنتين بانخفاض النمو، بإجبارها على تبني السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ولطالما وُصفت الدولرة بأنها حل لأزمات العملة المتكرّرة في الأرجنتين، وكانت تعهداً أساسياً لحملة الليبرالي خافيير ميلي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023. وكان وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو قد استبعد في وقت سابق من هذا الشهر الدولرة خياراً قصيرَ الأجل، قائلاً إنّ "البلاد لا تملك احتياطيات الدولار اللازمة لإنجاحها، لكنه لم يرفض الفكرة رفضاً قاطعاً".