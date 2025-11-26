تقلبات الأسواق تكشف تراكم المخاطر في الاقتصاد العالمي

- تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة مع تدفق الاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من فقاعة مالية محتملة، وزيادة استخدام العملات المشفرة رغم انهياراتها. - تواجه الحكومات تحديات بسبب تراكم الديون، والسياسات الاقتصادية المتقلبة تزيد من عدم الاستقرار، مع احتمالية تقويض سياسات الرسوم الجمركية. - تزداد المخاطر المالية بسبب الاعتماد على البنوك الموازية وإلغاء الضوابط، مما يهدد الاستقرار المالي العالمي مع ارتفاع الديون السيادية لمستويات غير مستدامة.

تشهد الأسواق المالية حول العالم موجة من التقلبات تعكس عمق حالة عدم اليقين والمخاطر التي تزداد رسوخًا في النظام الاقتصادي العالمي. فالصعود الأخير في أسعار الأسهم لا يعني بالضرورة تحسّنًا في الأسس الاقتصادية، بقدر ما يُظهر هشاشة التوازن بين الطموحات الاستثمارية الجديدة والمخاطر المتراكمة. فمن جهة، تتدفّق مئات المليارات من الدولارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يوصف بأنه محرّك الثورة الاقتصادية المقبلة، وسط تحذيرات من تحوّله إلى فقاعة مالية تشبه فقاعة الإنترنت مطلع الألفية. ومن جهة أخرى، ينتشر استخدام العملات المشفّرة في الأنظمة المصرفية التقليدية رغم الانهيارات الحادة التي شهدتها قيمتها السوقية، في وقت تتزايد فيه حالات الإفلاس الناتجة من التوسع في الإقراض عالي المخاطر من قبل البنوك الموازية، وحتى بعض البنوك التقليدية.

إلى جانب ذلك، تواصل الحكومات، وفي مقدمتها حكومة الولايات المتحدة، مراكمة مستويات غير مسبوقة من الديون، بينما تثير السياسات الاقتصادية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق الأسواق والمستثمرين. ويضاف إلى ذلك احتمال أن تُقوّض المحكمة العليا ركيزة أساسية من سياسات إدارته، وهي الرسوم الجمركية، باعتبارها مخالفة للدستور.

وفي السياق، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، كينيث روغوف، إن ما يثير الدهشة هو انخفاض مؤشرات تقلب السوق لفترة طويلة، رغم أن تقييمات الأسهم لا تعكس المخاطر الفعلية في النظام المالي. وبرأيه، فإن ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 14% هذا العام لا يعكس توقعات نمو حقيقية، بل يُظهر رهان الشركات على تقليص العمالة وزيادة الأرباح بفضل الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلت " نيويورك تايمز". ويشير روغوف إلى أن بناء مراكز البيانات الضخمة يغذي النمو مؤقتًا، لكنها بمجرد اكتمالها لن توفّر سوى عدد محدود من فرص العمل. مثال ذلك مشروع ستارغيت الذي تنفذه شركة أوبن إيه آي في تكساس، أكبر مركز بيانات في الولايات المتحدة.

فقاعة ذكاء اصطناعي أم ثورة اقتصادية جديدة؟

يعتبر كثيرون أن الحماس الحالي تجاه الذكاء الاصطناعي يُذكّر بتاريخ الرأسمالية في عصور التحوّلات الكبرى. فكما بدّلت السكك الحديدية وجه الاقتصاد في القرن التاسع عشر، فإن هذه التقنية تعد بنقلة نوعية، لكنها قد تترك ضحايا كثيرين في طريقها. وتشير المقارنات إلى أن المستثمرين اليوم يكررون أخطاء الماضي حين افترضوا أن أسهم السكك الحديدية كانت مضمونة لتحقيق ثروة، لكنها لم تكن كذلك للجميع. وتبدو التقييمات الفلكية لشركات مثل إنفيديا، التي تجاوزت قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار، مبنية على توقعات بنمو لا ينتهي. ويحذر محللون من أن عدداً من هذه الشركات الكبرى يجري معاملات مالية في ما بينها ترفع قيمتها بصورة مصطنعة، ما يجعل السوق أشبه بدائرة مغلقة من الرهانات المتبادلة.

التمويل الخفي وتراجع الضوابط

تعتمد أسعار الأسهم المرتفعة أيضًا على قروض من مؤسسات مالية تُعرف بـ"البنوك الموازية"، وهي خارج نطاق الرقابة التنظيمية التقليدية، ما يجعل تقدير حجم المخاطر صعبًا للغاية. والأخطر أن إدارة ترامب ألغت العديد من الضوابط التي كانت تحمي المدخرات طويلة الأمد، مثل قيود استثمار صناديق التقاعد، ما سمح بتوجيه الأموال نحو العقارات والعملات المشفّرة وصناديق الأسهم الخاصة. هذا المزج بين الأصول عالية المخاطر يهدد بإضعاف الجدران التي بُنيت بعد أزمة 2008 لحماية النظام المالي من الانهيارات المتسلسلة.

