تواصل استهداف إيران النفط الإماراتي... ما التداعيات؟

- هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف بنية تحتية نفطية في الفجيرة بالإمارات، مما أدى إلى حريق وتعليق مؤقت لعمليات تحميل النفط، وسط تصاعد التوترات الإيرانية مع دول الخليج. - ارتفاع أسعار النفط نتيجة التهديدات المستمرة لمنشآت النفط في الشرق الأوسط، مع دعوة الرئيس الأميركي ترامب لحماية مضيق هرمز، وتهديده بمزيد من الهجمات على إيران. - توقعات باستمرار الهجمات على الأهداف النفطية، مما يزيد من "علاوة المخاطر" في الأسواق، وسط تحذيرات من تصاعد النزاع إلى "سيناريو يوم القيامة".

استهدف هجوم بمسيّرة، اليوم الاثنين، بنية تحتية نفطية على الساحل الشرقي للإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق بحسب بيانات حكومية، في ظل تصعيد إيران هجماتها ضد دول الخليج. وأفاد المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة بـ"نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، دون وقوع أي إصابات". وأشار البيان إلى استمرار الجهود للسيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة المطلة على خليج عُمان، خلف مضيق هرمز الذي أغلقته إيران. وقال مصدران لـ"رويترز" إن عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي جرى تعليقها مؤقتاً أمس، بعد أن تسبب هجوم بطائرة ⁠مسيرة في اندلاع حريق ‌في منطقة الصناعات البترولية ⁠بالإمارة.

وميناء الفجيرة، الواقع على خليج عُمان قرب ⁠مضيق ⁠هرمز، يعد منفذاً رئيسياً ‌لتصدير ‌نحو مليون برميل يومياً من خام مربان الإماراتي، ‌أي ما يعادل نحو واحد بالمئة من الطلب العالمي. ويُمثل هذا التعليق ثاني اضطراب كبير في هذا المركز ⁠الحيوي للتزود بالوقود في الأيام القليلة الماضية. واستؤنفت العمليات في الفجيرة، أمس الأحد، بعد هجوم سابق بطائرة مسيرة خلال مطلع الأسبوع. وتأتي هذه الهجمات ‌في ظل تصاعد الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران مما يعوق ⁠حركة الملاحة عبر مضيق ‌هرمز الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط ⁠العالمية.

وتوقع تقرير نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز في 12 مارس/آذار الجاري، أن تشهد الأسابيع المقبلة استمرار هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف نفطية. وعلى صعيد الأسعار في الأجل القصير، يقدر محللو أسواق الطاقة أن صدمة الأسابيع المقبلة ستظل متركزة في "علاوة المخاطر" أكثر من كونها فقداناً هيكلياً كبيراً في المعروض.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع عودة تركيز المستثمرين على التهديدات التي تواجه منشآت النفط في الشرق الأوسط، على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دولاً أخرى إلى المساعدة في حماية مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لشحنات النفط والغاز العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت صباح أمس 1.27 دولار، أو 1.2%، إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن ارتفعت 2.68 دولار عند التسوية يوم الجمعة.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط ‌الأميركي 54 سنتاً، أو 0.6%، إلى ⁠99.25 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن صعد بنحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 40% ⁠هذا ⁠الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022. وهدد ‌ترامب بشن مزيد من الهجمات على جزيرة خارج الإيرانية، مركز تصدير النفط، بعد أن هاجم أهدافاً عسكرية خلال مطلع الأسبوع، مما دفع طهران إلى تحدي تصريحات ترامب ‌وتوعدها بمزيد من الانتقام.

ويمر نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية عبر جزيرة خارج. ورجح الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يتجه الرد الإيراني نحو استهداف منشآت الطاقة في الخليج، وحذر من دخول المنطقة في ما يُعرف بـ"سيناريو يوم القيامة" إذا لم تتوقف الحرب. ويشير إلى أن الضغوط التي يمارسها المتطرفون في الإدارة الأميركية وحلفاؤها قد تدفع نحو هذا السيناريو الكارثي.