تقلبات بيتكوين تشتد قبيل انتهاء عقود خيارات بقيمة 23 مليار دولار

- تواجه بيتكوين ضغوطًا كبيرة مع اقتراب انتهاء عقود خيارات بقيمة 23 مليار دولار، مما يزيد من تقلبات السوق. تمثل هذه العقود أكثر من نصف العقود المفتوحة على منصة Deribit، مما يعكس توقعات السوق لمزيد من الهبوط. - رغم ارتفاع بيتكوين مؤقتًا بنسبة 4%، إلا أنها تراجعت بسرعة ولا تزال منخفضة بنسبة 30% عن ذروتها التاريخية. ارتفعت التقلبات إلى 45%، مما يعكس توقعات بمخاطر هبوط مستمرة حتى منتصف العام المقبل. - مع اقتراب انتهاء عقود 26 ديسمبر، تتركز عقود الشراء عند مستويات 100 ألف و120 ألف دولار، بينما تهيمن عقود البيع عند 85 ألف دولار. يترقب المتداولون محفزين رئيسيين لإعادة تموضع السوق بعد انتهاء العقود.

تدخل عملة بيتكوين الأسابيع الأخيرة من عام 2025 تحت ضغط استثنائي، مع اقتراب موعد انتهاء عقود خيارات ضخمة بقيمة تقارب 23 مليار دولار الأسبوع المقبل، في تطور ينذر بموجة جديدة من التقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة، التي تعاني أصلاً من حالة هشاشة واضحة. وتشير بيانات سوق الخيارات إلى أن هذه العقود تمثل أكثر من نصف إجمالي العقود المفتوحة على منصة Deribit، أكبر منصة لتداول خيارات بيتكوين في العالم، ما يعكس حجم الرهانات المرتفعة على تحركات السعر في الأجل القريب. ويرى متعاملون أن هذا التراكم الكبير يعكس تسعير السوق لاحتمالات مزيد من الهبوط في بيئة باتت أكثر خطورة.

وخلال تداولات الأربعاء في الولايات المتحدة، شهدت بيتكوين تحركات سعرية تجاوزت قيمتها 130 مليار دولار خلال ساعة واحدة، ما أدى إلى سلسلة من عمليات التصفية القسرية لمراكز الشراء والبيع، في وقت ظل فيه إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة يتأرجح حول مستوى 3 تريليونات دولار. ونقلت بلومبيرغ عن نِك فورستر، مؤسس منصة تداول الأصول الرقمية Derive.xyz، قوله إن "الأسواق تواصل الانزلاق مع اقترابنا من العام الجديد، والأسعار تقف على حافة سكين".

ورغم أن بيتكوين قفزت مؤقتاً بنحو 4% يوم الخميس لتصل إلى 89 ألفاً و430 دولاراً، فإنها سرعان ما تخلت عن مكاسبها. ولا تزال العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية منخفضة بنحو 30% مقارنة بذروتها التاريخية التي تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وتُظهر مؤشرات التقلب أن المزاج العام لا يزال سلبياً. فقد ارتفعت التقلبات على مدى 30 يوماً مجدداً إلى قرابة 45%، في حين استقر مؤشر الانحراف (Skew) عند نحو -5%، ما يشير إلى أن المتداولين يسعرون مخاطر هبوط مستمرة حتى الربعين الأول والثاني من العام المقبل، وفق فورستر، الذي أشار أيضاً إلى ضغوط بيع ناتجة عن محافظ كانت خاملة في السابق.

أما على صعيد عقود 26 ديسمبر/كانون الأول، فتبرز انقسامات واضحة في مراكز المستثمرين. ففي حين تتركز عقود الشراء عند مستويات 100 ألف و120 ألف دولار، في إشارة إلى آمال محدودة بارتداد في نهاية العام، تهيمن عقود البيع على الصورة القريبة، مع تكدس مراكز كبيرة عند مستوى 85 ألف دولار. وتقدّر شركة STS Digital أن هذا المستوى وحده يستحوذ على نحو 1.4 مليار دولار من العقود المفتوحة، وقد يشكل "مغناطيساً سعرياً" مع اقتراب موعد الانتهاء.

وبعد انتهاء هذه العقود، يترقب المتداولون محفزين رئيسيين لإعادة تموضع السوق، أولهما التحوط قبل قرار متوقع من MSCI في 15 يناير/كانون الثاني قد يؤدي إلى استبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية التي تتجاوز حيازاتها المشفرة 50% من أصولها من بعض المؤشرات، وثانيهما عودة استراتيجيات بيع عقود الشراء. ويرى ماكسيم سايلر، الرئيس التنفيذي لشركة STS Digital، أن هذه العوامل مجتمعة "قد تزيد من تقلبات الهبوط مع الحد من فرص الصعود".

ولا يزال المزاج العام هشاً، إذ تتجه بيتكوين لتسجيل أسوأ أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من عام 2022، حين هزّت انهيارات TerraUSD وThree Arrows Capital القطاع بأكمله. وفي هذا السياق، قال تيموثي ميسير من شركة BRN إن عجز بيتكوين عن استعادة مستويات سعرية محورية أبقى السوق "عالقة في نمط احتجاز هش".