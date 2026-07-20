- تشهد سوق السيارات الكهربائية المستعملة في بريطانيا نمواً ملحوظاً، حيث أصبحت من بين الأسرع مبيعاً بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الاهتمام بالمركبات الأقل استهلاكاً للطاقة. - ارتفع متوسط سعر السيارات الكهربائية المستعملة بنسبة 1.6% ليصل إلى 24,662 جنيهاً إسترلينياً، مما يعكس اتجاهاً أوسع في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط. - يدعم تنامي الطلب على السيارات الكهربائية المستعملة سياسة بريطانيا للتحول نحو النقل الخالي من الانبعاثات، رغم التحديات التنظيمية، مما يخفف الضغوط عن الحكومة لتحقيق أهدافها البيئية.

تشهد سوق السيارات الكهربائية المستعملة في بريطانيا طفرةً غير مسبوقة، مع توجه متزايد من المستهلكين نحو المركبات الأقل استهلاكاً للطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، ما جعل السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل أقل جاذبية بالنسبة إلى كثير من السائقين. وللمرة الأولى على الإطلاق، احتلت السيارات الكهربائية والهجينة المراكز العشرة الأولى ضمن قائمة أسرع السيارات المستعملة مبيعاً في بريطانيا خلال يوليو/تموز، وفق بيانات منصة أوتو ترايدر (Autotrader Group Plc) التي أشارت إلى أن ثماني سيارات كهربائية بالكامل دخلت القائمة، أي ضعف العدد المسجل قبل عام.

وساهم ارتفاع الطلب في دفع أسعار السيارات الكهربائية المستعملة إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، إذ زاد متوسط سعرها السنوي بنسبة 1.6% ليصل إلى 24,662 جنيهاً إسترلينياً (نحو 33,177 دولاراً)، بحسب ما أوردت بلومبيرغ اليوم الاثنين. ويعكس نمو سوق السيارات الكهربائية المستعملة اتجاهاً أوسع يتمثل في ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، في انسجام مع التحولات العالمية في قطاع النقل. فقد أدت قفزة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز لاحقاً إلى تعزيز الاهتمام بالسيارات الكهربائية في مختلف الأسواق، من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الولايات المتحدة.

السيارات الكهربائية تُباع خلال 24 يوماً

وتُظهر سرعة دوران هذا النوع من السيارات في السوق البريطانية حجم التحول في سلوك المستهلكين، إذ بيعت السيارات الكهربائية المستعملة خلال 24 يوماً في المتوسط خلال يوليو/ تموز، أي أسرع بنحو أسبوع مقارنة بمتوسط جميع أنواع الوقود الذي بلغ 30 يوماً. وتصدرت سيارة إم جي زد إس (MG ZS) الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، التابعة للعلامة الصينية سايك موتور (SAIC Motor Corp)، قائمةَ السيارات الأسرع مبيعاً، إذ احتاجت إلى 13 يوماً فقط لإتمام عملية البيع. في المقابل، كانت شركة تسلا (Tesla Inc) الأكثر حضوراً في القائمة، بعدما ضمّت ثلاثاً من أصل ثماني سيارات كهربائية بالكامل ضمن المراكز العشرة الأولى.

أما السيارات العشر الأبطأ مبيعاً فكانت جميعها تقريباً من طرازات البنزين أو الديزل، ومن بينها فولكسفاغن (Volkswagen Golf) وفورد إكوسبورت (Ford EcoSport). وترى منصة أوتو ترايدر أن الارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية المستعملة لا يمثل مجرد موجة مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، بل يعكس تحولاً طويل الأمد في تفضيلات المستهلكين. ونقلت عن رئيس الاستراتيجية والرؤى لديها مارك بالمر قوله إن صدمات خارجية، مثل تقلبات أسعار الوقود المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط، كانت تؤدي سابقاً إلى ارتفاعات مؤقتة في الاهتمام بالسيارات الكهربائية، لكنه اعتبر أن استمرار الطلب الحالي "يشير إلى تحول أكثر رسوخاً يتجاوز رد الفعل الأولي".

دعم لخطط بريطانيا لخفض الانبعاثات

ويشكل تنامي الطلب على السيارات الكهربائية المستعملة دفعةً لسياسة بريطانيا المتعلقة بالتحول نحو النقل الخالي من الانبعاثات، ولا سيما تفويض المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV mandate)، الذي أُقر عام 2024 ويلزم شركات صناعة السيارات بزيادة نسبة السيارات الكهربائية الجديدة التي تنتجها سنوياً حتى عام 2030. ويخفف ذلك بعض الضغوط عن الحكومة البريطانية التي تواجه خلافاً مستمراً مع شركات السيارات بشأن سرعة التحول الكهربائي. ففي عام 2025، اضطرت لندن إلى تخفيف أهداف مبيعات السيارات الكهربائية بعد اعتراض الشركات على أن المتطلبات التنظيمية لا تتماشى مع حجم الطلب الفعلي من المستهلكين.

وكانت بريطانيا قد خططت في الأصل لإنهاء بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030، لكنها سمحت لاحقاً باستمرار بيع السيارات الهجينة حتى عام 2035. ورغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، فإن حصتها من السوق البريطانية بقيت عند 23% حتى نيسان الماضي، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف المحدد لهذا العام والبالغ 33% ضمن برنامج زد إي في (ZEV).