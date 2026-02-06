- تقلص العجز التجاري الفرنسي في 2025 إلى 69.2 مليار يورو، بتحسن 10 مليارات يورو عن 2024، مدفوعًا بنمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات وتراجع فاتورة الطاقة. - ساهمت صادرات قطاع الطيران والفضاء بشكل رئيسي في دعم الصادرات، بينما شهدت الصادرات نحو الولايات المتحدة أداءً أفضل من بعض الشركاء الأوروبيين، رغم ضعفها خارج قطاع الطيران. - رغم التحسن، يبقى التفاؤل حذرًا بسبب العوامل السعرية والدورية، واستمرار العجز أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

أعلنت الجمارك الفرنسية اليوم الجمعة أن العجز التجاري لفرنسا تقلص عام 2025 إلى 69.2 مليار يورو، أي بتحسن قدره 10 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، وذلك رغم توتر المناخ التجاري المرتبط برفع الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضحت أن هذا التحسن يعود إلى نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، إضافة إلى تراجع فاتورة الطاقة.

وقد بلغت الصادرات 614.7 مليار يورو بارتفاع 2.5%، بينما وصلت الواردات إلى 703.6 مليارات يورو بزيادة أبطأ عند 0.7%، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة. وبرزت صادرات قطاع الطيران والفضاء عاملاً داعماً رئيسياً، إذ ساهمت المنتجات الجوية في دفع الصادرات إلى الأعلى، بينما أشارت الجمارك إلى أن الصادرات نحو الولايات المتحدة صمدت إجمالاً بشكل أفضل من بعض الشركاء الأوروبيين في 2025، لكن الصورة بدت أضعف خارج قطاع الطيران مع نهاية العام، حيث تراجعت صادرات سلع رمزية بفعل ضغوط سعرية وانكماش في بعض الفئات.

وفي تفاعل رسمي مع الأرقام، قال وزير الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، نيكولا فوريسيي، إن "فرنسا تُظهر قدرتها على الثبات على المسار"، وإن "أولوية 2026 تتمثل في تعزيز نقاط القوة ودعم القطاعات الاستراتيجية ورفع التنافسية مع الدفاع عن انفتاح تجاري صارم".

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخبير الاقتصادي لدى شركة التأمين "أليانز تريد" ماكسيم دارميه، قوله إن "التنافسية الفرنسية في 2025 حافظت على مستواها أو تحسنت"، مع إشارة إلى استفادة قطاعات مثل الطيران والمعدات العسكرية من طلب قوي قد يساعد على استمرار التحسن في 2026.

لكن المؤشرات الزراعية والغذائية بدت أقل إيجابية، إذ هبط فائض الميزان التجاري الغذائي إلى 200 مليون يورو، وهو الأدنى منذ ما لا يقل عن 25 عاماً، كما أصبح رصيد المنتجات الزراعية الخام سلبياً عند ناقص 300 مليون يورو، في وقت ارتفعت فيه واردات مثل الكاكاو والقهوة وبذور اللفت، ولم يكفِ انتعاش الصادرات وحده لتعويض ذلك.

وعانت فرنسا لسنوات عجزاً تجارياً بنيوياً سببه مزيج من الاعتماد على واردات الطاقة واتساع فجوة السلع الصناعية مقارنة بالشركاء، ثم تضخم هذا العجز بصورة استثنائية عام 2022 حين سجل مستوى قياسياً قريباً من 162 مليار يورو تحت تأثير صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يبدأ مسار تراجع في 2023 و2024 مع هبوط فاتورة الطاقة وتحسن بعض بنود التجارة الصناعية.

أما تقلص العجز إلى 69.2 مليار يورو في 2025 فيمكن أن يبعث قدراً من التفاؤل لأنه يؤكد استمرار الاتجاه النزولي للعام الثالث، ويعكس تحسناً في الميزان الاسمي عبر نمو الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات مع تراجع كلفة الطاقة، لكن التفاؤل يبقى حذراً، لأن جزءاً من التحسن يرتبط بعوامل سعرية ودورية قابلة للتبدل، ولأن قطاعات خارج الطيران شهدت ضعفاً في نهاية العام، إضافة إلى أن العجز ما زال أعلى من مستوى 2019 قبل الجائحة، وفق ما أشارت إليه بيانات الجمارك.