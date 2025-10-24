- تواجه أوكرانيا ضغوطاً مالية كبيرة بسبب تراجع الدعم العسكري الغربي، حيث انخفض الدعم الأمريكي بشكل كبير وتوقف في منتصف 2025، بينما انخفض الدعم الأوروبي بنسبة 43%. - اقترح الاتحاد الأوروبي آلية "قرض تعويضات الحرب" لتمويل أوكرانيا باستخدام الأموال الروسية المجمدة، لكن هذه الآلية تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في بلجيكا. - تتباين المواقف الأوروبية بشأن استخدام الأموال المجمدة، حيث تدعم بعض الدول الفكرة، بينما تبدي بلجيكا والمجر تحفظات، مما يبرز الحاجة إلى إنتاج أسلحة جديدة لدعم أوكرانيا.

تواجه أوكرانيا منذ بداية الحرب ضد روسيا ضغوطاً هائلة على خزائنها، إذ استنزفت النزاعات المسلحة موارد الدولة بسرعة، وأصبح التمويل الخارجي ضرورة ملحّة للحفاظ على قدرتها الدفاعية. وفي عام 2025، شهدت مساهمات الدول الغربية تراجعاً حاداً؛ فقد انخفض الدعم العسكري الأميركي من أكثر من ملياري دولار شهرياً في العام الماضي إلى أقل من بضعة ملايين شهرياً خلال النصف الأول من العام، قبل أن يتوقف تماماً في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين. أما الدعم الأوروبي، فانخفض بنسبة 43% خلال الفترة نفسها مقارنة بالنصف الأول من العام، وفقاً لمعهد كيل الألماني.

آلية القرض الأوروبي

في هذا السياق، اقترح الاتحاد الأوروبي ما سُمّي بـ"قرض تعويضات الحرب"، وهي آلية تمويل مبتكرة تعتمد على الأموال الروسية المجمدة منذ الغزو الروسي عام 2022. ويُقدّر القرض بأكثر من 100 مليار يورو تُمنح على مدى ثلاث سنوات مقبلة، على أن يُسدَّد فقط في حال دفعت روسيا تعويضات لأوكرانيا مستقبلاً. وصفت رئيسة الحكومة الدنماركية، ميتا فريدريكسن، هذه الخطة بأنها "عبقرية"، إذ توفر ضخاً فورياً للموارد العسكرية واللوجستية، لكنها تواجه تحديات قانونية وسياسية كبيرة، خصوصاً في بلجيكا التي تُخزَّن فيها أكثر من 60% من الأموال الروسية المجمدة داخل مركز "يوروكلير"، ما يثير مخاوف من دعاوى محتملة في حال جرى الإفراج عن الأموال لاحقاً.

وتوجد بقية الأصول الروسية المجمدة في بريطانيا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وسويسرا وكندا. اقتصادياً، يمثل القرض حلاً مؤقتاً لتخفيف الضغط على الميزانية الدفاعية الأوكرانية، لكنه يضع الاتحاد الأوروبي أمام مخاطر مالية وقانونية، ويُدخل دافعي الضرائب في المعادلة، خصوصاً إذا تعذّر تحصيل التعويضات من روسيا. وفي الوقت ذاته، لا تزال أوكرانيا تعتمد على المعدات العسكرية الأميركية المدعومة أوروبياً، ما يبرز الترابط بين الأمن والسياسة المالية في الحرب المستمرة.

مواقف أوروبية متباينة

تتباين المواقف داخل أوروبا بشأن استخدام الأموال الروسية المجمدة. فبينما ترى دول مثل إسبانيا وألمانيا في هذه الخطوة فرصة لدعم كييف من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، تُبدي بلجيكا مخاوف قانونية من تحويل الأصول المجمدة. أما المجر وبعض الدول الأخرى، فتبدي تحفظاً على توريد الأسلحة والدعم المباشر، ما يعكس صعوبة توحيد استراتيجية أوروبية موحدة تجاه الحرب.

