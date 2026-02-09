تمويل لبنية الذكاء الاصطناعي في أستراليا بـ10 مليارات دولار

- أعلنت شركة فيرمَس الأسترالية عن حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار بقيادة بلاكستون وكوتيو مانجمنت، لتطوير مشروع ساوثغيت الذي يهدف إلى بناء بنية تحتية لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في أستراليا. - المشروع، بالتعاون مع CDC Data Centres وإنفيديا، سيصل إلى قدرة 1.6 غيغاواط خلال ثلاث سنوات، مما يعزز دور أستراليا كمركز محوري في ثورة الذكاء الاصطناعي. - يعكس التمويل الجديد تصاعد المنافسة العالمية على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يدعم النمو المستقبلي لقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأسترالية فيرمَس، اليوم الاثنين، إتمام ترتيبات حزمة تمويل عبر الديون بقيمة 10 مليارات دولار، بقيادة شركة الاستثمار المباشر العالمية بلاكستون (Blackstone) وشركة الاستثمار التكنولوجي "كوتيو مانجمنت". وأوضحت الشركة أن التمويل سيُخصص لبناء المرحلة التالية من مشروعها ساوثغيت (Project Southgate)، وهو مشروع يهدف إلى تطوير بنية تحتية لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل إنشاء مراكز بيانات في مختلف أنحاء أستراليا.

ومن المتوقع أن تصل قدرة المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركة CDC Data Centres وشركة تصنيع الرقائق الأميركية العملاقة إنفيديا إلى نحو 1.6 غيغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال جون واتسون، المدير الإداري الأول في مجموعة الفرص التكتيكية لدى بلاكستون، إنّ "الأدوات والبنية الأساسية التي تُشغّل ثورة الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أبرز محاور استثماراتنا ذات القناعة العالية، ونحن متحمّسون لتمويل استمرار نمو فيرمَس".

وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي يقود واحدة من أكبر موجات بناء البنية التحتية منذ عقود، ونعتقد أن أستراليا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في هذا التحول". وكانت شركة فيرمَس قد جمعت، خلال العام الماضي، نحو 830 مليون دولار أسترالي (582.41 مليون دولار) عبر عمليتَي طرح أسهم منفصلتَين، بدعم من شركة إنفيديا وشركة الاستثمار الأسترالية إيليرستون كابيتال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً توسعاً متسارعاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة العالية اللازمة لتدريب النماذج المتقدمة وتشغيلها. ويُعد إنشاء مراكز بيانات ضخمة ومتخصّصة أحد الركائز الأساسية لهذا التوسع، إذ تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي طاقة كهربائية كبيرة وبنية تحتية تقنية متطورة. وفي هذا السياق، تتجه شركات الاستثمار العالمية إلى ضخ مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، خصوصاً في الدول التي تمتلك إمكانات طاقة ومساحات تشغيلية مناسبة، مثل أستراليا.

وتعكس صفقة التمويل الجديدة التي حصلت عليها فيرمَس تصاعد المنافسة العالمية على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما تؤكّد تنامي دور أستراليا مركزاً محتملاً لتطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز قدرات الحوسبة الإقليمية ودعم النمو المستقبلي لقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

(الدولار= 1.4251 دولار أسترالي)

(رويترز، العربي الجديد)