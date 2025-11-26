تكلفة إعادة توطين الماشية في غزة

- التدمير الممنهج للزراعة والثروة الحيوانية: تعرضت البنية التحتية الزراعية في غزة لتدمير شامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير 90% من الأراضي المزروعة و97% من الأبقار و99% من مزارع الدواجن، بالإضافة إلى خلايا النحل ومزارع الأسماك. - التأثير البيئي والاقتصادي الكارثي: تسببت العمليات العسكرية في تلوث بيئي كبير وخسائر اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مما أدى إلى توقف الإنتاج الغذائي المحلي وتفاقم الأزمة الإنسانية. - الحاجة إلى إعادة الإعمار والدعم الدولي: يتطلب إعادة بناء القطاع الزراعي استثمارات ضخمة تقدر بنحو 8.4 مليارات دولار، مع ضرورة فتح المعابر واستيراد مستلزمات الإنتاج لدعم السكان المحاصرين.

ربما يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش الوحيد في تاريخ الحروب الحديثة الذي كان يتعمّد قتل الحيوانات والمواشي والدواجن في حظائرها، ويبيد نحل العسل في خلاياه، ويسمّم الأسماك في الأحواض المخصّصة لتربيتها، وحتى الحيوانات الأليفة في حدائق الحيوان لم تسلم من القتل المتعمّد، وإن كان الجيش الأميركي قد سبقه في حرق الأشجار الكثيفة في غابات فيتنام باستخدام كيماويات العامل البرتقالي الحارقة بحجة كشف المقاومين، لكن الجيش الإسرائيلي تفوق عليه برش الكيماويات الحارقة على النباتات المثمرة في موسم حصادها بهدف تجويع السكان المحاصرين والمجوّعين على مدار عامين متتاليين.

وبحسب الأرقام فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في غزة عام 2022 نحو 575 مليون دولار، منها 54% من الإنتاج النباتي، و46% من الإنتاج الحيواني. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، دمّر جيش الاحتلال الزراعة والبنى التحتية الزراعية، واستهدف بالقصف والتدمير مرافق الثروة الحيوانية وحظائر إيواء الأبقار والأغنام والدواجن، ومرافق الصيد ومزارع الأسماك. وقصف الجيش الصهيوني غزة باستخدام 200 ألف طن من المتفجرات، فدمّر 90% من البنية التحتية المدنية، الزراعية والصناعية، ودمّر 90% من الأراضي المزروعة بالمحاصيل، ما يعادل 135 كيلومتراً مربعاً من أصل 150 كيلومتراً مربعاً.

واعتمد الجيش اللاأخلاقي عمليات معقدة في حرمان السكان من مصادر الغذاء، البساتين وأشجار الزيتون والحقول المزروعة بالخضروات والحبوب، بعمليات تجريف ممنهجة للأراضي الزراعية والصّوب البلاستيكية، وتوغل الآليات الثقيلة في وسط المزارع، وقصف جوي طاول الأخضر واليابس وحظائر الماشية والدواجن، وإطلاق قذائف مدفعية صوب المنشآت الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وبأنشطة عسكرية أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي بهدف القضاء على مصادر إنتاج الغذاء، والثروة النباتية والحيوانية.

وبسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة، كانت أكثر من 90% من الأراضي الزراعية غير متاحة للمزارعين حتى تموز/ يوليو 2025. ومن بين المساحات القليلة التي ظلّ الوصول إليها ممكناً، لم يتبقّ سوى 2320 دونماً غير متضرّر، ويعني ذلك أن الزراعة كانت ممكنة في 1.5% فقط من أراضي غزة، وفقاً لتقدير الأضرار الزراعية الأخير الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (يونوسات) عبر تحليل صور الأقمار الصناعية.

بعد هدنة وقف إطلاق النار في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، عمد جيش الاحتلال لتقسيم فعلي لقطاع غزة بين منطقة شرقية خلف الخط الأصفر استحوذت على أكثر من 58% من مساحة غزة، وتقع تحت سيطرته وتحتوي على معظم المشاريع الزراعية وعُشر الأراضي المتبقية والصالحة للزراعة، وأخرى غربية مساحتها 42%، وهي خالية تقريباً من الأراضي التي تصلح للزراعة، باستثناء منطقة المواصي، وهي منطقة زراعية اضطر النازحون لنصب الخيام فيها ولم تعد صالحة للزراعة.

إبادة الأبقار والأغنام

بهدف التجويع والإبادة الجماعية، دمّر الجيش الصهيوني بطريقة متعمّدة ومنهجية شاذة وغير أخلاقية قطاع الثروة الحيوانية في غزة على نحوٍ شبه كامل، من خلال إبادة واسعة النطاق لقطعان الأبقار والأغنام والدواجن والنحل، ما أدى إلى أضرار جسيمة بمصادر الغذاء والدخل والإخلال بالتوازن البيئي في القطاع، وثّق تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مايو 2025 قتل جيش الاحتلال 97% من الأبقار في غزة، و99% من مزارع الدواجن في القطاع وتدمير 64% من الأغنام والماعز.