وتصف أستاذة القانون والتمويل في جامعة ييل، ناتاشا سارين، الوضع بأنه "مقلق للغاية، لأن حتى أكثر المؤسسات خبرة لا تدرك تمامًا حجم المخاطر التي تواجهها"، بحسب "نيويورك تايمز". وفي بريطانيا، حذّر محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي من ظواهر تشبه ما سبق انهيار 2008، مشيرًا إلى عودة "تقطيع وترتيب القروض" في أسواق الائتمان الخاصة. أما صندوق النقد الدولي فنبّه في تقرير حديث إلى "تحديات جديدة للاستقرار المالي العالمي".

انقلاب المواقف المصرفية

اللافت أن البنوك الكبرى التي حذّرت سابقًا من المخاطر باتت تتبناها اليوم. فبعدما دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، قبل عامين إلى حظر العملات المشفّرة، أطلق البنك مؤخرًا رمزه الرقمي الخاص، رغم تحذيره الشهر الماضي من أن "رؤية صرصور واحد تعني وجود المزيد"، في إشارة إلى تفشي المخاطر في سوق الائتمان الخاص. ومع ذلك، أكد البنك لمستثمريه أن هذه القروض باتت جزءًا لا غنى عنه من المحافظ الاستثمارية. وبحسب الصحيفة نفسها، يعلق الاقتصادي إسوار براساد من جامعة كورنيل بالقول إن المؤسسات المالية الكبرى تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، فهي تدرك خطر الانهيار لكنها لا تريد تفويت الأرباح المؤقتة التي تسبق الأزمات.

الديون العامة... القنبلة المؤجلة

وإلى جانب المخاطر الخاصة، تلوح أزمة الديون السيادية في الأفق. فقد بلغ الدين الأميركي 38 تريليون دولار، أي ما يعادل 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحذيرات من أن مستويات الإنفاق الحالية غير قابلة للاستمرار. وأظهرت ورقة بحثية حديثة للخبيرين الاقتصاديين آلان أويرباخ وويليام غيل أن تراكم الديون، مقرونًا بالتحولات غير المتوقعة في السياسة الاقتصادية، يهدد مكانة الولايات المتحدة قوةً اقتصادية عالمية وملاذاً مالياً آمناً.

ورغم أن التنبؤ بمستقبل الأسواق مغامرة محفوفة بالخطأ، إلا أن مزيج العوامل الحالية، من فقاعات التكنولوجيا، وضعف الضوابط، وتضخم الديون، يشير إلى تراكم مقلق للمخاطر في النظام المالي العالمي. ولعل ما يلخص جانبا من المشهد ما قاله الاقتصادي بول صامويلسون ساخرًا ذات مرة: "سوق الأسهم تنبأت بتسع من بين آخر خمس حالات ركود". إلا أن المزاح لا يلغي الواقع. فكما يختتم روغوف حديثه: "من الصعب جدًا معرفة أين سينتهي كل هذا، لكن شعوري تجاه الاتجاه العام ليس جيدًا على الإطلاق".

تبدو التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية بمثابة جرس إنذار لا يمكن تجاهله. فالمشهد الاقتصادي الراهن يقوم على مزيج غير متجانس من الطموح التكنولوجي المفرط، والانكشاف المالي المتزايد، والسياسات العامة المتخبطة، ما يعيد إلى الأذهان لحظات ما قبل الأزمات الكبرى في التاريخ الحديث. فكما أدّى الإقراض المفرط والابتكار المالي غير المنضبط إلى أزمة 2008، فإن التوسع في الائتمان الخاص والاعتماد المفرط على توقعات الذكاء الاصطناعي اليوم قد يشكّلان الشرارة المقبلة.

من الناحية التحليلية، يواجه الاقتصاد العالمي معضلة توازن صعبة: كيف يمكن الاستفادة من الثورة التقنية دون الوقوع في فخ المضاربة المفرطة؟ فالذكاء الاصطناعي يشكل رافعة حقيقية للإنتاجية على المدى الطويل، لكنه في الوقت ذاته يخلق فقاعة في الأصول المالية، ويغذي اختلالات اجتماعية ناتجة من تقليص فرص العمل واحتكار القيمة من قبل قلة من الشركات العملاقة.

أما الديون السيادية، فتمثّل القنبلة الصامتة في قلب النظام المالي العالمي. فارتفاع الدين الأميركي إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس نمطاً هيكلياً في الاقتصادات المتقدمة، حيث أصبح النمو يعتمد على التوسع المالي بدلاً من الإصلاح الإنتاجي. وإذا استمر هذا الاتجاه في ظل تباطؤ الإنتاجية وارتفاع أسعار الفائدة، فإن الضغوط على العملات والاحتياطات السيادية قد تعيد رسم خريطة القيادة الاقتصادية العالمية.

ختاماً، يبدو أن الاقتصاد الدولي يسير على حبل مشدود بين طموح النمو السريع وحقيقة الهشاشة البنيوية. فبينما يراهن المستثمرون على استدامة الطفرة التقنية، تكشف المؤشرات المالية عن نظام تتراكم داخله عوامل الخطر بوتيرة غير مسبوقة. ومع غياب سياسات مالية ونقدية متماسكة، فإن أي صدمة، سواء في أسواق الذكاء الاصطناعي أو في سوق الدين الأميركي، قد تتحوّل إلى أزمة شاملة تتجاوز حدود القطاع المالي إلى ركائز الاقتصاد العالمي بأكمله.