تمويل قطري إلى لبنان بمنح لا تقل عن 420 مليون دولار

أكد مسؤول قطري أن دولة قطر ستواصل دعمها للبنان عبر منح مالية لا تقل قيمتها عن 420 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وستخصص 40 مليون دولار للكهرباء 360 مليون دولار لمشاريع، وفقاً لوكالة الأناضول، في إطار مساندة بيروت على تجاوز أزماتها الاقتصادية والمالية والإنسانية، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى لبنان، والتي شهدت الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة تشمل دعم قطاع الكهرباء ومشاريع تنموية وخدمية متعددة.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير الخليفي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، بحضور السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق، إذ شدد الرئيس عون على أن لبنان يقدّر عالياً الدور الذي تؤديه دولة قطر في دعمه خلال الظروف الصعبة التي يمر بها، مستذكراً العبارة التي يرددها اللبنانيون دائماً: "شكراً قطر". وأكد عون أن المبادرات القطرية الجديدة تشكّل دليلاً واضحاً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والتي تزداد متانة يوماً بعد يوم، معرباً عن تطلع لبنان إلى استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة.

مشاريع تشمل التعليم والصحة والطاقة

من جهته، كشف الوزير الخليفي أنه بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، سيتم الإعلان عن مشروع العودة الطوعية للنازحين السوريين، بما يخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن لبنان، مشيداً بالخطوة الإنسانية التي اتخذتها الدولة اللبنانية باستقبال النازحين طوال سنوات الأزمة. وأشار إلى أن تحسّن الأوضاع يستدعي إطلاق مبادرات جديدة، مؤكداً اهتمام قطر بالعمل مع الحكومة اللبنانية لتوسيع الدعم ليشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية واستثمارية تشكّل انطلاقة لسلسلة أكبر من المبادرات خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد الوزير القطري على أنّ فرص الاستثمار في لبنان لا تزال كبيرة، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء وتحويلها إلى مورد استثماري مستدام، معرباً عن ارتياحه للتقدم المسجل في المباحثات الاقتصادية بين البلدين. وأكّد أنّ قطر لا تزال في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني، مشيراً إلى أن هذا الدعم يتم وفق خطة واضحة ومنهجية تضمن انسجام المساعدات مع أولويات الحكومة اللبنانية.

دعم متواصل للجيش اللبناني

وفي هذا الإطار، شكر الرئيس عون دولة قطر على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، مشدداً على حاجة المؤسسة العسكرية إلى معدات وآليات وتجهيزات تمكّنها من تنفيذ مهامها ليس فقط في الجنوب، بل على امتداد الأراضي اللبنانية كافة. وتطرّق اللقاء إلى العلاقات اللبنانية السورية، إذ أكد عون أن الاتصالات مستمرة بين البلدين وأن الوضع على الحدود بات أفضل من السابق، إضافة إلى المشاورات الجارية لمعالجة عدد من الملفات، ولا سيما ملف عودة النازحين السوريين بعد زوال الأسباب التي فرضت استمرار وجودهم في لبنان. كما أكد ترحيب لبنان بأي دعم عربي، وخصوصاً قطري، للمساهمة في تسهيل العودة الطوعية للنازحين.

قطر: لبنان أولوية في سياستنا الخارجية

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير الخليفي أن لبنان يبقى على رأس أولويات الدوحة في سياستها الخارجية. وأوضح أن زيارته تأتي بتوجيهات مباشرة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني لتقديم الدعم والمساندة للبنان، مشيراً إلى سعادة القيادة القطرية بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو في التواصل المباشر. كما أكد حرص قطر على إشراك لبنان في المباحثات الإقليمية، ومتابعتها للتطورات الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية وأعمال لجنة الميكانيزم، لافتاً إلى أن بلاده تُعد جزءاً أساسياً من المجموعة الخماسية وتنسّق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان.