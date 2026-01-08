تقرير أممي: الاقتصاد العالمي ينمو 2.7% في 2026 والديون تضغط

توقع تقرير أممي أن ينمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.7% في عام 2026، وهي نسبة أقل بقليل من النسبة المقدرة لعام 2025 والتي بلغت 2.8%، وأقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%. ووفقًا لتقرير "الوضع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026" الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس والذي أعلن عن صدوره خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس في المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك، فإنه خلال عام 2025، "ساهمت المرونة غير المتوقعة في مواجهة الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية الأميركية، مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي القوي وانخفاض معدلات التضخم، في استمرار النمو." وعلى الرغم من ذلك "فإن هناك نقاط ضعف هيكلية ما زالت قائمة. إذ يُؤثر ضعف الاستثمار ومحدودية الحيز المالي سلبًا على النشاط الاقتصادي، مما يزيد من احتمالات أن يستقر الاقتصاد العالمي على مسار نمو أبطأ بكثير مما كان عليه قبل الجائحة".

ووقف التقرير عند العام الماضي وكيف ساهم التخفيف الجزئي للتوترات التجارية في الحد من الاضطرابات التي لحقت بالتجارة الدولية. وخلص إلى أنه ومع ذلك "من المتوقع أن يصبح تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المتزايدة، أكثر وضوحًا في عام 2026. وذلك وعلى الرغم من تحسن الأوضاع المالية في ظل التيسير النقدي وتحسن المعنويات، لكن المخاطر لا تزال مرتفعة نظرًا لارتفاع تقييمات الأصول، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي". وفي الوقت نفسه، "تُقيّد مستويات الديون المرتفعة وتكاليف الاقتراض المرتفعة هامش المناورة أمام السياسات الاقتصادية، وخاصةً في العديد من الاقتصادات النامية".

النمو الاقتصادي

ويتوقع التقرير أن يبلغ "النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مستوى 2% في عام 2026، مقارنةً بـ 1.9% في عام 2025، مدعومًا بالتيسير النقدي والمالي. مع ذلك، من المرجح أن يؤثر ضعف سوق العمل سلبًا على وتيرة النمو". وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن "يتوسع الناتج بنسبة 2.3% في عام 2026، بانخفاض طفيف عن 2.4% في عام 2025، وسط نمو معتدل في الطلب الاستهلاكي وانتعاش طفيف في الاستثمار".

وفي الاتحاد الأوروبي، يتوقع "أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.3% في عام 2026، بانخفاض عن 1.5% في عام 2025، حيث تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة إلى إضعاف الصادرات". في حين يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي "في رابطة الدول المستقلة وجورجيا، إلى 2.1% في عام 2026، وهو معدل مماثل تقريبًا لعام 2025، على الرغم من استمرار تأثير الحرب في أوكرانيا على ظروف الاقتصاد الكلي."

النمو في آسيا وأفريقيا

وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو الناتج في اليابان بنسبة 0.9% في عام 2026، مقارنةً بـ 1.2% في عام 2025، مع تعويض جزئي للتراجع بسبب الظروف الخارجية بفضل انتعاش محلي متواضع". ويشير التقرير إلى أنه في شرق آسيا، من المتوقع أن "يبلغ النمو الاقتصادي 4.4% في عام 2026، وهو انخفاض مقارنة بـ4.9% في عام 2025 مع تلاشي تأثير زيادة الصادرات التي تحققت في بداية الفترة". ومن المتوقع أن "ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6%، وهي نسبة أقل قليلاً من عام 2025، مدعومًا بتدابير سياسية موجهة". وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن "يصل النمو إلى 5.6% في عام 2026، بانخفاض طفيف عن 5.9%، مدفوعًا بتوسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6%، والذي يعزى إلى استهلاك قوي واستثمارات عامة كبيرة". وفي غرب آسيا، "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2026، ارتفاعًا من 3.4% في عام 2025، إلا أن المنطقة لا تزال عرضة للتوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية". أما في أفريقيا فـ"المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة 4% في عام 2026، بزيادة طفيفة عن 3.9% في عام 2025. ومع ذلك، تشكل الديون المرتفعة والصدمات المرتبطة بتغير المناخ مخاطر كبيرة".

التجارة الدولية والعقبات

ويشير التقرير إلى أن التجارة العالمية أظهرت مرونة ملحوظة في عام 2025، حيث توسعت بنسبة 3.8%، وهي نسبة أعلى من المتوقع، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة وارتفاع الرسوم الجمركية. ولاحظ أن التوسع كان "مدفوعًا بتسريع عمليات الشحن في بداية العام والنمو القوي في تجارة الخدمات. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم، حيث يُتوقع أن ينخفض نمو التجارة إلى 2.2% في عام 2026".

ويخلص كذلك إلى أنه في الوقت نفسه، "ظل نمو الاستثمار ضعيفًا في معظم المناطق، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية الصعبة. وقد دعمت سياسات التيسير النقدي والإجراءات المالية الموجهة الاستثمار في بعض الاقتصادات، بينما غذّت التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي موجات من الإنفاق الرأسمالي القوي في عدد قليل من الأسواق الكبيرة". ومع ذلك، يحذر التقرير من "أن المكاسب المحتملة من الذكاء الاصطناعي، عند تحقيقها، من المرجح أن تكون موزعة بشكل غير متساوٍ، مما يهدد بتفاقم أوجه عدم المساواة الهيكلية القائمة".

ارتفاع الأسعار

وتناول التقرير ارتفاع الأسعار الذي "لا يزال يمثل تحديًا عالميًا رئيسيًا على الرغم من استمرار تباطؤ التضخم. فقد انخفض معدل التضخم العام من 4% في عام 2024 إلى ما يقدر بنحو 3.4% في عام 2025، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر ليصل إلى 3.1% في عام 2026". ويتابع التقرير أنه وفي حين أن التضخم الإجمالي قد انخفض، إلا أن ارتفاع الأسعار لا يزال يؤثر سلبا. وأضاف التقرير "وعلى عكس الارتفاع المتزامن عالميًا الذي شهدته السنوات السابقة، أصبحت اتجاهات التضخم أكثر تباينًا، متأثرةً باختناقات العرض المتكررة في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية".

وأشار التقرير إلى أن العمل المنسق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية أمر بالغ الأهمية لإدارة ضغوط الأسعار المستمرة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو النمو طويل الأجل. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا: "حتى مع انحسار التضخم، لا تزال الأسعار المرتفعة والمتزايدة تُضعف القوة الشرائية للفئات الأكثر ضعفًا، إن ضمان ترجمة انخفاض التضخم إلى تحسينات حقيقية للأسر يتطلب حماية الإنفاق الأساسي، وتعزيز المنافسة في السوق، ومعالجة الدوافع الهيكلية للصدمات المتكررة".

غوتيريس: حالة اللايقين

وفي السياق، علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على صدور التقرير وبياناته فرأى أن "مزيجًا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يُعيد تشكيل المشهد العالمي، ويُولّد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي ونقاط ضعف اجتماعية. لا تزال العديد من الاقتصادات النامية تُعاني، ونتيجة لذلك، يبقى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيد المنال بالنسبة لمعظم دول العالم".