ومن المواقف الشاهدة على إجرام جيش الاحتلال بحقّ الحيوانات أثناء العدوان على قطاع غزة، توثيق صحافي فلسطيني استهداف قناصة الاحتلال مجموعة من الخراف في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس والتي كانت تتجول بين ركام المنازل المدمّرة بحثاً عن شيء يسدّ جوعها، فقاموا بإعدامها واحداً تلو الآخر دون رحمة، ودون أن تشكّل أي تهديد لهم.

في هذا التوقيت، حذرت المنظمة الأممية من أنه في ظلّ منع جيش الاحتلال دخول الأعلاف والغذاء الحيواني والأدوية والخدمات البيطرية للقطاع، فإنّ 30% من الحيوانات المتبقية سوف تموت جوعاً، وهو ما حدث بالضبط. ففي وقت لاحق، أكدت المنظمة أن منع جيش الاحتلال إدخال الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية إلى القطاع أدى إلى ارتفاع نفوق الحيوانات التي كانت تشكل مصدراً للأمن الغذائي للأسر المحاصرة، وأن صناعة الثروة الحيوانية التجارية توقفت تماماً.

أما الحيوانات في حدائق الحيوان العامة في غزة فلم تسلم من آلة الدمار الشامل الإسرائيلية. فقصف الجيش ثلاث حدائق حيوانات في القطاع، ما أدى إلى إبادة معظم الحيوانات بالقصف المباشر، ونفقت الأعداد الأخرى جوعاً ونتيجة غياب الرعاية البيطرية. وبسبب الحصار والقصف المستمر، عجز القائمون على حدائق الحيوانات عن الاستمرار في نشاطهم، ولم يتمكنوا من إطعام الحيوانات أو تقديم الرعاية الأساسية لها. ولم تسلم بيوت النحل من آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية، فدمّر جيش الاحتلال بنفس الآلية قطاع تربية النحل في غزة، وكبد مربي النحل خسائر فادحة. فبحسب تقرير صدر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في يونيو 2025، دمّر 27 ألف خلية نحل من أصل 30 ألف خلية نحل كانت منتجة، ونفق أكثر من 90% من النحل في المزارع بسبب التدمير والقصف المباشر للمناحل.

والنسبة المتبقية فنيت تمام بسبب تدمير جيش الاحتلال النباتات والأشجار المزهرة التي كان النحل يتغذى على رحيقها، والآبار التي كانت توفر المياه اللازمة لشرب النحل، والسكر الضروري لتغذيته في الشتاء، وبسبب التلوث البيئي والغازات السامة والكيماويات المشعة الناتجة عن القذائف والصواريخ التي ألقاها الجيش الصهيوني على الأراضي الزراعية، وأدى نفوق النحل إلى خسارة 250 طناً من العسل كانت تنتج في قطاع غزة قبل العدوان.

حتى الحيوانات الضالة لم تسلم من آلة القتل الصهيونية. فقصف طيران الاحتلال ثلاثة ملاجئ لجمعية رعاية الحيوانات الأليفة والضالة في قطاع غزة، كانت تأوي 400 كلب و700 قط، ويقوم فريق من 15 متطوعاً على رعاية تلك الحيوانات وتوفر لهم الطعام والأدوية، ودمر كل صور الحياة في الجمعية.

تكلفة ضخمة

حجم الدمّار الذي لحق بقطاع الإنتاج الحيواني لا يعني خسارة في البنية التحتية فحسب، بل انهيار كامل لمنظومة الغذاء الزراعية في غزة وشرايين الحياة لسكانها.

تقول بيت بيدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن ما كان في السابق يوفر الغذاء والدخل والاستقرار لمئات آلاف الأسر في غزة، دمره جيش الاحتلال تماماً. ومع تدمير الأراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية والآبار والثروة الحيوانية وبيوت النحل ومزارع الأسماك، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً في غزة.

وبحسب تقدير البنك الدولي الصادر في شباط /فبراير 2025، تجاوزت قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع الزراعة منذ بداية الحرب مليارَي دولار. وقدّرت جهات أخرى تلك الخسائر بثلاثة مليارات دولار. ويحتاج إنعاش قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وإعادة إحياء الإنتاج الغذائي المحلي إلى نحو 8.4 مليارات دولار. ويمكن الجزم بأن الجيش الصهيوني قتل كل الأبقار والأغنام والماعز والنحل والأسماك، وفرغ قطاع غزة تماماً من كل الحيوانات المستأنسة وغيرها في حدائق الحيوان، حتى لا يبقى للسكان ما يمكن ذبحه وأكله من مصادر البروتين الحيواني.

ويستلزم إعادة توطين الماشية في غزة والتعافي من هذا الدمار، فتح المعابر ودخول مستلزمات الإنتاج الزراعي والبيطري أولاً، واستيراد سلالات أبقار وأغنام وماعز وطوائف نحل وزريعة أسماك جديدة تناسب البيئة في قطاع عزة ثانياً، ثم استثمار هائل ودعم طويل الأمد لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية؛ لإعادة مصادر الرزق والأمل إلى المحاصرين في القطاع.