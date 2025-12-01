تقلبات النفط والغاز... هكذا تعيد تركيا ترتيب وارداتها الروسية

- تشهد العلاقات الطاقية بين روسيا وتركيا تحولات كبيرة، حيث تسعى موسكو لتعزيز صفقات الغاز مع تركيا وسط العقوبات الغربية، بينما تقلص تركيا وارداتها من النفط الروسي وتزيد من استيراد خامات بديلة. - تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المُسال الروسية بنسبة 2%، مع توجيه معظم صادرات مشروع أركتيتك 2 إلى الصين، في ظل قيود أمريكية تحد من قدرة روسيا على استخدام أسطولها لنقل الغاز إلى أوروبا. - تعكس هذه التطورات إعادة ترتيب سلاسل التوريد بين روسيا وتركيا، مع تأثير العقوبات والتحولات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية.

تشهد العلاقات الطاقية بين روسيا وتركيا تحولات ملحوظة في ظل الأزمات الدولية والضغوط الاقتصادية الغربية، ما يعكس ديناميكيات جديدة في سوق النفط والغاز العالمية. وفي وقت تسعى موسكو لتعزيز صفقات الغاز مع شركاء أتراك، تراجعت واردات تركيا من النفط الروسي، بينما تواجه صادرات الغاز الطبيعي المُسال الروسية قيوداً بسبب العقوبات الغربية، مع التركيز على الأسواق الآسيوية.

وفي السياق، نقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله اليوم الاثنين إن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم تُجري محادثات مع شركاء أتراك حول إمكانية تمديد عقود الغاز الحالية، لتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى الطرفان لتعزيز التعاون الطاقي وسط الأوضاع الاقتصادية المتقلبة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفي المقابل، أظهرت بيانات شحن من شركة كبلر لاستشارات الطاقة أن تركيا خفضت كثيراً وارداتها من نفط الأورال الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع انخفاض الشحنات 100 ألف برميل يومياً مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ليصل إجمالي الواردات إلى حوالى 200 ألف برميل يومياً.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة العقوبات الأميركية على شركات روسية كبرى مثل لوك أويل وروسنفت، إضافة إلى استعداد تركيا لتقليل اعتمادها على النفط الروسي قبل تطبيق الحظر الأوروبي على الوقود الروسي في يناير/كانون الثاني 2026. وعوضاً من ذلك، زادت تركيا وارداتها من أنواع الخام البديلة، بما في ذلك خامات من كازاخستان والبصرة العراقية.

أما على صعيد الغاز الطبيعي المُسال، فقد أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع صادرات روسيا الإجمالية بنسبة 2% لتصل إلى 28.4 مليون طن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر، على الرغم من زيادة شحنات نوفمبر وحده بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.19 ملايين طن، لكنها انخفضت بنسبة 4.5% مقارنة بأكتوبر الذي سجل أعلى مستوى شهري على الإطلاق. ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مشروع أركتيتك 2 للغاز الطبيعي المُسال في القطب الشمالي، ما حدّ من قدرة روسيا على استخدام أسطول ناقلاتها لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وتوجّه معظم صادرات مشروع أركتيتك 2 إلى الصين، إذ استلمت أول شحنة منه في أغسطس/آب الماضي، قبل أيام من لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ. وفي الوقت ذاته، شهدت صادرات روسيا إلى أوروبا انخفاضاً بنسبة 16% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام لتصل إلى 12.3 مليون طن، بينما ارتفعت شحنات مشروع يامال للغاز الطبيعي المُسال التابع لشركة نوفاتيك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب رويترز.

وتشير هذه التطورات إلى إعادة ترتيب سلاسل التوريد بين روسيا وتركيا، إذ توازن روسيا بين الحاجة للحفاظ على أسواقها التقليدية والبحث عن أسواق بديلة في آسيا، بينما تسعى تركيا لتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على النفط الروسي وسط الضغوط الغربية، كما يُبرز هذا المشهد تعقيدات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، إذ تؤثر العقوبات والتحولات الجيوسياسية تأثيراً مباشراً في حركة النفط والغاز.