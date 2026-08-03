توتال إنرجيز تستحوذ على "شل" الأوروبية للطاقة المتجددة

- أعلنت "توتال إنرجيز" عن صفقتين رئيسيتين في أوروبا، حيث استحوذت على أصول "شل" للطاقة المتجددة بقدرة 4 جيغاوات، بينما باعت 50% من محفظتها للطاقة المتجددة لشركة "كيه كيه آر" مقابل 1.8 مليار يورو. - تعكس هذه الصفقات تحولاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى الشركات الكبرى لإعادة تشكيل محافظها بما يتماشى مع أهداف التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية. - تبرز أهمية هذه الصفقات في سياق الطموحات الأوروبية لتعزيز الاستقلال الطاقي وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مع تزايد اهتمام رأس المال المؤسسي بأصول الطاقة المتجددة.

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز"، اليوم الاثنين، عن صفقتين في أوروبا، إذ وافقت على الاستحواذ على أعمال شركة "شل" للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 4 جيغاوات، في حين ستبيع حصة نسبتها 50% من محفظتها للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 1.2 جيغاوات لشركة "كيه كيه آر".

ووقعت الشركة اتفاقا للاستحواذ على كامل محفظة "شل" من أصول الطاقة المتجددة البرية في أوروبا، التي تضم أصولاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات، تقع أساسا في إيطاليا وهولندا، إضافة إلى خط أنابيب لمشاريع بقدرة 3.5 جيغاوات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات في إيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأصول المحددة التي استحوذت عليها توتال إنرجيز من شل في أوروبا؟ ما هي القيمة المالية لصفقة بيع توتال إنرجيز لحصة 50% من محفظتها للطاقة المتجددة لشركة كيه كيه آر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم تكشف الشركتان عن قيمة صفقة الاستحواذ، التي يُتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2026. وعند إتمامها، ستضم محفظة توتال إنرجيز للطاقة المتجددة في أوروبا نحو 10 جيغاوات من إجمالي المشاريع العاملة أو قيد الإنشاء.

وبشكل منفصل، وافقت توتال إنرجيز على بيع حصة نسبتها 50% في محفظة أصول برية للرياح والطاقة الشمسية بقدرة 1.2 جيغاوات في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا، لحساب تأميني تديره شركة "كيه كيه آر"، مقابل 1.8 مليار يورو (مليارا دولار)، ويُتوقع إتمام هذه الصفقة أيضاً خلال عام 2026.

تأتي هذه الصفقات في إطار موجة متسارعة من عمليات الدمج والاستحواذ التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا، حيث تسعى شركات النفط والغاز الكبرى إلى إعادة تشكيل محافظها الاستثمارية بما يتماشى مع أهداف التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.

أعمال وشركات الحرب تضاعف أرباح شل إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخها

وكبرى الشركات، مثل "شل" و"توتال إنرجيز"، تعيد تقييم أولوياتها الاستراتيجية، فبينما تنسحب بعضها من مشاريع الطاقة المتجددة لإعادة التركيز على أعمالها التقليدية الأكثر ربحية في النفط والغاز، تستغل شركات أخرى هذه الفرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النظيفة وتعزيز مكانتها التنافسية فيه.

ويعكس دخول صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول، مثل "كيه كيه آر"، طرفاً رئيسياً في هذه الصفقات تنامياً ملحوظاً في اهتمام رأس المال المؤسسي بأصول الطاقة المتجددة، التي بات ينظر إليها باعتبارها استثمارات طويلة الأجل توفر عوائد مستقرة نسبيا مقارنة بقطاعات أخرى أكثر تقلبا.

وتندرج هذه الصفقات أيضا ضمن سياق أوسع يتمثل في الطموحات الأوروبية لتعزيز الاستقلال الطاقي وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، لا سيما في أعقاب أزمة الطاقة التي عصفت بالقارة خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل استمرار الطلب المتزايد على الكهرباء الناتجة عن مصادر متجددة، تتنافس الشركات الكبرى على توسيع حصصها في أسواق رئيسية مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، وهو ما يجعل من محافظ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصولاً استراتيجية بالغة الأهمية في خرائط الاستثمار المستقبلية لهذا القطاع.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)