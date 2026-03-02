تمديد إغلاق مطار بن غوريون حتى الجمعة

- مددت السلطات الإسرائيلية إغلاق مطار بن غوريون حتى الجمعة، مع استمرار القيود على التجمعات العامة حتى الأربعاء، بسبب التصعيد العسكري مع إيران، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران المدني وترك أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد. - تشمل الإجراءات الأمنية منع التجمعات وإيقاف الخدمات في المناطق المفتوحة وإغلاق الشواطئ، مع تعليق الأنشطة التعليمية، في ظل الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. - تتهم واشنطن وتل أبيب إيران بتطوير برامج نووية وصاروخية تهدد المنطقة، بينما تؤكد طهران سلمية برنامجها النووي.

قررت السلطات الإسرائيلية تمديد إغلاق مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب حتى يوم الجمعة المقبل، مع الإبقاء على القيود المفروضة على التجمعات العامة في مختلف المناطق حتى مساء الأربعاء، في ظل التصعيد العسكري المستمر مع إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، بأن قرار تمديد الإغلاق يأتي استمراراً للإجراءات الأمنية التي فُرضت منذ السبت الماضي بالتزامن مع بدء الهجوم العسكري على إيران، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتعليق حركة الطيران المدني. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد نتيجة توقف الرحلات الجوية.

وفي السياق نفسه، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي استمرار القيود المفروضة على الحياة العامة حتى مساء الأربعاء، وتشمل منع التجمعات وإيقاف الخدمات في المناطق المفتوحة وداخل المباني، إضافة إلى إغلاق الشواطئ أمام الجمهور. كما تقضي الإجراءات بمنع العمل في المواقع التي لا تتوافر فيها ملاجئ محصنة، وتعليق الأنشطة التعليمية بالكامل، وهي تدابير بدأ تطبيقها منذ السبت مع اتساع نطاق المواجهة العسكرية.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الضربات العسكرية المتبادلة، إذ تشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ صباح السبت هجمات على أهداف داخل إيران، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف قواعد ومصالح أميركية في عدد من الدول العربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية. وتتهم واشنطن وتل أبيب إيران بالسعي إلى تطوير برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديداً إقليمياً، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

وكان مطار بن غوريون قد أعلن في وقت سابق إمكانية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي بشكل محدود للغاية مساء الاثنين، على أن تتوسع الرحلات تدريجياً ابتداءً من الثلاثاء وفقاً للتطورات الأمنية، مع توقع اقتصار التشغيل في المرحلة الأولى على شركات الطيران الإسرائيلية.

يؤشر تمديد إغلاق مطار بن غوريون واستمرار القيود الأمنية إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر الإقليمي، مع اتساع نطاق المواجهة العسكرية وتزايد انعكاساتها على الحياة المدنية وحركة النقل الجوي. وبينما تترقب إسرائيل تطورات الميدان خلال الأيام المقبلة، يبقى مصير إعادة فتح المجال الجوي وعودة النشاط الطبيعي مرهوناً بمستوى التصعيد العسكري ومسار المواجهة القائمة.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)