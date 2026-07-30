تمديد دوام المصرف الصناعي السوري لتسهيل استبدال الليرة

- أعلن المصرف الصناعي السوري تمديد ساعات العمل في فروعه حتى الثامنة مساءً لتسهيل استبدال الليرة القديمة، استجابة لتعميم مصرف سورية المركزي، وسط احتجاجات في بلدة ذيبان بسبب صعوبة الوصول لمراكز التصريف. - تتزايد شكاوى المواطنين من استغلال بعض الصرافين والمحال التجارية، حيث توقفت عن قبول العملة القديمة، مما زاد الأعباء على الأهالي، خاصة في المناطق ذات الخدمات المالية الضعيفة. - يعاني السائقون من رفض الركاب الذين يدفعون بالعملة القديمة، مما يسبب مشاكل يومية، ويطالب السوريون بإجراءات مرنة لتخفيف الضغوط.

أعلن المصرف الصناعي السوري، عصر اليوم الخميس، تمديد ساعات الدوام لدى فروعه التي تُعد مراكز لاستبدال الليرة القديمة حتى الساعة الثامنة مساءً، في خطوة تأتي استجابة لتعميم صادر عن مصرف سورية المركزي بهدف تسهيل عمليات استبدال العملة السورية القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة. ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات الميدانية في بعض المناطق، إذ شهدت بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي احتجاجات شعبية تخللها قطع طرقات، اعتراضاً على وقف التعامل بالعملة القديمة، ومطالبة بتمديد مهلة الاستبدال، في ظل صعوبات يواجهها السكان في الوصول إلى مراكز التصريف أو استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة.

وتترافق هذه التطورات مع شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن ممارسات وصفوها بـ"الاستغلال"، سواء من قبل بعض الصرافين أو المحال التجارية، مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة. ويقول سكان إن عدداً كبيراً من المحال التجارية توقفت منذ أيام عن قبول الدفع بالعملة القديمة، ما ضاعف الأعباء على الأهالي، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعفاً في الخدمات المالية. وفي هذا السياق، يقول مصطفى علوان، وهو من سكان ريف دير الزور، في حديث لـ"العربي الجديد": "منذ أيام، معظم المحال لم تعد تقبل العملة القديمة، حتى لشراء الحاجيات الأساسية، وهذا وضع الناس في موقف صعب، خصوصاً من لا يملكون بديلاً سريعاً".

من جهته، يوضح محمود الأسعد لـ"العربي الجديد"، وهو موظف في القطاع الخاص، أن بعض الصرافين يستغلون الضغط الحالي، قائلاً: "هناك من يطلب 25 ألف ليرة مقابل استبدال كل 100 ألف ليرة قديمة، وهذا رقم كبير بالنسبة للناس، لكنه يُفرض عليهم بسبب ضيق الوقت".

أسواق فوضى استبدال العملة تربك الأسواق السورية

أما خليل نور الدين، وهو سائق سرفيس في دمشق، فيشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى جانب آخر من الأزمة، يتمثل في أن "عدداً كبيراً من السائقين باتوا يرفضون نقل الركاب إذا كانوا يدفعون بالعملة القديمة، لأنهم لا يستطيعون تصريفها بسهولة، وهذا تسبب بمشاكل يومية مع الركاب".

ويعكس هذا المشهد حالة من الإرباك في الأسواق المحلية، في ظل تداخل القرارات المالية مع الواقع الخدمي والمعيشي، ما يدفع شرائح واسعة من السوريين للمطالبة بإجراءات أكثر مرونة، سواء عبر تمديد المهلة الزمنية أو ضبط المخالفات في سوق الصرافة، بما يخفف من الضغوط المتزايدة على المواطنين.