توتال إنرجيز توقف 15% من إنتاجها النفطي بسبب الحرب

- أعلنت توتال إنرجيز عن توقف 15% من إنتاجها النفطي والغازي بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما يعادل 10% من تدفقاتها النقدية في قطاع المنبع. - رغم التراجع، تعوض ارتفاعات أسعار النفط العالمية خسائر الإنتاج، حيث توقف الإنتاج البحري في الإمارات بينما استمر الإنتاج البري دون تأثر. - تأثير إغلاق العمليات في قطر على تجارة الغاز الطبيعي المسال محدود، بينما تستمر عمليات مصفاة "ساتورب" بشكل طبيعي، مع توقع تعويض الانخفاض الإقليمي بنمو الإنتاج خارج الشرق الأوسط بحلول 2026.

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية المتعددة الجنسيات توتال إنرجيز، اليوم الخميس، توقيف نحو 15% من إجمالي إنتاجها من النفط والغاز بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان لها إن الإنتاج "تم إيقافه أو هو في طور الإيقاف في قطر والعراق والمواقع البحرية في الإمارات"، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي إنتاج المجموعة العالمي. وأضافت الشركة أن "هذا المستوى من الإنتاج المتأثر يعادل حوالي 10% من تدفقاتها النقدية الأولية في قطاع المنبع"، مشيرة إلى أن "الأزمة الحالية أدت إلى تعطّل عمليات في عدة منشآت طاقة في المنطقة".

ورغم هذا التراجع في الإنتاج، أوضحت الشركة أن "الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية يعوض إلى حد كبير خسائر الإنتاج في الشرق الأوسط، في ظل القفزة التي شهدتها الأسواق بسبب الحرب وتعطل الإمدادات"، وذكرت أن إنتاجها البحري في الإمارات توقف نتيجة الظروف الأمنية في المنطقة، في حين أكدت أن إنتاجها البري في الإمارات، والبالغ نحو 210 آلاف برميل يوميا، لم يتأثر بالنزاع.

وأشارت توتال إنرجيز أيضا إلى أن تأثير إغلاق بعض العمليات في قطر على تجارة الغاز الطبيعي المسال التابعة لها يظل محدودا، ويقدر بحوالي مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال.

وفي المقابل، أكدت توتال إنرجيز أن العمليات في مصفاة "ساتورب" (مشروع تكرير مشترك بين توتال إنرجيز وشركة أرامكو السعودية)، تستمر بشكل طبيعي وتواصل تزويد السوق السعودي المحلي بالمنتجات النفطية. وأضافت الشركة أن النمو المتوقع في إنتاج النفط خارج الشرق الأوسط خلال عام 2026، مدعوما بارتفاع الأسعار العالمية، قد يساهم في تعويض الانخفاض في الإنتاج الإقليمي بالكامل خلال الفترة المقبلة.