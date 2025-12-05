تلوّث الأنهار في بريطانيا يهدّد نموذج خصخصة المياه

- أزمة المياه في بريطانيا: التلوث البيئي في الأنهار البريطانية يضغط على الشركات مثل "تايمز ووتر"، مما يرفع كلفة الامتثال التنظيمي ويضعف جاذبية القطاع أمام المستثمرين، ويدفع الشركة نحو خيار الإدارة الخاصة تحت إشراف حكومي مؤقت. - استجابة الحكومة البريطانية: الحكومة تستثمر في تحديث شبكات الصرف وتنفذ توصيات لتشديد العقوبات على المخالفات البيئية، وتستعد لإدارة "تايمز ووتر" في حال تعثرها مالياً لضمان استمرار خدمات المياه. - التحديات المستقبلية لشركة "تايمز ووتر": تواجه الشركة تحديات مالية وبيئية، مع تراكم الديون والغرامات البيئية، مما يعقد مفاوضاتها مع الدائنين ويهدد استدامتها في ظل رفض الحكومة لأي تساهل تنظيمي.

لم تعد أزمة المياه في بريطانيا تُفهم من زاوية التعثّر المالي وحده لدى شركة تايمز ووتر، بل باتت، وفق ما تكشفه صحف بريطانية، اختباراً اقتصادياً واسعاً لتأثيرات التلوث البيئي على سوق الخدمات العامة، وعلى كلفة التمويل وهيكلة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية. وتشير تقارير صحافية إلى أنّ موجة التلوّث المتكرّرة في الأنهار البريطانية تحوّلت إلى عبء مالي ثقيل، يضغط على قدرة الشركات على الاقتراض، ويرفع كلفة الامتثال التنظيمي، ويُضعف جاذبية القطاع أمام المستثمرين.

التلوّث يتحوّل إلى عامل اقتصادي مباشر

لم يعد تسرّب مياه الصرف الصحي إلى الأنهار، بعد تسجيل آلاف الحوادث خلال السنوات الأخيرة، مجرّد تجاوز بيئي، بل أصبح عاملاً اقتصادياً مباشراً: غرامات مالية كبيرة، وتأجيل مشروعات تحديث ضرورية، وتراجع ثقة الأسواق، وهبوطاً في التصنيف الائتماني للأدوات التمويلية التي تصدرها الشركات. وتفيد صحف بريطانية بأنّ هذه الفجوات التمويلية تُعدّ اليوم أحد الأسباب الجوهرية التي دفعت أزمة "تايمز ووتر" إلى حافّة خيار الإدارة الخاصة، وهو الإجراء الذي قد يضع الشركة ولو مؤقتاً تحت إشراف حكومي مباشر.

في خضم هذا المشهد، تبرز تساؤلات اقتصادية أساسية: إلى أي مدى يستطيع قطاع المياه البريطاني تحمّل التكلفة المالية للتلوّث؟ وهل بات الملف البيئي عنصراً حاسماً في إعادة صياغة نموذج إدارة هذا القطاع أو إعادة تسعير خدماته؟

الحكومة البريطانية مستعدة لكل السيناريوهات

وفي ردّه على استفسارات "العربي الجديد" حول هذه التساؤلات، يؤكد الناطق باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (DEFRA) أنّ الحكومة "تتخذ خطوات حاسمة لتنظيف الأنهار والبحيرات والبحار". ويضيف أنّ أكثر من 104 مليارات جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة تُضخّ حالياً لتحديث شبكات الصرف المتقادمة والحدّ من التلوّث.

ويكشف أنّ الحكومة شرعت في تنفيذ توصيات تقرير الخبير جون كونليف، بما يشمل إلغاء هيئة تنظيم المياه "أوفوات" وإنشاء جهة تنظيمية موحّدة. كما أعلنت عن إنشاء مكتب "وسيط المياه" ليكون نقطة اتصال مجانية وموحّدة للمستهلكين، وإنهاء نظام الرقابة الذاتية الذي كانت الشركات تُقيّم من خلاله أداءها البيئي. ويوضح الناطق أنّ الحكومة تعمل على تشديد العقوبات المالية على المخالفات البيئية، عبر توسيع صلاحيات وكالة البيئة لفرض غرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على الشركات المخالفة، في إطار مسعى لكبح التلوّث ودعم الشفافية.

