- أعلنت شركة توتال إنرجيز عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 61% في الربع الثالث من عام 2025، محققة 3.7 مليارات دولار، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل نمو إنتاج الهيدروكربونات وتحسن نتائج أنشطة المصب. - سجل قطاع الاستكشاف والإنتاج صافي دخل تشغيلي معدل بلغ 2.2 مليار دولار، مع تدفق نقدي بلغ 4 مليارات دولار، بينما حققت المشاريع الجديدة تدفقات نقدية إضافية بقيمة 400 مليون دولار. - واصلت الشركة تطوير استراتيجيتها التكاملية في الغاز الطبيعي المسال، ووقعت اتفاقية لبيع 50% من أصول الطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية وفرنسا مقابل 1.5 مليار دولار.

أعلنت شركة توتال إنرجيز، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 61% في الربع الثالث من عام 2025 إلى 3.7 مليارات دولار، مؤكدة متانة أعمالها في ظل تذبذب الأسواق، رغم تراجع أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات للبرميل على أساس سنوي. وأبقت "توتال إنرجيز" أرباحها المعدّلة عند مستوى العام الماضي، مع تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 7.1 مليارات دولار خلال الربع، مستفيدة من نمو إنتاج الهيدروكربونات بأكثر من 4% وتحسن نتائج أنشطة المصب.

وقال المدير العام للشركة، باتريك بويانيه، في بيان على موقعها الرسمي، إنّ "الشركة حققت صافي دخل معدلاً مماثلاً للعام الماضي وتدفقاً نقدياً قدره 7.1 مليارات دولار"، عازياً ذلك إلى نمو الإنتاج وتحسّن نتائج المصب ضمن نموذج أعمال متكامل يركّز على النمو المربح. وتدعم قوة المركز المالي للشركة نمو إنتاج الهيدروكربونات المتنامي بأكثر من 4% على أساس سنوي، وتحسن نتائج أعمال التكرير والتوزيع، ما يُبرز استراتيجية النمو المربحة للشركة ونموذجها المتكامل.

وأبلغ قطاع الاستكشاف والإنتاج عن صافي دخل تشغيلي معدل بلغ 2.2 مليار دولار، وتدفق نقدي بلغ 4 مليارات دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 10% و6% على أساس ربع سنوي على التوالي. وحققت المشاريع الجديدة للشركة تدفقات نقدية إضافية بلغت حوالى 400 مليون دولار على أساس سنوي بفضل هوامش ربح أعلى بكثير من متوسط ​​محفظة الشركة. كذلك واصلت الشركة تجديد مواردها، وحصلت على تراخيص في جمهورية الكونغو ونيجيريا وليبيريا.

وحققت شركة الغاز الطبيعي المسال المتكاملة تدفقاً نقدياً قدره 1.1 مليار دولار خلال هذا الربع، وهو ما يتماشى مع الربع الثاني في بيئة سعرية مماثلة، كذلك واصلت تطوير استراتيجيتها التكاملية في سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال الأميركية من خلال قرار الاستثمار النهائي لقطار "ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال رقم 4"، والاستحواذ على حصص جديدة في الغاز الصخري.

ونوه بيان "توتال إنرجيز" بقيمة "النموذج المتكامل الفريد" في أصول الإنتاج (مصادر الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز)، وأنشطة المبيعات (المعاملات بين الشركات، والمعاملات بين الشركات والمستهلكين، والتجارة) التي ساهمت بالتساوي في نتائج الربع الثالث. وكجزء من نموذج أعمالها، وقّعت "توتال إنرجيز" اتفاقية لبيع 50% من محفظتين لأصول الطاقة المتجددة في أميركا الشمالية وفرنسا مقابل حوالى 1.5 مليار دولار، ما يُظهر قدرتها على تثمين محفظتها بنجاح.

وحقق قطاع التكرير صافي دخل تشغيلي معدّل قدره 1.1 مليار دولار وتدفقات نقدية قدرها 1.7 مليار دولار، بزيادة تُقارب 500 مليون دولار على أساس سنوي، حيث مكن التوافر الجيد للأصول الشركة من تحقيق هوامش ربح مُحسّنة في قطاع التكرير في أوروبا.