تمويل أممي لمحطة الصرف الصحي في ريف دمشق

- افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغوطة الشرقية، بتمويل من صندوق التكيف المناخي، بهدف تحسين الزراعة والاقتصاد المحلي بتكلفة 4.89 ملايين دولار. - المحطة تعالج 4400 متر مكعب يومياً، وتستخدم الحمأة كسماد، مما يعزز التكيف مع تغير المناخ ويخفف الضغط على المياه الجوفية، وفقاً لمعاوني وزيري الإدارة المحلية والطاقة. - المشروع يعكس الشراكات الدولية في دعم التنمية بسوريا، ويعتبر نموذجاً لتحسين إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على التشغيل المستدام والمتابعة الفنية.

افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والطاقة، وبتمويل من صندوق التكيف المناخي، محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدتي المليحة وزبدين بالغوطة الشرقية بريف دمشق، بكلفة بلغت نحو 4.89 ملايين دولار.

وخلال الافتتاح الذي جرى اليوم الخميس، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إن المحطة تمثل رافعة مهمة للزراعة والاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أنها جزء من خطة استراتيجية أوسع لتحسين الواقع البيئي وتعزيز الاستدامة في المنطقة. وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا المشروع وضمان تشغيله بكفاءة ليواصل دوره في دعم الإنتاج الزراعي والاقتصاد المحلي.

من جهته، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة الدكتور يوسف شرف أن المحطة قادرة على معالجة أكثر من 4400 متر مكعب يومياً وفق المواصفات الوطنية للري والتصريف، مع الاستفادة من الحمأة المعالجة كسماد آمن، مشيراً إلى أنها تشكل أحد أهم مخرجات مشروع تعزيز قدرة مجتمعات الغوطة الشرقية على التكيف مع تغير المناخ وتحديات ندرة المياه.

كذلك أكد معاون وزير الطاقة لشؤون المياه أسامة أبو زيد أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحسين الواقع البيئي والخدمي، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وأن مياه الصرف المعالجة ستشكل مورداً إضافياً آمناً للري، ما يخفف الضغط عن المياه الجوفية التي تتعرض لاستنزاف مستمر.

وفي السياق ثمن ممثل وزارة الخارجية محمد بطحيش أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط التعافي والتنمية في سورية، ودور UNDP في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على حياة السكان. واختتمت الفعالية بجولة ميدانية داخل المحطة، حيث جددت الجهات المشاركة التأكيد على استمرار التعاون لتنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية في ريف دمشق.

ويأتي تنفيذ محطة زبدين ضمن جهود حكومية ودولية مشتركة لإيجاد حلول مستدامة لإدارة المياه وإعادة استخدامها في الري بما يخدم الأمن الغذائي ويحد من التلوث ويحمي الموارد الجوفية، كجزء من برامج التعافي المبكر والتنمية المحلية.

ويرى الخبير في إدارة الموارد المائية نادر السطوف أن المشروع يشكل نقلة نوعية في البنية الخدمية للغوطة الشرقية، ويقول لـ"العربي الجديد": "معالجة مياه الصرف الصحي لم تعد خياراً تقنياً فحسب، بل ضرورة ملحة في ظل التغير المناخي وتراجع الموارد المائية، تحويل المياه الملوّثة إلى مورد صالح للري يسهم في خفض التلوث، ويؤمّن مورداً ثابتاً للمزارعين، ويقلل الاعتماد على المياه الجوفية التي تتعرض لضغط كبير". وأضاف السطوف أن مثل هذه المحطات يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى في مناطق أخرى، شرط ضمان التشغيل المستدام والمتابعة الفنية الدورية، ودعم المجتمعات المحلية للاستفادة المثلى من المياه المعالجة.