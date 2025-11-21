"توتال" تبرم اتفاقية لبيع شركتها في الأردن إلى "فيفو"

أعلنت شركة توتال الفرنسية عن توقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 100% في شركة توتال إنيرجيز ماركتنغ الأردن إلى شركة فيفو إنيرجي، وهي شركة رائدة في مجال تجارة وتوزيع المنتجات النفطية في القارة الأفريقية. وقالت الشركة، في تعميم وجهته إلى جميع عملائها في الأردن أمس الخميس، إن الصفقة لا تزال خاضعة لموافقات الجهات المختصة واستكمال الاتفاقيات ذات الصلة.

وأكدت الشركة أنه لن يطرأ أي تغيير على الاتفاقيات القائمة بينها وبين العملاء أو على تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بها، مشيرة إلى تقديرها للثقة والعلاقة التي بنتها مع العملاء عبر السنوات، وإلى التزامها بضمان استمرار هذه الشراكة وتعزيزها. ودعت العملاء إلى "عدم التردد في التواصل مع الشخص المعتاد في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة إلى مذكرات توضيحية".

وفي السياق، قال مسؤول مطلع لـ"العربي الجديد" إن "الجهات المختصة لا تزال تدرس الاتفاقية التي ستبيع بموجبها توتال شركتها القائمة في الأردن والمملوكة لها بالكامل، وذلك بما يضمن المسار الصحيح في مثل هذه الحالات، وبما لا يسبب أي ضرر للأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك العاملون في الشركة ومحطات المحروقات التابعة لتوتال الأردن". وأضاف أن "دراسة جميع الملفات الخاصة بالصفقة جارية حاليًا، وسيتم التعامل معها وفق الأصول". وكانت محطات محروقات توتال قد تأثرت بالمقاطعة التي استهدفت الشركات الأجنبية التي تساند بلدانها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قال الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل إن "قطاع المحروقات الأردني شهد تطورًا لافتًا تمثل في إعلان شركة TotalEnergies عن توقيع اتفاق لبيع 100% من أسهم شركتها التابعة في الأردن إلى شركة فيفو، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع البيع، وما إذا كان يمثل خروجًا كاملًا من السوق الأردني".

وأضاف أن الصفقة، التي لا تزال بانتظار موافقات الجهات التنظيمية الأردنية، تشمل نقل ملكية شبكة محطات توتال البالغ عددها نحو 180 محطة، منها محطات مستأجرة وأخرى تتزود بالوقود منها، إضافة إلى أنشطة الوقود التجاري ومواد التشحيم. وبموجب الاتفاق، سيتم انتقال الأعمال من توتال إلى فيفو مع الحفاظ على جميع الالتزامات والعقود القائمة، ما يضمن استمرار الخدمات دون انقطاع. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن حجم الصفقة، إذ تتكتم الشركة على ذلك.

وبيّن عقل أن خطوة توتال تأتي ضمن "إعادة هيكلة عالمية تقوم بها الشركة منذ تحولها إلى توتال، حيث تركز على قطاعات الطاقة الجديدة، والغاز، والطاقة الشمسية، والكهرباء، مقابل تقليص حضورها في بعض أسواق الوقود التقليدي". وقال: "يبدو أن خروج توتال من نشاط محطات الوقود في الأردن ليس انسحابًا بسبب ضعف السوق، بل ضمن سياسة عالمية لإعادة توجيه رأس المال إلى استثمارات أعلى ربحية وأقل ارتباطًا بالتقلبات التشغيلية اليومية". وأشار إلى أن "نشاط التسويق النفطي يتميز بهوامش ربحية محدودة وتنظيم عالٍ، إضافة إلى متطلبات كبيرة للصيانة والتشغيل، ما جعل بيع الأصول في الأردن فرصة لتحرير رأس المال وتوجيهه لقطاعات أخرى تتماشى مع رؤية الشركة المستقبلية".

وعلى الجانب الآخر، تمثل الصفقة نقطة توسع استراتيجية لفيفو، التي تدير شبكات محطات وقود في أكثر من 20 دولة، ووصفت الأردن بأنه "سوق واعد ومستقر يمتلك بنية تحتية جيدة وقوى عاملة مؤهلة". وتخطط الشركة لإعادة إطلاق المحطات تحت علامتها التجارية Engen، مع وعود بتطوير الخدمات وتعزيز معايير الجودة وتحديث تجربة المستهلك.

وأضاف عقل أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن البيع يشمل النشاط التسويقي والمحطات فقط، بينما قد تستمر توتال في الأردن ضمن قطاعات أخرى تتعلق بالطاقة أو المشاريع الكبرى، وفقًا لاستراتيجيتها العالمية". كما يرى أن "دخول فيفو قد ينشّط المنافسة في سوق المحروقات، خصوصًا مع تبني الشركة سياسات توسع واستثمار في الخدمات ومحطات الوقود"، موضحًا أن "انتقال الأصول دون إغلاق أو إعادة هيكلة كبيرة يحافظ على الاستقرار التشغيلي والوظيفي للعاملين". وختم بالإشارة إلى أن بيع أعمال توتال في الأردن إلى فيفو يُعد "صفقة إعادة تموضع استراتيجي أكثر منه خروجًا اضطراريًا؛ إذ تعيد توتال تركيز استثماراتها عالميًا، بينما ترى فيفو في الأردن فرصة للنمو والتوسع، فيما يبقى المستهلك الأردني المستفيد المحتمل من دخول لاعب دولي جديد بخطط تطويرية طموحة".