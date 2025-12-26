تمويل روسي جديد يؤجل تشغيل محطة "آق قويو"

- حصلت محطة آق قويو النووية في تركيا على تمويل روسي جديد بقيمة 9 مليارات دولار، مع توقع بدء تشغيلها العام المقبل، مما يعكس تعقيدات المشهد الطاقوي والمالي في البلاد. - تسعى تركيا لتنويع مصادر الطاقة من خلال محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة لمشاريع نووية جديدة، بالإضافة إلى استثمارات في الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية. - تعكس التحركات التركية استراتيجية مزدوجة لتأمين مصادر طاقة مستقرة وطويلة الأمد، مع استثمارات أسرع في الطاقة المتجددة، لتحقيق أمن طاقوي مستدام.

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنّ روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة آق قويو للطاقة النووية، التي تبنيها شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روس آتوم، مشيراً إلى أن أنقرة تتوقع بدء تشغيل المحطة العام المقبل. وتبني روس آتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في منطقة آق قويو بإقليم مرسين المطل على البحر المتوسط، بموجب اتفاق أُبرم عام 2010 بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار، وكان من المخطط أن يبدأ تشغيل المحطة خلال العام الجاري، إلا أن الموعد تأجل.

وقال بيرقدار لصحافيين في إسطنبول، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة اليوم الجمعة، إنّه من المرجح استخدام التمويل الجديد خلال عامَي 2026 و2027. وأضاف أن تركيا تُجري محادثات مع كل من كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية محتملة في إقليم سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية.

وفي سياق متصل، أوضح بيرقدار أن تركيا تُجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة استثمارات في الطاقة الشمسية بقدرة 5000 ميغاواط، وقال: "سنكون قد أتممنا الاتفاق على ذلك في الربع الأول من عام 2026، بطاقة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى". وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن أنقرة تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية ثانية، لافتاً إلى أن الكلفة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.

ويعكس التمويل الروسي الإضافي لمحطة آق قويو تعقيدات المشهد الطاقوي والمالي في تركيا، في ظل سعيها لتقليص اعتمادها على واردات الغاز والفحم، التي تشكل عبئاً كبيراً على ميزان المدفوعات. وتُعد الطاقة النووية خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتأمين كهرباء مستقرة وبكلفة أقل نسبياً على المدى البعيد، لكنها في الوقت نفسه تتطلب استثمارات ضخمة وفترات تنفيذ طويلة، ما يجعلها عرضة للتأجيلات والضغوط التمويلية.

كما أن انفتاح أنقرة على شركاء متعدّدين في مشاريع نووية جديدة يعكس رغبتها في تنويع مصادر التكنولوجيا والتمويل، وتقليص الاعتماد على طرف واحد، خاصة في ظل التوازنات الجيوسياسية الحساسة بين روسيا والغرب. وفي موازاة ذلك، يبرز التوسع في الطاقة الشمسية والتخزين بوصفه خياراً أسرع وأقل كلفة نسبياً، يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، ويمنح تركيا مرونة أكبر في إدارة الطلب على الكهرباء.

وتؤشر التحركات التركية في الملف النووي والمتجدّد إلى استراتيجية مزدوجة تقوم على تأمين مصادر طاقة مستقرة على المدى الطويل، بالتوازي مع استثمارات أسرع في الطاقة النظيفة. وبينما يوفر التمويل الروسي متنفساً لمشروع آق قويو، فإنّ التأجيلات المتكرّرة تبرز التحدي الأساسي أمام أنقرة: تحقيق أمن طاقوي مستدام دون تحميل الاقتصاد أعباء مالية وزمنية إضافية.

(رويترز، العربي الجديد)