لم يعد مشترو السيارات في عام 2026 يركزون على الشكل الخارجي أو استهلاك الوقود فحسب، إذ باتت السلامة تحتل موقع الصدارة في معايير الاختيار، في ظل ارتفاع كثافة السير وتزايد حوادث التشتت في أثناء القيادة. فالتقنيات الحديثة لم تعد تقتصر على محاولة منع الحوادث، بل أصبحت تلعب دوراً محورياً في تقليص شدة الإصابات وحماية الركاب وتحسين فرص النجاة عند وقوع التصادم.

ومع التطور الكبير في أنظمة الأمان، تبقى معرفة حدود هذه التقنيات وقدراتها أمراً لا يقل أهمية عن توفرها، وفقاً للمدوّنة المتخصصة "فوكس تو موف"، إذ ليست كل الأنظمة متساوية في أدائها، كما أن فعاليتها تختلف باختلاف الشركة المصنعة وظروف القيادة.

1. نظام الكبح التلقائي (AEB)

يُعد من أبرز تقنيات السلامة، إذ يرصد المركبات أو العوائق الأمامية ويتدخل تلقائياً بالفرملة عند اقتراب خطر التصادم، خاصة في حال تأخر استجابة السائق. وقد أثبت فعاليته في خفض حوادث الاصطدام الخلفي، ولا سيما في المدن، إلا أن سرعة استجابته ودقتها تختلف بين طراز وآخر.

2. التحذير من مغادرة المسار

تسهم هذه الأنظمة في الحد من الانحراف غير المقصود، خصوصاً عند الإرهاق أو فقدان التركيز. فبعضها يكتفي بإطلاق تنبيه صوتي أو اهتزاز، فيما يتدخل البعض الآخر في توجيه المقود بلطف. وعلى الطرق السريعة، قد تكون هذه التقنية الفارق بين رحلة آمنة وحادث خطير.

3. مراقبة النقاط العمياء

تعتمد على مجسّات جانبية وخلفية تنبه السائق إلى وجود مركبات في مناطق يصعب رؤيتها. وتبرز أهميتها عند تغيير المسارات أو الاندماج في الطرق السريعة، لكنها لا تغني عن التحقق البصري المباشر، إذ يبقى انتباه السائق العامل الحاسم.

4. مثبّت السرعة التفاعلي

يختلف عن المثبّت التقليدي بقدرته على تعديل السرعة تلقائياً للحفاظ على مسافة آمنة من السيارة الأمامية. وهو مفيد في الازدحام وحركة التوقف المتكرر، ويساعد على تقليل حوادث الاصطدام البسيطة. بعض الأنظمة المتقدمة يمكنها إيقاف السيارة بالكامل ثم استئناف السير تلقائياً.

5. كاميرات الرجوع والتنبيه

رغم إلزامية كاميرات الرجوع في السيارات الجديدة، توفر بعض الطرازات تنبيهات إضافية لرصد المركبات أو المشاة في أثناء الرجوع إلى الخلف. وتكمن أهميتها في مواقف السيارات والممرات السكنية، حيث تنتشر الحوادث منخفضة السرعة.

6. الهيكل والوسائد المتطورة

على الرغم من كل التقنيات الرقمية، يبقى التصميم البنيوي للسيارة خط الدفاع الأهم. فالهياكل المعززة، ونتائج اختبارات التصادم المرتفعة، والوسائد الهوائية الذكية التي تتكيف مع حجم الراكب وزاوية الصدمة، جميعها تقلل الإصابات في الحوادث العنيفة.

7. أنظمة مراقبة السائق

وهي من أحدث الابتكارات، إذ تستخدم كاميرات أو حساسات لمراقبة انتباه السائق ورصد علامات التعب أو الشرود. ومع أنها لا تزال أكثر انتشاراً في السيارات الفاخرة والكهربائية، يتوقع أن تصبح معياراً شائعاً خلال السنوات المقبلة.

عندما تفشل تكنولوجيا السيارات

حتى أكثر السيارات تطوراً لا تستطيع منع جميع الحوادث. فقد تتعطل الأنظمة، أو تتغير الظروف فجأة، أو يكون الخطأ بشرياً. لذلك يُنصح باستخدام كاميرات القيادة، وفهم كيفية عمل أنظمة الأمان، والتأكد من صيانتها الدورية. وفي حال التعرض لحادث، تبقى المعاينة الطبية المبكرة ضرورية، حتى لو لم تظهر أعراض فورية، إذ قد تتأخر بعض الإصابات الجسدية أو النفسية. كما أن توثيق الحالة الصحية يلعب دوراً أساسياً في أي مطالبات لاحقة. كما قد تخطئ المستشعرات أو تتأخر التنبيهات أو تُعطَّل الأنظمة من دون علم السائق. في هذه الحالات، يُستحسن توثيق الخلل، والاحتفاظ برسائل التحذير، وإجراء فحص تقني لتفادي مخاطر مستقبلية.

بين التقنية والسلوك البشري

وعلى الرغم من القفزات الكبيرة التي حققتها الشركات الصانعة في تقنيات سلامة السيارات، يبقى العامل البشري عنصراً لا يمكن تجاوزه أو استبداله. فأنظمة الأمان، مهما بلغت درجة تطورها، تعمل شبكةَ حمايةٍ مساندة، لا بديلاً عن القيادة الواعية والانتباه المستمر. وكذلك قد يمنح الاعتماد المفرط على التكنولوجيا بعض السائقين شعوراً زائفاً بالأمان، الأمر الذي يعني زيادة المخاطر بدل تقليصها في نهاية المطاف.

وتشير دراسات حديثة في مجال السلامة المرورية إلى أن جزءاً من الحوادث المرتبطة بالسيارات الحديثة يعود إلى سوء فهم السائقين لوظائف الأنظمة المتقدمة، أو افتراضهم أنها ستتدخل تلقائياً في جميع الظروف. فأنظمة الكبح التلقائي، على سبيل المثال، قد تفشل في الطقس السيئ أو عند تضرر المستشعرات، بينما لا تستطيع أنظمة الحفاظ على المسار التعامل مع طرق غير واضحة المعالم.

ومن هنا، تبرز أهمية التثقيف المروري المواكب للتطور التقني. ومن ذلك قراءة دليل السيارة وتجربة أنظمة السلامة في بيئات آمنة ومتابعة تحديثات البرمجيات، التي تُعدّ كلها خطوات أساسية لتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة. كما أن الصيانة الدورية للسيارات عند المتخصصين تلعب دوراً حاسماً، إذ إن خللاً بسيطاً في حسّاس أو كاميرا قد يعطّل نظاماً كاملاً من دون أن يلاحظ السائق فوراً.

وبالإجمال، تتحقق السلامة الحقيقية عندما يلتقي التطور التكنولوجي مع سلوك قيادي مسؤول، لأن التقنيات الذكية تقلّل المخاطر، لكنها لا تلغي الحاجة إلى الحذر، ولا تعفي السائق من مسؤوليته الكاملة خلف المقود. ومن ثم، يبقى الجمع بين الاثنين هو ما يصنع الفارق على الطرقات الحديثة.