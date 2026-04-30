"توب غير" تنشر قائمة لـ25 سيارة حازت الكمال وخطفت علامة 10/10

- نشرت مجلة "توب غير" قائمة تضم 25 سيارة استثنائية، تشمل سيارات خارقة وكلاسيكية نادرة مثل كوينيغسيغ جيسكو وبوغاتي ميسترال، تتميز بتقنيات متقدمة وتصميمات فريدة. - تتنوع السيارات في القائمة من مختلف أنحاء العالم، مثل كيميرا أوتوموبيلي إيفو 37 وفورد جي تي إم كيه، وتشمل سيارات فاخرة مثل رولز رويس سبيكتر وبورشه 718 كايمان. - تبرز سيارات كلاسيكية ذات قيمة تاريخية مثل مرسيدس-بنز باتنت موتورفاغن وفيراري 250 SWB GTO، بالإضافة إلى سيارات حديثة مثل ماكلارين بي1 وبورشه 911 GT3 مانثي.

نشر موقع مجلة "توب غير" (Top Gear) اليوم الخميس، قائمة تضم 25 سيارة حصلت على الكمال، لدرجة أنها أصبحت أساطير أعادت تعريف عالم الأداء والفخامة بحصولها على قمة التقييمات عبر تاريخ هذه الصناعة. ففي عالم السيارات، الوصول إلى الكمال ليس مجرد إنجاز تقني، بل لحظة استثنائية لا تتكرر كثيراً.

وقد منحت المجلة البريطانية المتخصصة عبر سنوات طويلة علامة، 10/10 لعدد نادر من سيارات تجاوزت مفهوم "السيارة" لتصبح تحفاً هندسية وفنية، وهي قائمة تجمع بين أقوى سيارات خارقة وأندر الكلاسيكيات وأكثرها تأثيراً في تاريخ الصناعة، وقد أضاف "العربي الجديد" إلى كل سيارات القائمة نبذة مختصرة جداً مع الإشارة إلى أسعارها التقريبية الحديثة التي تعكس حجم تفرّدها.

1 - كوينيغسيغ جيسكو (Koenigsegg Jesko) من السويد

سعرها يراوح بين 3 و3.5 ملايين دولار. وهي سيارة خارقة سويدية بمحرك V8 توين تيربو يتجاوز 1500 حصان، صُممت لكسر حدود السرعة والأداء.

2 - كيميرا أوتوموبيلي إيفو 37 (Kimera Automobili EVO37) من إيطاليا

سعرها بين 600 و700 ألف دولار، وهي تمثل إحياءً حديثاً لأسطورة راليات لانسيا الكلاسيكية بروح الثمانينيات والتقنيات الحديثة.

3 - بوغاتي ميسترال (Bugatti Mistral) من فرنسا

سعرها يناهز 5 ملايين دولار، وهي آخر سيارة بمحرك W16 الأسطوري من بوغاتي في نسخة رودستر فاخرة ومحدودة.

4 - سيارات باغاني يوتوبيا (Pagani Utopia) من إيطاليا

سعرها بين 2.5 و3 ملايين دولار، وهي عبارة عن تحفة فنية بمحرك V12 يجمع بين الأداء المفرط والتصميم الإيطالي الخالص.

الصورة باغاني يوتوبيا في معرض السيارات الكندي في تورونتو، 13 فبراير 2026 (إندراوان كومالا/Getty)

5 - فورد جي تي إم كيه (Ford GT Mk IV) من الولايات المتحدة

سعرها حوالي 1.7 مليون دولار، وهي سيارة حلبات متطرفة مستوحاة من تاريخ سباقات لومان.

6 - غوردون موراي تي.50 (Gordon Murray Automotive T.50) من المملكة المتحدة

سعرها بين 3.5 و4 ملايين دولار، وهي أخف سيارة V12 في العالم تقريباً، وتمثل فلسفة هندسية تركّز على القيادة النقية.

7 - رولز رويس سبيكتر (Rolls-Royce Spectre) من المملكة المتحدة

سعرها بين 420 و500 ألف دولار، وهي أول رولز رويس كهربائية بالكامل وتمثل قمة الفخامة الصامتة.

8 - بورشه 718 كايمان (Porsche 718 Cayman GT4 RS) من ألمانيا

سعرها بين 160 و180 ألف دولار، وهي سيارة حلبات نقية بأداء ألماني دقيق وموجهة لعشاق القيادة الحادة.

