- تشهد الأسواق الأميركية تقلبات حادة بين القطاعات، حيث تجاوز الفارق الأسبوعي بين أفضل وأسوأ القطاعات 10% في عام 2026، مما يعكس انتقال الأموال بسرعة ويشير إلى احتمالية تصحيح واسع للسوق. - يرى خبراء أن التباعد في أداء القطاعات يمثل إشارة تحذير، حيث يتحرك مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بفضل عدد محدود من الشركات العملاقة، بينما تتحرك غالبية الأسهم في الاتجاه المعاكس، مما يضعف قاعدة السوق. - يترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي ونتائج الشركات الكبرى، مع تسجيل مقياس بورصة شيكاغو للخيارات أعلى مستوى له، مما يعكس شكوك المستثمرين بشأن استدامة صعود الأسهم.

قد تبدو مؤشرات الأسهم الأميركية مستقرة، لكن الصورة الحقيقية داخل السوق مختلفة تماماً. فبعيداً عن الأداء الهادئ لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500)، تشهد القطاعات المختلفة تقلبات حادة لم تعرفها الأسواق الأميركية منذ سنوات الأزمات الكبرى، ما دفع عدداً من أبرز بيوت الخبرة في "وول ستريت" إلى إطلاق تحذيرات من أن السوق قد تكون تقترب من مرحلة تصحيح واسعة، رغم بقائها بالقرب من مستوياتها القياسية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات التي شهدت تقلبات حادة ولم تُظهر استقراراً في مؤشر ستاندرد أند بورز 500؟ ما هي الأسباب التي يراها تايلر ريتشي وراء التباعد في أداء القطاعات، وما هي دلالات ذلك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

هذه خلاصة تقرير نشرته "بلومبيرغ"، اليوم الاثنين، حيث نقلت عن بيانات مؤسسة سيفنز ريبورت (Sevens Report) أن عام 2026 سجل حتى الآن ثماني حالات تجاوز فيها الفارق الأسبوعي بين أفضل القطاعات أداءً وأسوأها حاجز 10%، وهو أمر نادر للغاية لم يحدث خلال هذه المرحلة من العام في القرن الحالي إلا في أعوام 2000 و2001 و2009، وهي سنوات ارتبطت بانفجار فقاعة شركات الإنترنت والأزمة المالية العالمية، ما يمنح هذه الإشارة أهمية خاصة لدى المستثمرين.

ورغم أن مؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز 500 يبدو مستقراً خلال الأسابيع الأخيرة، فإن هذا الاستقرار لا يعكس حقيقة ما يجري، إذ إن المكاسب الكبيرة التي تحققها بعض القطاعات تقابلها خسائر مماثلة في قطاعات أخرى، فتتلاشى آثارها عند احتساب المؤشر العام، بينما تستمر الأموال في الانتقال بسرعة غير مسبوقة من قطاع إلى آخر.

ويرى تايلر ريتشي من مؤسسة سيفنز ريبورت (Sevens Report) أن هذا النوع من التباعد في أداء القطاعات يمثل "إشارة تحذير قابلة للقياس"، لأنه غالباً ما يسبق فترات ارتفاع التقلبات أو المراحل التي تبدأ فيها الأسواق بتكوين قممها قبل الانعطاف نحو الهبوط.

أسواق التهدئة بين واشنطن وطهران تنعش الأسهم الأميركية في بداية الأسبوع

وفي المقابل، يرى كبير محللي الأسواق في شركة بي تي آي جي (BTIG)، جوناثان كرينسكي، أن ما يحدث لا يشبه عمليات إعادة توزيع الاستثمارات بين القطاعات، أو ما يعرف بالتناوب القطاعي (Sector Rotation)، والتي تكون عادة مدفوعة بعوامل اقتصادية أو مالية واضحة، بل يبدو أقرب إلى تفكيك المراكز الاستثمارية (Position Unwind)، حيث يعمد المستثمرون إلى تقليص انكشافهم على الأسهم استعداداً لاحتمال تغير اتجاه السوق.

وتلفت البيانات أيضاً إلى ظاهرة أخرى غير مألوفة، إذ يسير مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في اتجاه معين، بينما تتحرك غالبية الأسهم المدرجة داخله في الاتجاه المعاكس، وهو ما يعني أن عدداً محدوداً من الشركات العملاقة هو الذي يحافظ على تماسك المؤشر، في حين أن قاعدة السوق الأوسع تبدو أكثر ضعفاً. وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً منذ أواخر مايو/أيار، مع تضارب الأخبار حول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتساؤلات بشأن مستقبل الطفرة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، إلى جانب ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركات الكبرى.

عام 2026 سجل حتى الآن ثماني حالات تجاوز فيها الفارق الأسبوعي بين أفضل القطاعات أداءً وأسوأها حاجز 10%، وهو أمر نادر للغاية لم يحدث خلال هذه المرحلة من العام في القرن الحالي إلا في أعوام 2000 و2001 و2009، وهي سنوات ارتبطت بانفجار فقاعة شركات الإنترنت والأزمة المالية العالمية، ما يمنح هذه الإشارة أهمية خاصة لدى المستثمرين

وتتجه أنظار مستثمري الأسهم الأميركية هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (Federal Reserve) بشأن أسعار الفائدة، وهو القرار الثاني الذي يصدر برئاسة كيفن وارش، بالتزامن مع انطلاق أكثر أسابيع إعلان النتائج المالية ازدحاماً، حيث تكشف شركات التكنولوجيا العملاقة، وفي مقدمتها مايكروسوفت (Microsoft) وميتا (Meta) وآبل (Apple)، عن نتائجها الفصلية، وهي نتائج قد تعيد رسم اتجاه السوق خلال النصف الثاني من العام.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات التي شهدت تقلبات حادة ولم تُظهر استقراراً في مؤشر ستاندرد أند بورز 500؟ ما هي الأسباب التي يراها تايلر ريتشي وراء التباعد في أداء القطاعات، وما هي دلالات ذلك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي إشارة أخرى إلى تزايد القلق، سجل مقياس بورصة شيكاغو للخيارات (Cboe Global Markets) الذي يقيس تشتت أداء الأسهم الأميركية خلال الثلاثين يوماً المقبلة أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو/تموز، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله في إبريل/نيسان 2025 عقب موجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتنقل "بلومبيرغ" عن محللين أن هذه التقلبات تعكس شكوكاً متزايدة لدى المستثمرين بشأن الرواية التي قادت صعود الأسهم خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، التي استندت إلى قوة الاقتصاد الأميركي والرهان على المكاسب الضخمة التي سيولدها الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه التحذيرات، لا تزال بعض المؤسسات المالية الكبرى ترى أن ما يحدث يمثل إعادة تموضع طبيعية في المحافظ الاستثمارية وليس بداية موجة بيع واسعة. فقد اعتبر فريق التداول في بنك جيه بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase) أن البيئة الاقتصادية لا تزال داعمة للأسهم، وأن التحرّكات الأخيرة أقرب إلى تدوير الاستثمارات منها إلى خروج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر.

لكن المخاوف لا تزال قائمة، خصوصاً مع وصول مستوى الترابط بين الأسهم إلى أدنى مستوى في تاريخه، وهو ما يعده خبراء التحليل الفني مؤشراً يستحق المراقبة. فالتجارب السابقة تشير إلى أن انخفاض الترابط إلى هذه المستويات لا يدوم طويلاً، وغالباً ما يعقبه ارتفاع سريع، لكن المشكلة تكمن في أن هذا الارتفاع يحدث في كثير من الأحيان عندما تبدأ الأسهم جميعها بالانخفاض في الوقت نفسه.