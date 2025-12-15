تقرير الوظائف الأميركية المرتقب يرسم ملامح الفائدة والاقتصاد في 2026

- يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية كمؤشر لصحة سوق العمل ومسار أسعار الفائدة، وسط غموض ناتج عن تداعيات الإغلاق الحكومي وتأثيره على دقة البيانات. - يُتوقع إضافة 50 ألف وظيفة في نوفمبر مع ارتفاع البطالة إلى 4.5%، وتأثرت بيانات أكتوبر بسبب الإغلاق، لكن تم جمع بيانات الرواتب بفضل السجلات الإلكترونية. - رغم التحديات، يتوقع نمو في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم الخاص، مع ارتفاع البطالة وزيادة تسريح العمال، بجانب توقعات بارتفاع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي.

وسط زخم استثنائي من البيانات الاقتصادية، تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأميركية المنتظر غداً، باعتباره المؤشر الأبرز على صحة سوق العمل، واللبنة الأساسية في رسم مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. لكن تقرير هذا الشهر لا يأتي كالمعتاد، إذ يلفّه قدر كبير من الغموض بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي، ما يضفي على الأرقام المنتظرة أهمية مضاعفة وحساسية عالية في الأسواق.

وبحسب التقدير الوسيط لاستطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء اقتصاديين، يُتوقع أن يكون الاقتصاد الأميركي قد أضاف نحو 50 ألف وظيفة فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، في إشارة إلى تباطؤ واضح في وتيرة التوظيف. وفي المقابل، يُرجَّح أن ترتفع نسبة البطالة إلى 4.5%، مواصلة مساراً تصاعدياً استمر أشهراً، لتسجّل أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

ولا يقتصر تأثير التقرير على تقديم صورة آنية لسوق العمل فحسب، بل يُنظر إليه عاملاً حاسماً في تحديد توجهات السياسة النقدية الأميركية خلال العام المقبل. ويختلف هذا التقرير عن التقارير الشهرية المعتادة، إذ تسبّب الإغلاق الحكومي بمزيد من الضبابية حول دقة البيانات وطريقة جمعها. فقد مدّد مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) فترة جمع بيانات نوفمبر لإتاحة الوقت الكافي بعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية.

وفي المقابل، لم يتمكن المكتب من جمع بيانات أكتوبر/تشرين الأول بأثر رجعي، ما حال دون نشر مؤشرات البطالة لذلك الشهر. وكان مكتب إحصاءات العمل الأميركي قد ألغى تقرير وظائف أكتوبر الشهر الماضي، معلناً أنه سيصدر أرقام التوظيف الخاصة به بالتزامن مع بيانات نوفمبر. ورغم هذه التعقيدات، تمكّن المكتب من جمع بيانات الرواتب مستفيدًا من اعتماد عدد كبير من الشركات على السجلات الإلكترونية في الإبلاغ عن أعداد العاملين.

وقد شهدت بيانات الوظائف الأميركية خلال الأشهر الأخيرة تقلبات لافتة، تراوحت بين الانكماش والنمو القوي، ولا يُتوقع أن يخرج تقرير الثلاثاء عن هذا المسار المتذبذب. فبعد الارتفاع المفاجئ في التوظيف خلال سبتمبر/أيلول، يرجّح بعض الاقتصاديين أن تكون أرقام أكتوبر قد تأثرت سلباً بخروج عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين من قوائم الرواتب، بعد قبولهم برنامج "الاستقالة المؤجّلة" الذي طُبّق بعد 30 سبتمبر.

وأفاد مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي بأن نحو 144 ألف موظف قبلوا هذا العرض. ويتوقع اقتصاديون في "غولدمان ساكس" أن يؤدي ذلك إلى خفض الوظائف بنحو 70 ألفاً في أكتوبر و10 آلاف إضافية في نوفمبر.

ومع ذلك، يرى معظم الاقتصاديين أن صافي وظائف نوفمبر سيبقى إيجابياً رغم التباين الواسع في التقديرات التي تتراوح بين انكماش بمقدار 20 ألف وظيفة ونمو يصل إلى 127 ألف وظيفة. وفي السياق، تنقل بلومبيرغ عن كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هوتن توقعها أن يقود قطاعا الرعاية الصحية والتعليم الخاص نمو الوظائف خلال الشهر.

ارتفعت نسبة البطالة خلال ثلاثة أشهر متتالية حتى سبتمبر، في ظل تباطؤ التوظيف وزيادة المشاركة في سوق العمل

وفي حين لن تُنشر بيانات البطالة لشهر أكتوبر، يتوقع محللون أن تأتي قراءة نوفمبر أعلى من مستوى سبتمبر البالغ 4.4%. وقد ارتفعت نسبة البطالة خلال ثلاثة أشهر متتالية حتى سبتمبر، في ظل تباطؤ التوظيف وزيادة المشاركة في سوق العمل. كما شهدت إعلانات تسريح العمال قفزة ملحوظة مؤخراً مع وصول مؤشر عمليات التسريح في أكتوبر إلى أعلى مستوياته منذ مطلع 2023، ما يعزز المخاوف من مزيد من الضعف في سوق العمل.

إلى ذلك، يرى فريق "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن غياب بيانات أكتوبر وتأخر جمع أرقام نوفمبر قد يفرزان ما وصفه رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول بـ"مشكلات تقنية"، ومن بينها اختلالات في التعديلات الموسمية، الأمر الذي يستدعي الحذر عند قراءة الأرقام، فيما يحذّر بعض المتنبئين من أن تراجع التوظيف في القطاع الحكومي قد يضيف ضغطاً تصاعدياً على معدل البطالة، مع احتمال بلوغه 4.6%.

ولن يكون تقرير الوظائف الحدث الاقتصادي الوحيد يوم غد الثلاثاء، إذ تصدر وزارة التجارة الأميركية بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. ويتوقع الاقتصاديون، عند استثناء السيارات والوقود، تسارع الإنفاق بما يعكس متانة الطلب الاستهلاكي مع بداية الربع الرابع من العام. أما إجمالي مبيعات التجزئة غير المعدّلة وفق التضخم، فمن المرجح أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.1%.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المزمع أن ينشر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، الذي سيأتي هو الآخر بصيغة غير تقليدية. فبسبب تعذر جمع بيانات كافية خلال الإغلاق الحكومي، أُلغي تقرير أكتوبر، ما يعني غياب المقارنات الشهرية للتضخم، والاكتفاء بالقراءات السنوية مؤشراً على اتجاه الأسعار.