9 - بوغاتي شيرون (Bugatti Chiron) من فرنسا

سعرها بين 3 و3.5 ملايين دولار، وهي واحدة من أقوى سيارات الإنتاج بمحرك W16 رباعي التيربو.

10 - بورشه سينغر (Porsche Singer DLS) من الولايات المتحدة

سعرها بين 1.8 مليون ومليونَي دولار، وتمثل إعادة بناء يدوية فائقة الدقة لسيارات Porsche 911 الكلاسيكية.

الصورة سيارة بورشه 911 سينغر دي إل إس توربو في لندن، 18 إبريل 2024 (مارتن لوسي/Getty)

11 - أودي كواترو (Audi Quattro) من ألمانيا

سعرها بين 200 و400 ألف دولار للنسخ الكلاسيكية المحفوظة أو المعدلة، وهي السيارة التي غيّرت تاريخ الراليات بنظام الدفع الرباعي.

12 - مرسيدس-بنز باتنت موتورفاغن (Mercedes-Benz Patent Motorwagen) من ألمانيا

لا سعر محدداً لها. فهي لا تُباع تجارياً بل تُقدّر قيمتها التاريخية بالملايين، وهي أول سيارة في التاريخ وأصل صناعة السيارات الحديثة.

13 - فيراري لافيراري (Ferrari LaFerrari) من إيطاليا

سعرها بين 1.5 و2.2 مليون دولار، وهي هايبركار هجينة بقوة تقارب 950 حصاناً.

14 - ماكلارين بي1 (McLaren P1) من المملكة المتحدة

سعرها بين 1.2 و1.5 مليون دولار، وهي أحد أضلاع "الثالوث المقدّس" في عالم الهايبركار.

15 - بورشه 918 سبايدر (Porsche 918 Spyder) من ألمانيا

سعرها بين 900 ألف و1.2 مليون دولار، وهي سيارة هجينة تجمع الأداء الفائق بالكفاءة.

16 - فيراري 250 (Ferrari 250 SWB GTO) من إيطاليا

سعرها أكثر من 50 مليون دولار في المزادات، وهي من أندر وأغلى السيارات الكلاسيكية في التاريخ.

17 - سيتروين دي إس (Citroën DS) من فرنسا

سعرها بين 20 و80 ألف دولار، وهي كلاسيكية حسب الحالة، وسيارة ثورية في الراحة والتصميم والتقنيات.

18 - ماكلارين إل تي (McLaren 675LT) من المملكة المتحدة

سعرها بين 350 و400 ألف دولار، وهي نسخة أخف وأكثر تطرفاً من ماكلارين 650S.

19 - فيراري 458 (Ferrari 458) من إيطاليا

سعرها بين 240 و300 ألف دولار، وهي واحدة من أكثر سيارات فيراري توازناً في التاريخ الحديث.

الصورة سيارة فيراري 458 إيطاليا سبايدر في لندن، 5 يونيو 2025 (مارتن لوسي/Getty)

20 - سيارات رولز رويس غوست (Rolls-Royce Ghost) من المملكة المتحدة

سعرها بين 350 و450 ألف دولار، وتمثل قمة الفخامة الهادئة في عالم السيدان الفاخر.

21 - هامرهد إيغل آي-ثراست (Hammerhead Eagle i-Thrust) من المملكة المتحدة

هي عبارة عن سيارة تجريبية ساخرة، وبالتالي لا سعر تجارياً لها. فقد كانت نتاج مشروع كوميدي من برنامج "توب غير" لمحاكاة السيارات الكهربائية.

22 - سينغر دي إل إس تيربو (Singer DLS Turbo) من الولايات المتحدة

سعرها بين 1.8 و2.2 مليون دولار، وهي نسخة متطرفة من Porsche 911 بمحرك قوي وتصميم يدوي دقيق.

23 - إيغل لايت وايت جي تي (Eagle Lightweight GT) من المملكة المتحدة

سعرها بين 900 ألف و1.2 مليون دولار، وهي إعادة إحياء لسيارة Jaguar E-Type بخفة وزن وأداء حديث.

24 - غوردون موراي T.50S نيكـي لاودا (Gordon Murray T.50S Niki Lauda) من المملكة المتحدة

سعرها بين 4 و4.5 ملايين دولار، وتأتي في نسخة حلبات متطرفة موجهة للأداء الخالص فقط.

25 - بورشه 911 GT3 مانثي (Porsche 911 GT3 Manthey) من ألمانيا

سعرها بين 250 و300 ألف دولار، وهي واحدة من أدق وأسرع سيارات الحلبات في العالم.