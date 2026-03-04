توتر الشرق الأوسط يضغط على بورصة الدار البيضاء

- شهدت بورصة الدار البيضاء تراجعاً حاداً بنسبة 10% في مؤشر "مازي" بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أثر على إقبال المستثمرين الصغار. - يُعزى التراجع إلى نقص السيولة وتوجه المستثمرين المؤسساتيين نحو سندات الخزينة والتمويلات المبتكرة، التي تتيح للدولة تمويل مشاريعها دون اللجوء للضرائب أو الديون الخارجية. - رغم عودة قوية للمستثمرين الصغار في العام الماضي، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد تدفعهم للابتعاد عن السوق، مما يهدد ديناميتها.

شهدت بورصة الدار البيضاء خلال اليومين الأخيرين تراجعاً حاداً، ما دفع مراقبين إلى ترجيح تأثر أداء السوق بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي قد تنعكس سلباً على إقبال المستثمرين الصغار على تنشيط التداولات. وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء "مازي" تراجعاً متراكماً ناهز 10% بعد عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ فقد 5.63% أمس الثلاثاء، بعدما انخفض بنسبة 4.21% أول من أمس الاثنين.

ويُظهر أداء السوق أن بورصة الدار البيضاء فقدت، بين إغلاق نهاية فبراير/ شباط الماضي والثالث من مارس/آذار الجاري، أكثر من 9.8% من رسملتها، وهو ما يعادل نحو 9.5 مليارات دولار. ويرى الاقتصادي المغربي زكرياء الكرتي أن حجم تراجع بورصة الدار البيضاء كان يمكن أن يكون أكبر لولا الضوابط المعمول بها في السوق، التي تحدد سقف تذبذب الأسهم عند مستوى 10% في اليوم.

وأوضح الكرتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا التراجع يأتي في سياق يتسم بنقص السيولة، ولجوء بعض المستثمرين المؤسساتيين إلى الاستثمار في سندات الخزينة والتمويلات المبتكرة، في ظل سعي المغرب إلى تعبئة موارد مالية لتمويل مشاريعه الكبرى.

ويُلاحظ أن التمويلات المبتكرة باتت في الأعوام الأخيرة تجذب مستثمرين مؤسساتيين، وهي آليات تمويل أطلقتها الدولة في إطار شراكات أو عبر تفويت بعض الأصول العقارية ضمن عقود إيجار طويلة الأمد، بما يتيح للدولة الحصول على إيرادات لتمويل مشاريع دون اللجوء إلى الضرائب أو الديون الخارجية.

ويرى الكرتي أن تراجع البورصة في السياق الحالي، المتسم بالتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، قد يدفع المستثمرين المؤسساتيين إلى زيادة توجههم نحو الاستثمار في سندات الخزينة أو التمويلات المبتكرة على حساب البورصة. غير أنه يشير إلى أنه إذا كان المستثمرون الكبار يمتلكون القدرة على تنويع استثماراتهم، فإن سلوك المستثمرين الصغار، الذين قد يحذون حذوهم بالكف عن تنشيط البورصة، قد يسهم في دفع السوق إلى مسار من التراجع. ويعرب الكرتي عن خشيته من أن تسهم العوامل الجيوسياسية المرتبطة بما يجري في الشرق الأوسط، في هروب صغار المستثمرين من بورصة الدار البيضاء، بعدما عادوا إليها بقوة خلال العامين الأخيرين.

وقد لاحظ مراقبون عودة قوية للمستثمرين الصغار، إذ بلغوا في العام الماضي أعلى مستوى للمساهمات خلال ثمانية أعوام، ما جعلهم يقومون بدور حاسم في بث دينامية جديدة في السوق. ويرى مراقبون أن هؤلاء المستثمرين عادوا إلى سوق البورصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها، إلى جانب إطلاق إدراجات جديدة، مؤكدين أنهم لم يرغبوا في البقاء بعيداً عن الاستفادة من ثمار النتائج التي تحققها الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وكانت التوقعات تراهن على مواصلة انتعاش بورصة الدار البيضاء خلال العام الحالي، بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 27.7%، وزادت رسملتها بنسبة 38% خلال العام الماضي. كما وصل رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال العام الماضي إلى نحو 37 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%. وجاء هذا الأداء بدفع من شركات البناء والأشغال العمومية، إلى جانب شركات المناجم والمصارف.