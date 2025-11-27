تمويل أممي لمحطة الصرف الصحي في ريف دمشق

اقتصاد عربي
دمشق

هاديا المنصور

avatar woman.jpg
هاديا المنصور
هاديا المنصور مراسلة من إدلب
مباشر
27 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:09 (توقيت القدس)
مياه صرف صحي مكشوفة في ريف حلب، 10 أيار 2025 (هبة الله بركات/ فرانس برس)
مياه صرف صحي مكشوفة في ريف حلب، 10 أيار 2025 (هبة الله بركات/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغوطة الشرقية، بتمويل من صندوق التكيف المناخي، بهدف تحسين الزراعة والاقتصاد المحلي بتكلفة 4.89 ملايين دولار.

- المحطة تعالج 4400 متر مكعب يومياً، وتستخدم الحمأة كسماد، مما يعزز التكيف مع تغير المناخ ويخفف الضغط على المياه الجوفية، وفقاً لمعاوني وزيري الإدارة المحلية والطاقة.

- المشروع يعكس الشراكات الدولية في دعم التنمية بسوريا، ويعتبر نموذجاً لتحسين إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على التشغيل المستدام والمتابعة الفنية.

افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والطاقة، وبتمويل من صندوق التكيف المناخي، محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدتي المليحة وزبدين بالغوطة الشرقية بريف دمشق، بكلفة بلغت نحو 4.89 ملايين دولار.

وخلال الافتتاح الذي جرى اليوم الخميس، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إن المحطة تمثل رافعة مهمة للزراعة والاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أنها جزء من خطة استراتيجية أوسع لتحسين الواقع البيئي وتعزيز الاستدامة في المنطقة. وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا المشروع وضمان تشغيله بكفاءة ليواصل دوره في دعم الإنتاج الزراعي والاقتصاد المحلي.

من جهته، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة الدكتور يوسف شرف أن المحطة قادرة على معالجة أكثر من 4400 متر مكعب يومياً وفق المواصفات الوطنية للري والتصريف، مع الاستفادة من الحمأة المعالجة كسماد آمن، مشيراً إلى أنها تشكل أحد أهم مخرجات مشروع تعزيز قدرة مجتمعات الغوطة الشرقية على التكيف مع تغير المناخ وتحديات ندرة المياه.

كذلك أكد معاون وزير الطاقة لشؤون المياه أسامة أبو زيد أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحسين الواقع البيئي والخدمي، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وأن مياه الصرف المعالجة ستشكل مورداً إضافياً آمناً للري، ما يخفف الضغط عن المياه الجوفية التي تتعرض لاستنزاف مستمر.

مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، دمشق 23 سبتمبر 2025 (عز الدين القاسم/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

مطالب بتحرك أونروا لدعم فلسطينيي سورية وسط ظروف اقتصادية صعبة

وفي السياق ثمن ممثل وزارة الخارجية محمد بطحيش أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط التعافي والتنمية في سورية، ودور UNDP في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على حياة السكان. واختتمت الفعالية بجولة ميدانية داخل المحطة، حيث جددت الجهات المشاركة التأكيد على استمرار التعاون لتنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية في ريف دمشق.

ويأتي تنفيذ محطة زبدين ضمن جهود حكومية ودولية مشتركة لإيجاد حلول مستدامة لإدارة المياه وإعادة استخدامها في الري بما يخدم الأمن الغذائي ويحد من التلوث ويحمي الموارد الجوفية، كجزء من برامج التعافي المبكر والتنمية المحلية.

ويرى الخبير في إدارة الموارد المائية نادر السطوف أن المشروع يشكل نقلة نوعية في البنية الخدمية للغوطة الشرقية، ويقول لـ"العربي الجديد": "معالجة مياه الصرف الصحي لم تعد خياراً تقنياً فحسب، بل ضرورة ملحة في ظل التغير المناخي وتراجع الموارد المائية، تحويل المياه الملوّثة إلى مورد صالح للري يسهم في خفض التلوث، ويؤمّن مورداً ثابتاً للمزارعين، ويقلل الاعتماد على المياه الجوفية التي تتعرض لضغط كبير". وأضاف السطوف أن مثل هذه المحطات يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى في مناطق أخرى، شرط ضمان التشغيل المستدام والمتابعة الفنية الدورية، ودعم المجتمعات المحلية للاستفادة المثلى من المياه المعالجة.

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
ألواح شمسية في مدينة عدن، 4 مارس 2024 (صالح العبيدي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

إعلان 2026 عام الكهرباء في اليمن

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 7 مايو 2025 (فيسبوك)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

الحكومة المصرية تعلن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% في الربع الماضي

روبوت شبيه بالبشر في معرض شانغهاي للذكاء الاصطناعي- 26 يوليو 2025 -Getty
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

الصين تحذر رسمياً من خطر انفجار فقاعة الروبوتات "الشبيهة بالبشر"