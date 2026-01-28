تهديدات ترامب تهوي بالريال الإيراني وتُفزع أسواق طهران

- تشهد الأسواق الإيرانية اضطرابات كبيرة مع انهيار الريال وارتفاع سعر الدولار، نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدخل عسكري. - يعزو الخبراء الاقتصاديون عدم استقرار سعر الصرف إلى الاختلال في ميزان النقد الأجنبي وسوء إدارة الاقتصاد، بالإضافة إلى العقوبات التي تعيق إدارة سوق الصرف وتؤثر سلباً على التجارة الخارجية. - يعاني التجار من ركود حاد وتراجع القدرة الشرائية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تذبذب سعر الصرف لتفادي تفاقم الركود.

في ظل تصاعد قرع طبول الحرب ضد إيران، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهجوم عسكري عليها، واصل الدولار تسجيل ارتفاعات قياسية في السوق الإيرانية، بينما يواصل الريال الإيراني انهياره إلى مستويات غير مسبوقة. وقد تجاوز سعر الصرف، اليوم، حاجز مليون و580 ألف ريال، مقتربًا من مستوى مليون و600 ألف ريال، ولا يزال هذا الاتجاه التصاعدي مستمرًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما تعيش الأسواق الإيرانية موجة جديدة من القلق وعدم الاستقرار.

وقد حذّر ترامب إيران مجددا الأربعاء من أن الوقت ينفد أمامها في ملفها النووي لتفادي تدخل عسكري أميركي، فيما أعلنت طهران رفضها إجراء مفاوضات في ظل ما وصفته بأجواء التهديد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سعر صرف الدولار للتحويلات ارتفع في مركز المبادلات، اليوم، بنحو 20 ألف ريال ليصل إلى مليون و256 ألفًا و230 ريالًا. من جهة أخرى، بلغ سعر بيع الدولار النقدي في الصرافة الوطنية، التي تُحدّث أسعارها يوميًا وفقًا لسعر السوق الحرة، مليونًا و545 ألف ريال، في حين سجّل سعر الشراء مليونًا و530 ألف ريال.

ومع إعادة الاتصال بالإنترنت تدريجيًا، استعادت قنوات تطبيق تليغرام نشاطها المكثف في إعلان أسعار الصرف، ويبدو أن معاملات اليوم التالي تشهد انتعاشًا جديدًا. وفي هذا السياق، عزا الإعلامي الإيراني المحافظ عبد الله غنجي تسجيل الدولار أسعارًا قياسية جديدة إلى عودة "تليغرام" إلى العمل بعد تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت.

أسباب صعود الدولار

ويقول الخبير الاقتصادي الإيراني مرتضى ميري لـ"العربي الجديد"، إن السببين الرئيسيين لعدم استقرار سعر صرف العملة يتمثلان، من وجهة نظره، في الاختلال في ميزان النقد الأجنبي الناتج عن تدهور العلاقات الدولية، وسوء إدارة الاقتصاد الوطني، ولا سيما على مستوى البنك المركزي.

وأشار ميري إلى عامل عاجل يتمثل في شبح الحرب على إيران، مضيفًا أن هذا العامل يُلقي بتداعياته المباشرة على أوضاع البلاد، إذ يتسبب في اضطراب الأسواق وتصاعد حالة التوتر فيها، ويُعد عاملًا مؤثرًا في ارتفاع أسعار الصرف.

وقال إن هذه التطورات تخلق توقعات سلبية في الأسواق، مفادها أن صادرات النفط قد تتأثر، كما أن حركة التجارة الخارجية قد تتعرض للضرر، ما يعني، في المحصلة، مواجهة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد صعوبات جدية. ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الواقع على مختلف الأسواق، ولا سيما سوق العملات.

وأوضح ميري، وهو عضو سابق في غرفة تجارة طهران، أن البنك المركزي، بوصفه الجهة المعنية بوضع السياسات النقدية والمالية، تحوّل عمليًا إلى صانع للسياسات التجارية، وهو ما وصفه بالخطأ الجسيم، إذ أدى ذلك إلى تقييد الفضاء التجاري للبلاد وتعميق الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ما انعكس سلبًا على القدرة على إدارة سوق الصرف.

وأضاف أن الصدمات السياسية، مثل الاحتجاجات أو التلويح بالحرب أو أي مؤشرات توحي بتعطّل التجارة الخارجية، تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاعات حادة وغير منضبطة في سعر الصرف، لا سيما في ظل نقص الموارد المتاحة لدى البنك المركزي بسبب العقوبات وتراجع مستوى التجارة الخارجية، وهو ما يجعل السيطرة على السوق بالغة الصعوبة ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وتابع أن هذه الحلقة المفرغة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية تعيد إنتاج الصدمات نفسها، وتسهم مجددًا في تعميق عدم استقرار الأسواق وسعر الصرف، بما يضع الاقتصاد الوطني برمّته أمام أزمات متراكمة.

أسواق مضطربة

في هذا السياق، واصلت بورصة طهران تسجيل خسائر جديدة اليوم الأربعاء، وإن كانت حدّتها أقل مقارنة بالأيام الماضية. فبعدما تكبّد المؤشر العام خلال الأيام الأربعة الماضية تراجعًا تجاوز 100 ألف نقطة، انخفض المؤشر اليوم بنحو 30 ألف نقطة، ليعود إلى مستوى ثلاثة ملايين و981 ألف نقطة.

أما في الأسواق التقليدية الخاصة بالمستهلكين في طهران، فقد أدت الارتفاعات القياسية الأخيرة في سعر صرف الدولار إلى تفاقم حالة الركود، وسط شكاوى متزايدة من التجار من تراجع القدرة الشرائية وحالة الغموض التي تهيمن على حركة البيع والشراء.

في البازار الكبير بطهران، يقول تاجر الأقمشة أمير حسين لـ"العربي الجديد" إن السوق بات في حالة جمود شبه كامل، موضحًا أن "كل قفزة في سعر الدولار تنعكس فورًا على أسعار البضائع، في حين لم تعد القدرة الشرائية للزبائن تتحمل هذه الزيادات". وأضاف أن التاجر بات عالقًا بين كلفة متصاعدة وسوق عاجزة عن الاستيعاب، ما أدى إلى توقف الكثير من الصفقات. وأشار إلى أن تجار الجملة بدورهم يمتنعون عن عرض بضائعهم في انتظار اتضاح مسار سعر الصرف، معتبرًا أن غياب الاستقرار هو العامل الأخطر على حياة السوق، ومؤكدًا أن التجار لا يطالبون بانخفاض الدولار بقدر ما يطالبون بثباته وقابليته للتوقع.

وفي سوق الأجهزة المنزلية في منطقة أمين حضور بطهران، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يؤكد أحد باعة الأجهزة الكهربائية لـ"العربي الجديد" أن المبيعات تراجعت بشكل حاد، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الأساسية مثل الثلاجات والغسالات تغيّرت عدة مرات خلال فترة قصيرة، ما أفقد الزبائن الثقة بقرار الشراء. وأضاف أحمد قوشاني أن كثيرين باتوا يفضّلون إصلاح أجهزتهم القديمة بدل استبدالها، فيما اتجه آخرون إلى الشراء بالتقسيط أو تقليص حجم مشترياتهم، حتى في مستلزمات الزواج.

ويُجمع التجار في السوقين على أن استمرار التقلبات الحادة في سعر الدولار ألحق ضررًا بالغًا بالتاجر والمستهلك على حد سواء، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات جدية للحد من تذبذب سعر الصرف، ومؤكدين أن أي سوق لا يمكن أن يعمل في ظل أرقام قياسية يومية وغياب الاستقرار النقدي.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على إلغاء سعر الصرف التفضيلي البالغ 285 ألف ريال، شهد سعر العملة الأجنبية في السوق الحرة ارتفاعًا نسبيًا. وأضافت أن هذا الارتفاع يعود، في المقام الأول، إلى تصاعد التوقعات التضخمية وزيادة الطلب الاحترازي على العملات الأجنبية.

وأكدت "تسنيم" أن إلغاء سعر الصرف التفضيلي من دون تنفيذ سياسات مكمّلة ومطمئنة للأسواق من شأنه أن يوفّر أرضية لتصاعد تقلبات سوق الصرف، وهو ما قد يخلّف، في حال استمراره، آثارًا ملموسة على المستوى العام للأسعار.