تنحي رئيس منتدى دافوس بعد مراجعة علاقته بإبستين

- أعلن بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، تنحيه عن منصبه بعد تحقيق مستقل في تفاعلاته مع جيفري إبستين، مؤكداً أن مصلحة المؤسسة وسمعتها تتقدم على أي اعتبار شخصي. - أطلق المنتدى مراجعة مستقلة لفحص تفاعلات بريندي مع إبستين، بعد الكشف عن مراسلات وحضور ثلاث حفلات عشاء عمل، مؤكداً استقلالية التحقيق وحرصه على النزاهة والشفافية. - بريندي أكد عدم علمه بماضي إبستين الإجرامي وقت اللقاءات، معبراً عن أسفه لعدم إجراء تدقيق أوسع، ورحب بالمراجعة المستقلة لتعزيز المساءلة.

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي، بورج بريندي، اليوم الخميس، إنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق المنتدى تحقيقاً مستقلاً في طبيعة تفاعلاته السابقة مع مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين. ويأتي القرار في سياق تدقيق متزايد حول علاقات شخصيات عامة بإبستين عقب نشر وثائق جديدة من قبل السلطات الأميركية.

وأعلن بريندي، الذي تولى رئاسة المنتدى عام 2017 خلفاً للمؤسس كلاوس شواب، قراره في بيان رسمي أوضح فيه أن مصلحة المؤسسة وسمعتها تتقدم على أي اعتبار شخصي، وأنه رأى أن التنحي في هذه المرحلة يخدم استقرار المنتدى ويحافظ على نزاهته. وجاء ذلك عقب الكشف عن معلومات من وزارة العدل الأميركية تشير إلى أنه تواصل مع إبستين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وكان المنتدى، الذي ينظم الاجتماع السنوي في دافوس بسويسرا، قد أعلن في 5 فبراير/ شباط إطلاق مراجعة مستقلة بواسطة مستشار قانوني خارجي لفحص التفاعلات التي جرت بين بريندي وإبستين، وذلك بعد إفصاحات حديثة عن حضور ثلاث حفلات عشاء عمل وتبادل مراسلات لاحقة. وأكد حينها أن مجلس الإدارة أحال الملف على لجنة التدقيق والمخاطر، التي قررت بدء المراجعة وفق معايير الحوكمة المعتمدة داخل المؤسسة.

وأشار المنتدى في بيانه السابق إلى أن بريندي سيواصل أداء مهامه خلال فترة المراجعة من دون المشاركة في إجراءاتها، مؤكِّداً استقلالية التحقيق. وذكرت وكالة فرانس برس أن اسم بريندي ورد أكثر من 60 مرة ضمن ملايين الوثائق الجديدة المرتبطة بإبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية في نهاية يناير/ كانون الثاني، وهو ما أعاد تسليط الضوء على شبكة علاقات إبستين الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية.

وأظهرت الإفصاحات أن مشاركة بريندي اقتصرت على ثلاث وجبات عشاء عمل وتواصل لاحق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وأكد المنتدى أن القرار يعكس حرصه على النزاهة والشفافية، وأن المراجعة ستُجرى بواسطة مستشار قانوني خارجي مستقل.

وبحسب ما أوردته "رويترز" و"فرانس برس"، قال بريندي إنه "لم يكن على دراية بماضي إبستين وأنشطته الإجرامية وقت اللقاءات"، مضيفاً أنه "لو كان يعلم بخلفيته لرفض الدعوة الأولى وأي تواصل لاحق". وأعرب عن أسفه لعدم إجراء تدقيق أوسع بشأنه قبل تلك الاجتماعات، مؤكداً أنه رحّب بالمراجعة المستقلة واعتبر أنه كان قد طلبها بنفسه تعزيزاً لمبدأ المساءلة.