وفي المقابل، يُعدّ الدعم الدنماركي لأوكرانيا من الأعلى قياساً بالناتج المحلي الإجمالي؛ إذ بلغ إجمالي المساهمات العسكرية نحو 9.5 مليارات دولار، والدعم المدني قرابة مليار دولار، ليصل المجموع إلى حوالي 10.5 مليارات دولار. هذا الدعم السخي زاد من حدة التوتر بين كوبنهاغن وموسكو، التي تتهمها بـ"التحرش العسكري" عبر نشاطات بحرية في بحر البلطيق وعمليات استقصاء بطائرات مسيّرة فوق مطارات دنماركية، ما يعكس التداخل بين السياسة الاقتصادية والدعم العسكري والبعد الجيوسياسي للأزمة الأوكرانية.

وبحسب معهد كيل، فقد بلغ إجمالي التبرعات العسكرية الدنماركية منذ بداية الحرب في عام 2022 وحتى منتصف سبتمبر/أيلول من هذا العام 67.6 مليار كرونة دنماركية (نحو 9.5 مليارات دولار)، إضافة إلى قرابة سبعة مليارات كرونة للدعم المدني. وتشير التحليلات إلى أن ثبات الدعم الإنساني والمالي يعكس استمرار الالتزام تجاه أوكرانيا، فيما يُعزى انخفاض التبرعات العسكرية إلى محدودية المخزون العسكري في الدول الأوروبية، وليس إلى تراجع الإرادة السياسية. كما أوضحت كبيرة المحللين أن "المستودعات الأوروبية باتت شبه فارغة وتحتاج إلى إعادة تعبئة، إذ لا يمكن ببساطة إرسال المعدات المتبقية، بل يجب إنتاجها من جديد، وهو ما يستغرق وقتاً".

أسباب انخفاض الدعم العسكري

يرى خبراء معهد كيل أن تراجع الدعم العسكري الأوروبي يعود أساساً إلى محدودية المخزونات العسكرية في الدول المانحة، إذ تتطلب المستودعات إعادة ملء عاجلة، لا إلى نقص في الإرادة السياسية. كما يُخصص جزء كبير من المساعدات الغربية لإنتاج أسلحة جديدة، ما يجعل أوكرانيا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تراجع الدعم الفوري. أما في الولايات المتحدة، فقد توقف الدعم الاقتصادي المباشر مع تقلّص التبرعات العسكرية إلى الصفر خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، خصوصاً بعد توجهات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي طالب أوروبا بتحمّل الجزء الأكبر من كلفة التمويل. ومع ذلك، تواصل أوكرانيا الحصول على أسلحة أميركية عبر برامج تمويل أوروبية مشتركة.

من الناحية الاقتصادية، يوفّر التمويل عبر الأموال الروسية المجمدة سيولة فورية للجيش الأوكراني من دون تحميل الميزانيات الأوروبية أعباء إضافية، في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطاً متزايدة من التضخم وتكاليف الطاقة. غير أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر قانونية وسياسية، خصوصاً في حال رفعت روسيا دعاوى ضد نقل أموالها المجمدة.

وفي ظل هذه الانقسامات، تنتظر أوروبا القمة المقبلة في ديسمبر/كانون الأول القادم لبحث خيارات قانونية واضحة بشأن استخدام الأموال الروسية المجمدة، مع ضرورة إيجاد توازن بين دعم أوكرانيا سياسياً وحماية الإطار القانوني الأوروبي. يبقى التحدي الأكبر أمام الاتحاد هو تحويل التباين في المواقف إلى قرار عملي يضمن استمرار التمويل الدفاعي لأوكرانيا من دون تعريض الدول الأوروبية لمخاطر قانونية محتملة. وهكذا، يظل الملف الاقتصادي للأزمة الأوكرانية معقداً، لكنه يشكل محوراً أساسياً في المشهدين السياسي والمالي الأوروبي.