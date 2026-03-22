توتال تحذر: استمرار الحرب أكثر من 6 أشهر سيضر كل اقتصادات العالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط باتريك بويان، اليوم الأحد، إن "استمرار الحرب في المنطقة أكثر من ستة أشهر سيجعلنا نواجه آثاراً حقيقية. ستتضرر جميع اقتصادات العالم".

وأشار بويان إلى أنه في أوقات السلم، يمر حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي عبر المضيق، ولكن مع "الكمية العالقة اليوم، هناك 10 ملايين برميل من النفط يومياً لا يمكن تصديرها من الخليج". وأضاف: "لا يمكننا العثور على النفط في أي مكان آخر على كوكب الأرض".

وقال بويان الذي أُجريت معه المقابلة على هامش منتدى التنمية الصيني في بكين: "إذا استمر هذا الصراع ثلاثة أو أربعة أشهر، فبإمكاننا تحمّل تبعاته. اليوم، نستطيع تخفيف هذه الصدمة بفضل مخزوناتنا". لكنه حذّر من أن صراعاً مطولاً يتجاوز ستة أشهر سيُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي. وأضاف: "لذا، آمل أن نجد حلولاً سريعة لهذه الحرب".

ويشير استمرار الحرب في المنطقة إلى مرحلة جديدة من الاضطراب الجيوسياسي، حيث باتت المنشآت الحيوية للطاقة وخطوط الإمداد عرضة للاستهداف أو التعطيل في ظل تبادل الضربات خلال هذه الحرب، ما أدى إلى بروز مخاوف من تحوّل الصراع إلى مواجهة ممتدة تتجاوز الأبعاد العسكرية إلى تأثيرات اقتصادية عميقة، مع تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري. كما بدأت الأسواق المالية تعكس هذه التوترات من خلال تقلبات حادة في أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تضرب الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.

كما أن اعتماد عدد كبير من الدول الصناعية على نفط الخليج يجعل أي تعطيل في الإمدادات بمثابة صدمة مزدوجة، تمس الإنتاج الصناعي والنقل وسلاسل التوريد العالمية. ومع محدودية البدائل الفورية، تبدو الأسواق أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التكيف مع نقص محتمل في الإمدادات، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات في قطاع الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه شركات الطاقة الكبرى، مثل توتال إنرجيز، ضغوطاً متزايدة لإدارة المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بالمنطقة، مع محاولة الحفاظ على توازن دقيق بين استمرارية الإنتاج وضمان أمن الإمدادات في بيئة شديدة التقلب.