وفي ما يتعلّق بشركة تايمز ووتر، أوضح أنّها لا تزال من حيث الملكية شركة خاصة، لكن الحكومة رفعت مستوى استعدادها لكل السيناريوهات في حال تعثّرها مالياً، بما في ذلك اللجوء إلى نظام الإدارة الخاصة، وهو إجراء طارئ تتولى فيه الدولة إدارة الشركة مؤقتاً لضمان استمرار خدمات المياه، من دون أن تتحوّل إلى كيان مملوك للحكومة.

هيئة تنظيم المياه في بريطانيا توضح

وفي السياق نفسه، توضح لوسي سميث من مكتب الإعلام في هيئة تنظيم المياه في بريطانيا (أوفوات) لـ"العربي الجديد" أنّ الارتفاع الحاد في كلفة الاستثمار داخل القطاع يعود في جوهره إلى المتطلبات البيئية المفروضة من الجهات المختصة مثل وكالة البيئة وهيئة فحص مياه الشرب. وتشير إلى أنّ مراجعة الأسعار لعام 2024 (PR24) ستقود إلى أكبر حزمة استثمارات في تاريخ القطاع، تعادل أربعة أضعاف حجم الاستثمار في الدورة السابقة، وتشمل 12 مليار جنيه إسترليني لخفض فيضانات الصرف، و6 مليارات لمعالجة التلوث الغذائي، و3.3 مليارات لحلول طبيعية تعزّز التنوع البيولوجي، إلى جانب 2 مليار جنيه لمشاريع استراتيجية لتأمين الإمدادات المائية على المدى الطويل.

وتؤكد سميث أنّ دور "أوفوات" يقتصر على مراجعة خطط الشركات للتأكد من جدواها الاقتصادية وجودتها للمستهلكين، في حين تبقى معايير البيئة وجودة المياه من اختصاص الهيئات الرقابية الأخرى. كما تشير إلى أنّ نظام الحوافز الجديد يجعل العوائد الاستثمارية مرتبطة مباشرة بالأداء البيئي، بحيث تتراجع أرباح المستثمرين عند ضعف الامتثال، وترتفع فقط عند تحقيق مستويات خدمة مرتفعة. هذه المعطيات تكشف كيف تحوّل الملف البيئي إلى عنصر مالي مركزي يرفع تكلفة التشغيل ويعيد توجيه تدفق الاستثمارات داخل قطاع المياه، ويجعل من معالجة التلوّث إحدى الركائز الأساسية لاستدامة القطاع على المدى الطويل.

التلوّث يغيّر قواعد اللعبة الاقتصادية

تُظهر الخطوات الواسعة التي أعلنتها وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أنّ الحكومة باتت تنظر إلى التلوّث ليس بوصفه إخفاقاً بيئياً فحسب، بل لكونه عاملا اقتصاديا قادرا على زعزعة نموذجٍ كامل من الإدارة والخدمات. ومع اتساع الفجوة بين متطلبات البيئة وقدرة الشركات على تمويلها، تبدو بريطانيا أمام منعطف يُعاد فيه تعريف العلاقة بين الاقتصاد والبيئة، حيث لم يعد التلوّث حدثاً طارئاً، بل بات متغيّراً يؤثر في رساميل الشركات، وفي تكلفة الخدمات، وفي شكل السوق نفسه.

