تفاهمات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التعاون الزراعي

أكد وزير الزراعة السوري، أمجد بدر ضرورة تشكيل لجان علمية مشتركة بين سورية ولبنان ووضع برامج زمنية واضحة لمعالجة الأزمات، ولا سيما في ما يتعلق بالأمراض العابرة للحدود وحركة البضائع والمنتجات الزراعية.

واستضافت دمشق اليوم الأحد وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة وزير الزراعة نزار هاني، في زيارة عمل ركزت على تعزيز التعاون الزراعي والصناعات الغذائية بين البلدين، والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة مثل الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والتقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. وجاءت هذه الزيارة ضمن جهود تفعيل اللجان الزراعية المشتركة بين البلدين، وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض بما يخدم المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وأكد بدر أن "هذا اللقاء شكّل خطوة متقدمة نحو عمل مشترك منظم"، مشيراً إلى "تشابه التحديات البيئية والمناخية والزراعية بين البلدين"، وقال لـ"العربي الجديد" نحتاج إلى "زيادة جهود التنسيق بين بعضنا البعض، وتشكيل لجان علمية مشتركة وزيادة وتيرة التواصل ووضع خطط مشتركة لعلاج كثير من المشكلات، مشيراً إلى أن "أي مشكلة إذا وُجد لها حل في أحد البلدين فهذا يعني إيجاد الحل في البلد الآخر والتخفيف منها".

وأوضح أن أي قيود تُفرض حالياً هدفها حماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن "بعض القرارات خارج سلطة وزارة الزراعة وتختص بها هيئات المنافذ والجهات الأخرى". وقال إن "اجتماع اللجان المشتركة الأحد المقبل سيكون فرصة لكل طرف لطرح التزاماته والوصول إلى حلول ترضي الجميع".

من جهته، شدد الوزير اللبناني، نزار هاني، على أن "التعاون الزراعي بين لبنان وسورية لم يعد خياراً بل ضرورة"، معتبراً أن "زيارته تمثل أول ترجمة عملية للتقارب السياسي بين البلدين على مستوى العمل الميداني. وأضاف أن "الزراعة تشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلدين، ونطمح من خلال اللجنة الزراعية المشتركة أن تكون نموذجًا للتعاون بين بلدين جارين". كما أشار الوزير هاني إلى أهمية التنسيق الإقليمي مع الأردن والعراق ومصر لتفعيل الاتفاقيات الزراعية على قاعدة التكامل لا المنافسة، مؤكداً ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

وفي ما يخص التحديات العملية التي يواجهها القطاع الزراعي اللبناني، لفت نائب المدير العام لغرفة زحلة والبقاع، سعيد جدعون، إلى تشددٍ سوري ملحوظ في الفترة الأخيرة، تُرجم بقرارات أبرزها منع استيراد عدد من المحاصيل وفرض رسم عبور يصل إلى نحو 1500 دولار على كل شاحنة تعبر الأراضي السورية نحو دول أخرى. وأوضح جدعون لـ "العربي الجديد" أن "عدم وضوح رزنامة الاستيراد والإغلاقات المفاجئة يربك المواسم الزراعية اللبنانية ويمنع المزارعين من التخطيط المسبق، ما يؤدي إلى تكدس المحاصيل أو تصريفها بأسعار منخفضة"، مؤكداً أن "التغيرات المناخية وتوسّع زراعة أصناف جديدة تجعل الوضع أكثر تعقيداً".

وأشار جدعون أيضاً إلى قضية الرسوم غير المصنفة، موضحاً أن "رسم 55 دولاراً لكل طن موز يدخل سورية للاستهلاك المحلي، في حين تعفى الشاحنات السورية من هذا الرسم، يعكس انتقائية واضحة في التعامل مع المصدّرين اللبنانيين"، مضيفاً أن "فرض رسم آخر بقيمة 500 دولار على منتجات أخرى وفتح سورية الاستيراد من دول أخرى أدى إلى تراجع الكميات اللبنانية المُصدّرة وخلق فائض يقدر بنحو 20 ألف طن في السوق المحلية". وخلص إلى التشديد على "ضرورة إقرار رزنامة زراعية دقيقة ومُنسّقة بين لبنان وسورية تمكن المزارعين من حماية إنتاجهم والتخطيط لمواسمهم بثقة".

أولوية المرحلة القادمة

من جهته، أكد أيمن عبد القادر، معاون وزير الزراعة السوري لشؤون الثروة الحيوانية، لـ"العربي الجديد"، أن التنسيق في مجالات مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، مثل الحمى القلاعية، وتنظيم الرعي المشترك، يشكل أولوية في المرحلة المقبلة". وأضاف "نعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية البيطرية في سورية ولبنان لضمان سلامة القطيع وتحسين جودة المنتجات الحيوانية".

وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة تناولت أيضاً مجالات الصيد البحري وتطوير الصناعات الغذائية، بما في ذلك التعاون في تصدير واستيراد اللحوم المبردة والمجمدة، مشددًا على أن "الهدف هو تحقيق تكامل زراعي يخدم مصالح المزارعين والمستهلكين في كلا البلدين". وأكد الطرفان في ختام الاجتماعات التزامهما بتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية ملموسة، والعمل على تفعيل اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بما يخدم المزارعين ويعزز الأمن الغذائي في البلدين.