توتال إنرجيز وإيني تتفقان على تطوير مشروع حقل غاز كرونوس في قبرص  

قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية، اليوم الثلاثاء إنها وشركة إيني الإيطالية اتفقتا على تطوير حقل كرونوس للغاز في قبرص بهدف تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2028. وسيتم تسويق الإنتاج المتوقع أن يبلغ 2.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بالتساوي بين الشركتين. وتبدي الدول الأوروبية اهتماما متزايدا باستغلال الموارد المحلية بعد ابتعادها عن النفط والغاز الروسيين في أعقاب حرب أوكرانيا التي بدأت عام 2022 وتعرضها حاليا لاضطرابات في الواردات بسبب التوترات ذات الصلة بحرب إيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البنية التحتية المصرية التي سيتم استخدامها لنقل ومعالجة الغاز الطبيعي المسال من حقل كرونوس؟ كيف سيساهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا وتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي ويقع في البلوك رقم ستة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط، ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة إيني وتوتال إنرجيز. وتقدر احتياطيات الحقل بأكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعبة من الغاز؛ وتتضمن خطة المشروع نقل هذه الاحتياطيات عبر الأنابيب ومعالجتها في منشآت شركة إيني القائمة في مصر تمهيدا لتصديرها إلى أوروبا مرورا بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق، قال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز، في بيان، اليوم، وفقا لوكالة رويترز، إنه "بالنظر لكونه أول مشروع للغاز في قبرص، سيدعم حقل كرونوس تطوير مركز إقليمي جديد للغاز في شرق البحر المتوسط، مع الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في مصر". وأضاف "سيساهم هذا المسار الجديد للغاز في البحر المتوسط في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا من خلال تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال".

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وقال بويانيه في تصريحات سابقة، الخميس الماضي، إن المشروع سيمنح توتال "إمكانية الوصول إلى 1.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في مصر، أمام السوق الأوروبية مباشرة"، وقد يمهد الطريق لمشاريع أخرى في قبرص. يُدار المشروع، وهو مشروع غاز مشترك بنسبة 50-50 بين إيني وتوتال، من قبل إيني، وفقاً لما صرح به بويانيه.

من جانبه، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي في تصريحات إعلامية، اليوم، أن إعلان تحالف شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتنمية حقل غاز كرونوس القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، يمثل محطة فارقة في مسار التعاون المصري القبرصي بمجال الغاز الطبيعي، وخطوة عملية جديدة لترسيخ دور مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير الغاز القبرصي عبر البنية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس في مايو/أيار الماضي، إن بلاده تستهدف تسييل الغاز في مصر وتصديره بواسطة ناقلات إلى الأسواق الأوروبية ابتداءً من عام 2028. ووقعت مصر وقبرص في مارس/آذار الماضي، اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة. وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية وقتها إن الاتفاقية غير ملزمة، لكنها ستكون بمثابة أساس يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على المزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص.

وذكر مسؤول آخر في الحكومة القبرصية أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع غاز طبيعي من حقلي كرونوس وأفروديت البحريين في قبرص إلى مصر أو الشركات المملوكة للدولة المصرية. وتتطلع مصر إلى إحراز تقدم في استقبال التدفقات من الحقل حتّى تتمكّن من تسييل الغاز الطبيعي في مرافقها بدمياط لإعادة تصديره في صورة غاز طبيعي مُسال، بالإضافة إلى الاعتماد على خيار توجيه 20% من التدفقات إلى السوق المحلية عند الحاجة. ووقعت الدولتان العام الماضي اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدَين لتعزيز دورهما في أن يصبحا مركزاً للطاقة.

(رويترز، العربي الجديد)