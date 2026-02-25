توثيق دمار سورية في تقارير رسمية تمهيداً لملف إعادة الإعمار

- أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا عن بدء إصدار تقارير لتقييم أضرار الحرب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف تحديد الاحتياجات التنموية ووضع خطط إعادة الإعمار، مع التركيز على الإسكان والتعليم والصحة. - أصدرت الوزارة تقريراً لمحافظة درعا، حيث تضرر أكثر من 95 ألف منزل، وتُعتبر هذه التقارير مرجعاً للجهات المحلية والدولية لتوجيه التدخلات الإغاثية والتنموية. - أكد المهندس عبد الله ضاما على أهمية تقارير الدمار كخطوة لإعادة الإعمار، مشيراً إلى ضرورة وجود إطار تمويلي وآليات شفافة، وتُقدّر كلفة إعادة الإعمار بحوالي 216 مليار دولار.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سورية اليوم الأربعاء، بدء إصدار تقارير رسمية لتقييم الأضرار التي خلّفتها سنوات الحرب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحديد الاحتياجات التنموية ووضع أسس واضحة لخطط إعادة الإعمار، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، أنها باشرت تنفيذ خطة شاملة تغطي جميع المحافظات السورية، عبر لجان فنية متخصصة تعتمد على مسوحات ميدانية للقطاعات الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الإسكان والتعليم والصحة والمرافق الخدمية والدينية.

وأشارت إلى أن التقارير ستُصدر تباعاً لكل محافظة فور الانتهاء منها، متضمنة بيانات تفصيلية وتصورات استراتيجية خاصة بكل منطقة. وكشفت الوزارة عن إنجاز التقرير الخاص بمحافظة درعا، والذي أظهر تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية، بينها 33 ألفاً و400 منزل مدمر كلياً، إضافة إلى أكثر من 60 ألف منزل بأضرار متفاوتة. كما رصد التقرير أضراراً لحقت بأكثر من 55 فرناً ومخبزاً، ما يعكس حجم التحديات الخدمية والمعيشية في المحافظة الجنوبية.

وأكدت أن هذه التقارير تشكّل مرجعاً رسمياً يمكن للجهات المحلية والمنظمات الدولية الاستناد إليه في توجيه تدخلاتها الإغاثية والتنموية، فضلاً عن دورها في قياس نسب التقدم في مشاريع إعادة الإعمار مستقبلاً. وكانت الوزارة قد أطلقت في يناير/كانون الثاني 2025 مسوحات أولية في عدد من المناطق التي شهدت دماراً واسعاً، بهدف تأسيس قاعدة بيانات دقيقة تدعم إعداد خطط إعادة الإعمار على المستوى الوطني.

وحول أهمية هذه الخطوة، قال المهندس المدني السوري عبد الله ضاما لـ"العربي الجديد" إن "إصدار تقارير منهجية وموثقة حول حجم الدمار يمثل خطوة ضرورية لأي عملية إعادة إعمار حقيقية، لكنه يظل غير كاف ما لم يقترن بإطار تمويلي واضح وآليات شفافة لتحديد الأولويات". وأضاف أن "البيانات الدقيقة تتيح توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تضرراً، خصوصاً الإسكان والخدمات الأساسية، غير أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المناطق، وتحييد الاعتبارات السياسية عن خطط التعافي المبكر وإعادة البناء".

وأشار إلى أن التعاون مع جهات أممية يمنح التقارير قدراً من المصداقية الفنية، لكنه شدد على أهمية إتاحة البيانات للرأي العام والباحثين، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويمنع تكرار أخطاء سابقة في إدارة ملف الإعمار.

والعام الفائت، قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار في سورية بحوالى 216 مليار دولار. وقال البنك الدولي في تقرير نشرته وكالة فرانس برس إن "كلفة إعادة الإعمار في سورية بعد أكثر من 13 عاما من الصراع تُقدّر بنحو 216 مليار دولار"، استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024. وألحق النزاع الذي شهدته سورية بدءاً من العام 2011، وفق التقرير، "أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع".

وتُقدّر "الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار"، 52 ملياراً منها تمثل إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها. ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب (شمال)، وريف دمشق وحمص (وسط)، الأكثر تعرضا للضرر. وقد شكلت مدن رئيسية في تلك المحافظات خلال سنوات النزاع الأولى أبرز معاقل الفصائل المعارضة التي تعرضت لقصف شديد وحصار محكم، ومن ثم إجلاء سكانها منها.