أرباح ترتفع… وقلق يتفاقم

رغم إعلان "تايمز ووتر" تحقيق أرباح بلغت 414 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر رفع فواتير المستهلكين بنحو الثلث، إلا أنّ نتائجها المالية لم تُخفِ حالة القلق التي طغت على تقريرها الأخير. فالشركة حذّرت من غموض جوهري قد يهدّد قدرتها على الاستمرار إذا تعثّرت مفاوضاتها مع الدائنين، ما يعيد إلى الواجهة احتمال إخضاعها لنظام الإدارة الخاصة في حال انهيارها المالي. وتأتي هذه التطورات في ظل واحدة من أكثر جولات التفاوض تعقيداً منذ عقود، إذ يطالب كبار الدائنين، وبينهم صناديق استثمار دولية، بإعفاءات طويلة الأجل من الغرامات البيئية، معتبرين أنّ تراكم كلفة المخالفات قد يجعل خطة الإنقاذ غير قابلة للتنفيذ. إلا أنّ الحكومة، وفق ما أوردته صحف بريطانية، متمسكة برفض أي تساهل تنظيمي، ما أدى إلى إطالة مسار التفاوض ودفع الشركة إلى الإشارة بأن المحادثات قد تمتد حتى عام 2026.

وبرغم ارتفاع إيرادات الشركة إلى نحو ملياري جنيه (+40%)، تُجمع التغطيات الإعلامية على أنّ هذه القفزة جاءت نتيجة زيادة الأسعار أكثر مما جاءت نتيجة تحسّن في الأداء. في المقابل، لا تزال الشركة مثقلة بديون تتجاوز 17 مليار جنيه إسترليني تراكمت منذ الخصخصة، فيما أنفقت خلال نصف عام فقط 57 مليون جنيه على رسوم الاستشارات القانونية والمالية، ما يعكس تعقيد عملية إعادة الهيكلة واستنزاف سيولتها مع اقتراب نفاد خطة التمويل الطارئ البالغة 3 مليارات جنيه.

وعلى المستوى البيئي، تسببت حوادث تسريب مياه الصرف في موجة استياء سياسي وشعبي، وأدخلت الشركة في مسار من الغرامات والملاحقات التنظيمية، رغم تسجيل انخفاض نسبي بنسبة 20% في عدد الحوادث، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا غارديان"، أول أمس الأربعاء. غير أنّ الضرر الأكبر تجلّى في ثقة المستثمرين؛ فالسجل البيئي الممتد لعقود بات يُضعف التصنيف الائتماني لأدوات الشركة التمويلية ويجعل القطاع أقل جاذبية لرأس المال.

تكلفة التلوّث تعيد رسم مستقبل القطاع

تكشف أزمة "تايمز ووتر" كيف تحوّل التلوّث البيئي من مخالفة تنظيمية إلى عامل مالي حاسم يعيد رسم مستقبل قطاع المياه في بريطانيا. فالغرامات المرتبطة بتسريب مياه الصرف، التي يسعى الدائنون لإلغائها لمدة 15 عاماً، أصبحت جزءاً ثابتاً من كلفة التشغيل وعنصراً مؤثّراً في حسابات الديون، وتُعدّ وفق مصادر بريطانية أحد العوائق المركزية أمام أي خطة إنقاذ جدّية. وتشير تقارير "ذا غارديان" إلى أنّ تراجع الحوادث بنسبة 20% لم يكن كافياً لاستعادة ثقة الأسواق، إذ يرى المستثمرون أنّ المشكلة تتجاوز الأرقام اللحظية نحو خلل هيكلي أعمق يرتبط بضعف الاستثمار الطويل الأجل وتراكم البنية التحتية المتهالكة التي تحتاج إلى تحديث بمليارات الجنيهات.

ومع إصرار الحكومة على عدم منح أي إعفاءات بيئية مستقبلية، تجد الشركة نفسها أمام معادلة شديدة الصعوبة: كلفة امتثال بيئي تتصاعد، وقدرة على الاقتراض تتراجع، وديون متراكمة تحتاج إلى إعادة هيكلة. هنا يتبدّى بوضوح أنّ التكلفة البيئية لم تعد بنداً جانبياً، بل تحوّلت إلى عامل مباشر يحدّد استدامة القطاع المالي والتشغيلي.