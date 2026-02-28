توتر في مضيق هرمز: الحرس الثوري يحذر وأميركا تنبّه السفن

- دعت وزارة النقل الأميركية السفن التجارية لتجنب الخليج العربي بعد هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى نشاط عسكري مكثف في المنطقة، مما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر في ممرات بحرية حيوية. - أبلغ الحرس الثوري الإيراني السفن التجارية بأن مضيق هرمز غير آمن ومغلق أمام العبور، بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها رسائل مشابهة، مشيرة إلى أن هذه التحذيرات غير ملزمة قانونياً. - تصاعد التحذيرات يضع ضغوطاً على شركات الشحن لتقييم المخاطر وإعادة النظر في المسارات، في ظل تداخل الأمن مع استمرارية التجارة والطاقة.

حثّت وزارة النقل الأميركية، اليوم السبت، السفن التجارية على الابتعاد عن الخليج العربي، عقب هجمات جوية مكثفة شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في تطوّر يعكس اتساع نطاق المخاطر الأمنية على واحد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة حساسية في العالم.

وقالت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية، في بيان، إنّ "مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب تشهد نشاطاً عسكرياً مكثفاً"، مضيفة أن "السفن تُنصح بالابتعاد عن هذه المنطقة قدر الإمكان"، ما ينذر باحتمال تصاعد التوتر بسرعة في مساحة بحرية مزدحمة.

ووسّع البيان الأميركي نطاق الإرشادات ليشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة على نحو مباشر. ونصحت الوزارة السفن التي ترفع العلم الأميركي أو المملوكة أميركياً أو المأهولة بطواقم أميركية بالبقاء على مسافة لا تقل عن 30 ميلاً بحرياً من أي سفينة عسكرية أميركية، وذلك لتجنب احتمالات اعتبارها تهديداً في بيئة عملياتية متوترة، إذ تتسارع القرارات وتتقلص هوامش الخطأ.

ونقلت وسائل إعلام محلية في طهران أن الحرس الثوري الإيراني أبلغ سفناً تجارية عبر قنوات الاتصال البحرية بأن مضيق هرمز غير آمن بسبب الهجمات الأخيرة، وأنه يُعدّ "مغلقاً" أمام حركة العبور حتى إشعار آخر.

وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في مهمة "أسبيدس" الأوروبية قوله إنّ "سفناً تستقبل بثاً عالي التردد من الحرس الثوري الإيراني يقول إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز"، ويُستخدم البث عالي التردد في الاتصالات البحرية عادةً لإيصال تحذيرات أو تعليمات عامة للسفن الموجودة ضمن نطاق جغرافي واسع، ما يجعل الرسائل قابلة للانتشار السريع بين أطقم الملاحة ووكلاء الشحن.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها هذه الرسائل، وقالت إنها تلقت "بلاغات عديدة من سفن في الخليج عن تلقيها رسائل بإغلاق مضيق هرمز"، وأضافت الهيئة أنها تتابع ما يرد من تقارير من السفن التجارية في المنطقة، في ظل تنامي القلق لدى المشغلين من انتقال الأزمة من المجال السياسي والعسكري إلى المجال الملاحي.

وشدّدت الهيئة البريطانية، في الوقت نفسه، على أن هذه الرسائل "غير ملزمة قانوناً بموجب القانون الدولي ما لم يجرِ إنفاذها على نحوٍ قانوني"، في إشارة إلى الفارق بين بث تهديدات أو تحذيرات عبر الاتصالات البحرية وبين أي إجراء فعلي يغيّر واقع الحركة في المضيق.

وبينما لم تتحدث البيانات الواردة عن توقف ملاحي رسمي مُعلن، فإنّ تصاعد التحذيرات يرفع مستوى الحذر ويزيد الضغوط على شركات الشحن لتقييم المخاطر وإعادة النظر في المسارات والتوقيتات، في منطقة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن مع استمرارية التجارة والطاقة.