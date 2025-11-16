تقرير رسمي: 2.8 مليون إسرائيلي يعانون الفقر الغذائي

كشف معهد التأمين الوطني الإسرائيلي، في تقريره السنوي الصادر أمس الأحد، عن معاناة 2.8 مليون إسرائيلي من الفقر الغذائي، أو ما يسمى "انعدام الأمن الغذائي"، مشيراً إلى أضرار واسعة النطاق تطاول الأسر في مختلف القطاعات داخل إسرائيل. وأظهر التقرير أن مليون طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع دعوات رسمية لإطلاق برنامج وطني شامل، للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة. وتزامن نشر التقرير مع ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5%، فيما بقي معدل التضخم السنوي ثابتاً عند 2.5%، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية، في وقت تشهد فيه دولة الاحتلال تراجعاً مطرداً في القدرة الشرائية.

وأفاد تقرير معهد التأمين الوطني عن عام 2024 بأن 27.1% من الأسر (بنحو 968 ألف أسرة) تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعادل 2.8 مليون شخص، بينهم أكثر من مليون طفل، غير قادرين على توفير الغذاء بالكميات أو الجودة المطلوبة. وأكد التقرير ارتفاع معدلات الفقر الغذائي في عام 2023، عقب عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر 2023)، وتصاعد المواجهة مع حزب الله اللبناني، لتصل إلى 30.8%. وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن عمليات إجلاء مئات الآلاف من السكان إلى الفنادق ساهمت في ارتفاع الظاهرة، بالرغم من تقديم وجبات منتظمة لهم.

فجوة حادة

وأظهرت المعطيات فجوات حادة بين المجتمعات المختلفة؛ ففي القطاع العربي تعاني 58% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، ولا تتمتع سوى 10% منها بمستوى عال من الأمن الغذائي. كما تظهر البيانات أن الأسر العربية التي لديها طفل أو طفلان معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي بمعدل 3.5 مرات مقارنة بالأسر اليهودية غير الحريدية، التي تسجل نسبة 25%. ويرتبط الأمن الغذائي بشكل مباشر بمستوى الدخل؛ إذ عانت 47.6% من الأسر في الشريحة الأدنى دخلاً من انعدام الأمن الغذائي، مقابل 9.5% فقط في الشريحة الأعلى. كما أفادت 26.5% من الأسر بعدم قدرتها على تحمل تكاليف الغذاء الصحي، مع ارتفاع النسب في المجتمعين الحريدي والعربي إلى 33% و30.8% على التوالي.

ويحذر التقرير من تأثيرات اقتصادية مباشرة لانعدام الأمن الغذائي، أبرزها تراجع الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وضعف رأس المال البشري للأجيال الشابة، وفق "أخبار إسرائيل الوطنية". وقالت نائبة مدير قسم البحث والتخطيط في التأمين الوطني، نيتسا كلاينر قصير، إن انعدام الأمن الغذائي قضية اقتصادية وليست اجتماعية فقط، مؤكدة أن الأسر التي لا تستطيع تحمل كلفة الغذاء الصحي أكثر عرضة للأمراض والتغيب عن العمل وضعف التحصيل الدراسي. ودعا التأمين الوطني إلي وضع خطة وطنية شاملة، تشمل توسيع برامج التغذية المدرسية في المناطق المحرومة، وزيادة ميزانيات المساعدات الغذائية، ورفع مخصصات المعيشة بما يتناسب مع غلاء الأسعار. ويقدر التقرير أن خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي بمقدار 1% فقط يمكن أن يوفر عشرات الملايين من الشواكل سنوياً.

وكان تقرير صادر عن منظمة "لاتيت" في 22 سبتمبر/أيلول 2025 قد أكد أن 2.8 مليون إسرائيلي، بينهم 1.3 مليون طفل، يكافحون للحصول على التغذية السليمة، مع ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 32.1%، مقارنة بـ24.9% في 2024، وفق "تايمز أوف إسرائيل". كما أشارت "هآرتس" في تقرير آخر إلى أن 2.75 مليون شخص (28.7% من السكان) يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 40% من الأطفال، مع نسب أعلى لدى العرب واليهود الحريديم.

ارتفاع مؤشر الأسعار

وشهدت إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً إضافياً في مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%، مع بقاء التضخم السنوي ثابتاً عند مستوى 2.5%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية، بالرغم من تباطؤ بعض القطاعات. وفي الوقت نفسه، سجل سوق الإسكان تراجعاً جديداً، حيث انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.3% خلال الشهر، وبنسبة 0.5% على أساس سنوي، في مؤشر يعزز توقعات خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين إذا ما استمر هذا المسار خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعات ملحوظة في عدد من السلع والخدمات، إذ قفزت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 3.9%، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3%، والغذاء بنسبة 1.4%. كما سجل قطاع النقل والاتصالات والصحة وصيانة المنازل زيادات طفيفة لكنها متواصلة، في حين ارتفعت الإيجارات بشكل متفاوت بين المستأجرين؛ إذ بلغت الزيادة 2.5% لمن جددوا عقودهم، ووصلت إلى 5.5% للمستأجرين الجدد، ما يعكس استمرار الضغوط الحادة على سوق الإيجار، بالرغم من استقرار التضخم العام. في المقابل، شهدت أسعار الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 1.7%، كما تراجعت أسعار الآلات والمعدات والمعادن الأساسية والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وهو ما أدى إلى توازن نسبي في المؤشر العام. ومع ذلك، ارتفع مؤشر التعدين والمحاجر بنسبة 0.4% على الرغم من تسجيله تراجعاً سنوياً قوياً بلغ 6.5%.

وعلى أساس سنوي، استمرت أسعار الشقق في التراجع بنسبة 0.5%، بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في القدس والشمال والجنوب وحيفا، مقابل تراجع واسع في منطقتي المركز وتل أبيب. وبلغ متوسط سعر الشقة في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.21 مليون شيكل، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى أن التباطؤ في سوق الإسكان بات أكثر وضوحاً واتساعاً.